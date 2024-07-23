Web3 要聞 | .香港金融監管機構將強化穩定幣監管框架

1. 澳大利亞穩定幣初創公司 Stables 與萬事達卡合作將業務擴展至歐洲

據 Cointelegraph 報道，澳大利亞穩定幣支付初創公司 Stables 宣佈與萬事達卡合作將業務擴展至歐洲和英國，允許用户在歐洲 27 個國家/地區使用 USDC 購買商品或服務。該公司聯合創始人 Bernado Billota 表示，歐洲新客户總目標市場規模大約是澳大利亞的 20 倍。

2. 日本上市公司 Metaplanet 增持 20.38 枚比特幣

日本上市公司 Metaplanet 宣佈增持 20.38 枚比特幣，目前持有 245.992 枚比特幣。

Metaplanet 此前發佈公告稱，董事會決定發行 10 億日元（約合 626 萬美元）的第二期普通債券，募集資金將用於購買比特幣。

3. 足球俱樂部 Real Bedford FC 購入 66.9 枚比特幣

足球俱樂部 Real Bedford FC 主席 Peter McCormack 宣佈該俱樂部以 67220 美元的平均價格購入 66.9 枚比特幣，總價值約 450 萬美元。目前，該俱樂部持有 82.7 枚比特幣，其中 15.8 枚用作足球事務的浮動資金，其餘存於俱樂部財庫。

此前 4 月，Gemini 聯合創始人 Winklevoss 雙胞胎兄弟向 Real Bedford FC 投資 450 萬美元比特幣，與播客兼記者 Peter McCormack 一起成為該俱樂部的共同所有者。

4. 香港投資推廣署：全球 Fast Track 計劃 2024 現已接受報名，聚焦區塊鏈等三個全新領域

香港投資推廣署宣佈第七屆全球 Fast Track 計劃 2024（計劃）現已接受報名，截止日期為九月二十日。除了金融科技和人工智能外，今年將引入三個全新聚焦領域，包括環境、社會及企業管治/綠色金融科技、區塊鏈及保險/醫療科技，以配合金融服務業的持續演變和新興趨勢。 香港投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟表示，全球 Fast Track 計劃已服務來自逾 50 個經濟體的 1000 多家金融科技公司。

5. 美國愛荷華州等七州聯合反對 SEC 對加密貨幣的過度監管

據 Bitcoin.com 報道，美國愛荷華州總檢察長 Brenna Bird 領導的七州聯盟於 7 月 10 日提交了一份法庭之友簡報，旨在挑戰美 SEC 在加密貨幣監管上的越權行為。該聯盟的其他成員州包括阿肯色州、印第安納州、堪薩斯州、蒙大拿州、內布拉斯加州和俄克拉荷馬州。愛荷華州總檢察長辦公室指出，SEC「繞過國會賦予自己新權力是違法的，會扼殺創新。」

6.印尼人民銀行和印尼國家銀行集成支付平台 Mercuryo

據 Cointelegraph 報道，印尼人民銀行 (BRI) 和印尼國家銀行 (BNI) 集成支付平台 Mercuryo。

Mercuryo 表示，集成將允許當地用户將印尼盾 (IDR) 兑換成 40 種不同的數字代幣。其中包括比特幣、以太坊和 USDT 等。

7.香港金融監管機構將採納CertiK建議，強化穩定幣監管框架

香港財經事務及庫務局和金融管理局近日發佈了《諮詢總結 - 在香港實施穩定幣發行人監管制度的立法建議》，採納了CertiK有關加強風險管理和用户保障的兩項建議。財庫局和金管局特別強調了構建良好監管環境的重要性，並計劃根據公眾意見進一步完善相關立法。CertiK的建議主要涉及私人密鑰儲存和事故管理，以提升用户保障和風險管理水平。財庫局局長許正宇和金管局總裁餘偉文均表示，這些措施將有助於推動香港穩定幣生態系統的可持續發展。

8.TON 基金會與 Animoca Brands 旗下 Mocaverse 合作發起 2000 萬美元生態發展計劃

TON 基金會與 Animoca Brands 旗下 Mocaverse 和 MOCA 基金會達成合作，發起 2000 萬美元生態發展計劃，將通過 The Open League、黑客松和加速器計劃等聯合激勵措施，激勵開發人員和用户採用 TON 生態。

9.CoinShares：上週數字資產投資產品淨流入達 13.5 億美元

CoinShares 最新週報顯示，上週數字資產投資產品淨流入達 13.5 億美元，過去三週的總流入額達到 32 億美元。

上週比特幣的資金淨流入為127萬美元，而空頭比特幣ETP的資金淨流出則達190萬美元，自3月份以來的資金流出總額已達4400萬美元。

上週以太坊的資金淨流入為4500萬美元，超過 Solana 成為今年迄今為止流入資金最多的山寨幣。上週 Solana 的資金淨流入為960萬美元。Litecoin 是唯一一種流入資金超過 100 萬美元的山寨幣，上週流入資金為 220 萬美元。

10.南方東英資產管理公司將在香港推出亞洲首支反向比特幣 ETF

據彭博社報道，南方東英資產管理公司（CSOP）首席執行官 Ding Chen 表示，將於週二上午在香港推出亞太地區首個與加密貨幣掛鈎的反向 ETF，即 CSOP Bitcoin Futures Daily（-1x）反向產品。

11.加密貨幣交易所 Woo X 允許用户從其由國庫券支持的收益金庫中提取每日利息

據 CoinDesk 報道，加密貨幣交易所 Woo X 允許用户從其美國國債支持的收益金庫中每日提取利息。由 OpenTrade 協助構建的這些 RWA 金庫此前以 7 天或 28 天為期限運行。此次升級使用户可以將存入金庫的 USDC 穩定幣每日獲得的利息提取，無需固定期限。 Woo X 與 OpenTrade 宣稱他們是首家向零售客户提供 T-Bill 利息產品的交易所。OpenTrade 首席執行官 Dave Sutter 表示，這種產品為用户提供了更高的靈活性和安全性，比傳統金融產品更具優勢。