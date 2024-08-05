Web3 要聞 ｜知情人士：加密貨幣行業高管計劃下週與白宮顧問會面

1. 知情人士：加密貨幣行業高管計劃下週與白宮顧問會面

據彭博社援引知情人士報道，加密貨幣行業高管計劃下週與白宮助手和眾議員 Ro Khanna 會面，討論對數字資產的擔憂，併為下一屆政府提出政策變化。

據這位因會議屬於私人性質而不願透露姓名的人士透露，即將離任的白宮高級顧問 Anita Dunn、國家經濟顧問 Lael Brainard 和副幕僚長 Bruce Reed 預計將出席會議。

這將是加密貨幣行業與白宮官員之間最近舉行的至少第二次會議，此前 7 月舉行了一次圓桌會議，出席會議的有 Ripple 和 Coinbase Global Inc. 等公司的高管以及 Dunn 和加州民主黨人 Khanna。

2. Genesis 開始向債權人進行 40 億美元的賠款分發

據 The Block 報道，此前於 2023 年 1 月申請破產的加密貨幣貸款機構 Genesis Global 宣佈於本週五完成了重組程序，目前已開始分發價值約 40 億美元的數字資產和美元以償還債權人。

去年申請破產時，Genesis 披露其債權人超過 10 萬，負債高達 100 億美元。該公司欠其前 50 名債權人約 30 億美元，其中包括加密貨幣交易平台 Gemini、資產管理公司 VanEck 和貿易公司 Cumberland。

平均而言，Genesis 債權人將收回 64% 的實物加密貨幣償還款，每個幣種的情況略有不同。比特幣債權人將收回 51.28% 的比特幣，以太坊及 Solana 債權人將分別收回 65.87% 的以太坊和 29.58% 的 SOL，而穩定幣或美元的債權人將獲得 100% 的缺失資金。

3. Paradigm 任命前 Instagram 和 Facebook 高管 David Swain 為首席營銷官

據 TheBlock 報道，加密貨幣風投公司 Paradigm 任命前 Instagram 和 Facebook 高管 David Swain 為首席營銷官（CMO），此次任命發生在 Paradigm 於今年 6 月為其第三支基金籌集 8.5 億美元后不久。根據 LinkedIn 個人資料，Swain 曾在 Instagram 擔任全球傳播主管，並在 Facebook 擔任高級技術傳播總監。

4. 8 月 2 日美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 2.37 億美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 8 月 2 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 2.37 億美元。

灰度 ETF GBTC 單日淨流出為 4595 萬美元；貝萊德 ETF IBIT 單日淨流入約 4281 萬美元；富達 ETF FBTC 淨流出為 1 億美元；21Shares ETF ARKB 淨流出為 8768 萬美元；Bitwise ETF BITB 單日淨流出為 2938 萬美元；灰度 ETF BTC 單日淨流入約 988 萬美元；Invesco Galaxy ETF BTCO 單日流入流出為 0；VanEck ETF HODL 單日淨流出為 2305 萬美元；Valkyrie ETF BRRR 單日流入流出為 0；Franklin ETF EZBC 單日流入流出為 0；WisdomTree ETF BTCW 單日流入流出為 0 。

5. 8 月 2 日美國以太坊現貨 ETF 總淨流出約 5427 萬美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 8 月 2 日）以太坊現貨 ETF 總淨流出約 5427 萬美元。

貝萊德 ETF ETHA 單日流入流出為 0；灰度 ETF ETHE 單日淨流出為 6143 萬美元；灰度 ETF ETH 單日流入流出為 0；Bitwise ETF ETHW 單日流入流出為 0；Fidelity ETF FETH 單日淨流入為 602 萬美元；VanEck ETF ETHV 單日流入流出為 0；Franklin ETF EZET 單日淨流入為 114 萬美元；21Shares ETF CETH 單日流入流出為 0；Invesco ETF QETH 單日流入流出為 0。

6. ZKX 投資人及做市商：對項目關停感到意外，未提前接到通知

據 The Block 報道，與近期宣佈關停的去中心化交易所 ZKX 有關的投資者和做市商表示，他們對 ZKX 的關停公告感到意外，沒有提前收到任何消息。

ArkStream Capital 創始合夥人 Ye Su 表示，「當 ZKX 關閉時，作為投資者，我們沒有收到任何提示。團隊聲稱他們沒錢了，拒絕提供任何財務或支出細節，也不願與我們溝通。」此外，自稱是 ZKX 的投資者和做市商的 Amber Group 表示，在收到最初 200 萬枚代幣貸款的一半併購買了 200 萬枚代幣之後，它持有 300 萬枚 ZKX 代幣，是自代幣生成活動以來做市業務的一部分。Amber Group 寫道，「由於推出時缺乏有機購買興趣，以及我們對提供穩定流動性的承諾，自上市以來，即使 ZKX 價格下跌，我們也一直在淨買入 ZKX 代幣。這種做法符合我們對項目的支持及其社區承諾，確保了穩定的市場環境，甚至有可能是我們自己承擔費用。」

7. 美國比特幣戰略儲備法案已正式提交國會

由美參議員 Cynthia Lummis 提出的《美國比特幣戰略儲備法案》現已正式提交國會並交由參議院銀行、住房和城市事務委員會審議。該法案旨在「建立戰略比特幣儲備和其他項目，以確保聯邦政府比特幣持有的透明管理，利用聯邦儲備系統的某些資源來抵消成本，以及其他目的。」該法案要正式成為法律需經參議院、眾議院以及總統的審核。

8. MicroStrategy 擬通過出售股票籌集 20 億美元資金，並用於購買比特幣等一般公司用途

MicroStrategy 8 月 1 日向美 SEC 提交的監管文件顯示，其正在尋求出售 A 類股票，以籌集高達 20 億美元的資金。文件稱，所籌集的資金將用於「一般公司用途，包括購買比特幣」。

9. Paypal 將推出全球黑客馬拉松，獎金 4 萬枚 PYUSD

Paypal 宣佈聯合區塊鏈平台 Portal 為其穩定幣 PYUSD 舉辦基於 Solana 的全球黑客松，獎金總額為 4 萬枚 PYUSD。此舉旨在促進創新和 PYUSD 在 Solana 上的採用。 黑客松從 7 月 31 日到 9 月 29 日，現已開啓報名。