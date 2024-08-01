Web3 要聞 ｜俄羅斯央行預計今年將首次測試加密支付

1.斯洛文尼亞發行歐盟首個基於 Canton 網絡的數字主權債券

斯洛文尼亞政府官網發佈公告，斯洛文尼亞發行了歐盟首筆數字主權債券。該債券由法國巴黎銀行發行和配售。斯洛文尼亞財政部稱，該債券名義規模為 3000 萬歐元（3250 萬美元），票面利率為 3.65%，到期日為 11 月 25 日。法國巴黎銀行在 7 月 25 日發行債券時使用了其 Neobonds 平台。

Neobonds 是基於 Canton 網絡的法國巴黎銀行私人代幣化平台。

2.SEC 申請修改對幣安訴訟文件的內容，修改部分包括對「第三方加密貨幣證券」的定義

據哥倫比亞特區地方法院文件顯示，SEC 申請修改對幣安訴訟文件的內容，修改部分包括對「第三方加密貨幣證券」的定義，從而使法院無需就這些代幣為證券的指控是否充分作出裁決。

此前訴訟文件中顯示，包括 SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS、COTI 和穩定幣 BUSD 統稱為「第三方加密貨幣證券」。

3.立法會議員李惟宏：將全力支持 NovaX 國際創投嘉年華活動

今日上午，創投嘉年華組委會以及香港青年科學家協會的代表會見香港金融服務界立法會議員李惟宏，洽談創投博覽會事項。李議員表示了對本次博覽會的高度認可及支持，並再次強調了港府及香港社會將大力助科創企業騰飛及揚帆出海的信念。

此次 NovaX 國際創投嘉年華 2024 是由創新香港與香港 Web3 媒體 Techub News 聯合主辦，旨在為全球科技創業者與投資界搭建一個交流、合作與共贏的國際化平台。

4.知情人士：Circle 在計劃 IPO 之前，其估值約為 50 億美元

據 Coindesk 援引知情人士報道，Circle Internet Financial 私人持有的股票正在二級市場上交易，其價格意味着該穩定幣發行商在計劃的首次公開募股之前的估值為 50 億至 52.5 億美元。其中一位知情人士稱，賣家是出於流動性原因而撤資的早期投資者或 Circle 員工。在公司上市之前，員工通常有機會將持有的股票期權變現。兩位知情人士表示，該公司不允許低於 50 億美元估值的交易。

5.俄羅斯杜馬通過加密貨幣跨境支付法

據俄新社報道，俄羅斯杜馬在二讀和三讀中通過了一項法律，允許從 2024 年 9 月 1 日起在實驗性法律制度（EPR）框架內進行加密貨幣跨境結算和交易所交易。與最初的版本相比，俄羅斯央行從今年 9 月 1 日起將能夠進行不止一項，而是三項實驗：使用加密貨幣進行外貿結算、以加密貨幣進行交易以及創建基於國家支付系統（NPS）的加密貨幣交易平台。

6.英格蘭銀行將開展 CBDC 和數字賬本實驗

英格蘭銀行計劃開展一系列關於批發中央銀行數字貨幣（wCBDC）和分佈式賬本技術（DLT）的實驗，以適應支付領域的變化，並評估金融科技發展的機遇與風險。英格蘭銀行指出，隨着加密貨幣及其底層的 DLT 的興起，各國中央銀行正在探索如何與這些技術互動。英格蘭銀行參與了國際清算銀行的 Agora 項目，測試在多個銀行之間以單一平台交換代幣化商業銀行存款和中央銀行貨幣。 英格蘭銀行行長安德魯・貝利在討論文件的引言中表示：對貨幣和支付的信心是銀行維護貨幣及金融穩定的根本責任。隨着該領域創新的持續發展，我們的角色也必須演變，以支持強勁且動態的英國經濟。 英格蘭銀行表示，將與財政部、支付系統監管局和金融行為監管局合作，確保即使在涉及穩定幣的情況下，貨幣的單一性也能得到維護，確保現金、銀行存款等所有貨幣形式相互可兑換。

7.俄羅斯央行行長：俄羅斯央行預計今年將首次測試加密支付

據金十數據報道，俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，俄羅斯央行預計今年將首次測試加密支付。