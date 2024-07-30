Web3 要聞 | 卡塔爾將於 2024 年底前實施加密框架

1. 懷俄明大學成立比特幣研究所

懷俄明大學哲學系副教授 Bradley Rettler 宣佈懷俄明大學已成立比特幣研究所並將於 8 月正式開放，尤其擔任研究所所長。該研究所接受比特幣捐贈，將從各個學科角度出版關於比特幣的高質量、經過同行評審的出版物。

2. 菲律賓數字資產平台 Coins.ph 支付網關與 PlatON TOPOS 系統集成

數字公共基礎設施提供商 PlatON 宣佈與菲律賓數字資產平台 Coins.ph 達成戰略合作。根據協議，Coins.ph 的支付網關將全面集成到 PlatON 的 Web3.0 保密支付和清算系統 TOPOS 中，可為用户提供法幣和數字貨幣之間的無縫兑換服務。

3. 美國德州法院要求某加密貨幣詐騙者向受害者賠款超 3100 萬美元

據 Cointelegraph 報道，曾在 2018 年和 2019 年通過釣魚網站入侵 Coinbase 賬户的英國黑客 Elliot Gunton 被判處三年半監禁。Elliot Gunton 承認在英國境外共謀實施詐騙和洗錢，從 500 多個 Coinbase 賬户中盜取了價值 90 多萬美元的資產。

4. 美國德州法院要求某加密貨幣詐騙者向受害者賠款超 3100 萬美元

美國商品期貨交易委員會（CFTC）發文表示，德克薩斯州西區地方法院法官 David C. Guaderrama 於 7 月 9 日發佈命令，要求 Abner Alejandro Tinoco 及其公司 Kikit & Mess Investments 向 199 名加密貨幣欺詐案受害者賠款超 3100 萬美元。

Tinoco 及其公司自 2020 年 9 月起參與了一項加密貨幣欺詐計劃，接受了客户 720 多萬美元的投資資金，並以類似龐氏騙局的方式向客户支付了虛假的「投資利潤」，實際資金用於 Tinoco 個人開支，包括租用私人飛機的旅行費用、購買豪宅等。

5. 小米旗下天星銀行與京東幣鏈合作探索基於穩定幣的企業跨境支付方案

天星銀行（Airstar Bank Limited）宣佈與京東集團旗下京東幣鏈（JINGDONG Coinlink）達成合作，將在香港金管局穩定幣發行人「沙盒」下探索基於穩定幣的企業跨境支付解決方案。

維基百科顯示，天星銀行是由小米集團及尚乘集團合資成立的虛擬銀行，現任首席執行官為胡偉。2019 年 5 月 9 日，小米集團及尚乘集團合資組成的洞見金融科技有限公司獲香港金融管理局發出銀行牌照，並於同年 7 月 15 日改名為「天星銀行有限公司」。

6. 21Shares 集成 Chainlink 的儲備證明系統，為其以太坊 ETF 提供透明度

據 Cointelegraph 報道，21Shares 已集成 Chainlink 的儲備證明 (PoR) 系統，為其核心以太坊 ETF「CETH」提供更高的透明度。 Chainlink Labs 首席商務官 Johann Eid 在一份共同聲明中表示「新整合所帶來的透明度可能會進一步推動數字資產的採用，21Shares 在支持數字資產的採用方面發揮着重要作用，而 Chainlink 平台正在幫助金融機構實現全球範圍內無縫代幣化的願景。」 PoR 系統將提供實時儲備數據和儲備歷史記錄，以可公開驗證的方式提供，直接從 Coinbase 交易所提取數據。

7. 香港證監會將 Proxinex 及其相關網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單

香港證監會將 Proxinex 及其相關網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。 投資者稱在從 Proxinex 提取虛擬資產時遇到困難，其後獲告知他們的「帳户並不存在」。香港證監會懷疑 Proxinex 聘用了代理人，透過交友應用程式誘使投資者向 Proxinex 存入款項。該代理人或曾偽造宣稱是由香港某家金融監管機構及某家金融機構發出的文件，以粉飾其個人簡歷。

8.Coinbase 將為澳大利亞比特幣 ETF「BTXX」提供託管服務

據Bitcoin.com報道，澳大利亞證交所（ASX）上市公司 Digitalx 已選擇 Coinbase 為其最近在澳大利亞獲批的比特幣 ETF「BTXX」提供託管和高級交易執行服務。 通過此次合作，符合資格的澳大利亞投資者將能夠通過 Coinbase Prime，藉助傳統基金結構接觸比特幣和其他數字資產。

9.CoinShares：上週數字資產投資產品流入 2.45 億美元

CoinShares 最新週報顯示，上週數字資產投資產品資金流入 2.45 億美元。比特幣進一步流入 5.19 億美元，使其本月迄今的流入量達到 36 億美元。 美國以太坊現貨 ETF 的推出迎來了自 2020 年 12 月以來最大的資金流入，新發行的 ETF 流入資金達 22 億美元，而 ETH ETP 的交易量增長了 542%。這個數字有些爭議，因為 Grayscale 用其現有封閉式信託的資金（約 10 億美元）為其新的迷你信託 ETF（前一週）注入了資金，這可能有助於解釋近年來資金持續流出的原因。此外，本週，由於一些投資者套現，Grayscale 現有信託繼續流出 15 億美元，導致上週淨流出 2.85 億美元。這與 2024 年 1 月 ETF 推出時比特幣信託的資金流出情況類似。

10.加密資產交易所 One Trading 獲得歐洲加密貨幣衍生品交易許可證

加密資產交易所 One Trading 已獲得荷蘭金融市場監管機構頒發的有組織交易設施 (OTF) 許可證。 該許可證確立了 One Trading 作為 MiFID II 交易場所的地位。憑藉新牌照，One Trading 成為歐盟唯一的永續期貨交易場所，也是包括英國在內的歐洲首個以現金結算的永續期貨平台。

11.卡塔爾將於 2024 年底前實施加密框架

據 Cryptonews 報道，卡塔爾金融中心（QFC）金融服務部門主管 Henk Jan Hoogendoorn 表示，卡塔爾已經建立了一個堅實的框架，用於將各種現實世界的資產代幣化，包括證券、債務資本市場工具、投資、伊斯蘭債券和其他資產類別。該框架預計將在今年第四季度完成並頒佈。 此外，QFC 近期成立了一個數字資產實驗室，以鼓勵金融和數字資產領域的創新和研究。