Web3 要聞 | BitGo團隊協助 MakerDAO 盡職調查

1. 潘渡金融獲 Antalpha 新一輪數千萬港元戰略股權投資

虛擬資產管理公司潘渡金融集團宣佈獲得比特幣生態服務商 Antalpha 的新一輪數千萬港元戰略股權投資。

Antalpha 是比特大陸的戰略合作伙伴，成立於 2021 年，總部位於新加坡，致力於推動區塊鏈技術和應用創新，已成為全球比特幣生態服務系統的領軍企業之一。

潘渡表示，此次和 Antalpha 的投資和戰略合作的建立也代表着公司在香港 Web3 生態發展的一個重要里程碑。公司計劃針對行業數據深度研究，產品創新和市場拓展，優秀人才的吸納以及技術革新等關鍵增長點進行投資，把握數字資產領域的時代機遇，加速公司在全球化的佈局。

2. BitGo CEO：公司有專門負責管理客户賬户的團隊，願協助 MakerDAO 盡職調查

據 The Block 報道，BitGo 首席執行官 Mike Belshe 在接受採訪時表示，「BiT Global 有一整個團隊，負責管理多個客户賬户。他們有妥善保管資產的義務，不能隨意把資金交給孫宇晨、我或其他任何人，否則就會違法入獄。就資產證明而言，我們一直設有 wbtc.network，而且它將繼續運行。」關於 MakerDAO，Belshe 表示願意協助盡職調查，以消除任何疑慮。

Techub News 此前消息，BitGo 計劃與 BiT Global 建立合資企業以加速 WBTC 業務的全球化戰略擴張。

3. OSL 執行董事：儘管目前香港市場中介人更重視非上市產品，但加密貨幣現貨 ETF 為投資者提供了可靠參與渠道

香港加密貨幣交易所 OSL 執行董事兼監管事務主管 Gary Tiu 週日在 Foresight 2024 會議的小組討論中表示，儘管目前香港市場中介人更重視非上市產品，但香港的加密貨幣現貨 ETF 為投資者提供了可靠的參與渠道，也為未來市場發展奠定基礎。隨着香港加密貨幣 ETF 市場繼續發展，主動參與者推動其成長潛力的機會越來越多。

Tiu 表示，「在香港，尤其是涉及到基金和結構性產品時，通常在發行人和最終投資者之間有很多中介機構，包括經紀人、銀行、私人銀行、零售銀行等。」這些中介機構通過分銷金融產品賺取利潤，令香港市場中介人偏愛非上市產品。Tiu 稱，ETF 為股票經紀人提供的激勵較小，佣金約為幾個基點，約為銷售結構性產品佣金的 1% 至 2%。

4. Dragonfly 和 Crypto.com 反對 CFTC 擬議的預測市場規則

據 CoinDesk 報道，Dragonfly 和 Crypto.com 就美國商品期貨交易委員會（CFTC）提出的預測市場規則發表意見稱，擬議規則對某些事件合約的分類和限制過於寬泛，其中包括與博彩和選舉有關的合約，他們擔心這種越權行為超越了法定權限，扼殺了創新，並忽視了這些合約提供的經濟利益。

「政治事件合約不應等同於超級碗之類的賭博遊戲。相反，選舉具有重大的經濟影響，」Dragonfly 的 Jessica Furr 和法律顧問 Bryan Edelman 在致 CFTC 的信中寫道。「這些合約旨在發揮關鍵的風險對沖功能，符合《商品交易法》（CEA）的要求，併為公眾提供有價值的預測數據。」Crypto.com 負責資本市場的特別副總裁 Steve Humenik 認為，CFTC 禁止預測市場的企圖違反了《美國聯邦經濟法案》規定的規則制定程序，即要求 CFTC 在禁止某合約之前，評估該合約是否涉及被排除在外的商品，是否從事特定活動，以及是否違背公共利益。

Techub News 此前消息，Coinbase 首席法務官反對 CFTC 提出禁止某些預測合約的規則制定。

5. 華夏基金朱皓康：對香港大力發展 Web3.0 生態和建立全球合規虛擬資產中心充滿信心

華夏基金（香港）數字資產管理主管和家族財富管理主管朱皓康在週日舉行的 Foresight 2024 會議上表示，對香港大力發展 Web3.0 生態和建立全球合規虛擬資產中心充滿信心。隨着香港現貨虛擬資產 ETF 的規模和流動性提升，現有的券商等銷售渠道也積極配合，各類投資人興趣大增。

朱皓康認為過去 30 年香港經歷了三次金融創新浪潮，從 1993 年頒佈的《到香港上市公司章程必備條款》，大量中國內地企業到香港上市；到 VIE 架構創新使得中國企業能夠利用境外資本市場進行融資，進一步提升了香港在全球資本市場中的中心地位；到滬港通、深港通、債券通、大灣區跨境理財通等使得內地與香港的金融市場實現了直接的連接，為投資者提供了更加便捷的跨境交易方式，增強了兩地二級市場的流動性。朱皓康表示我們正在經歷以 Web3.0 生態為代表的香港第四次創新浪潮，虛擬資產現貨 ETF、現實世界資產 RWA 代幣化、央行數字貨幣和穩定幣等正在建立實體經濟與虛擬資產之間的連接，帶來了全新的資產類別和優質的流動性，為香港的金融體系帶來了新活力和更廣闊的發展前景。

6. 醫療數據公司 OneMedNet 籌集 460 萬美元資金，其中 180 萬美元將用於購買比特幣

據 CoinDesk 報道，醫療數據公司 OneMedNet 上月底通過第三方配股籌集 460 萬美元資金，加密貨幣投資基金 Off the Chain Capital 等參投，其中 180 萬美元將用於購買比特幣。

7.比特幣礦企 Marathon Digital 擬私募發行 2.5 億美元可轉換優先票據

比特幣礦企 Marathon Digital Holdings 計劃在市場條件和其他因素允許的情況下，通過私募向被合理認為是合格機構買家的個人發售總額為 2.5 億美元的可轉換優先票據，該票據將於 2031 年到期。

8.新火科技：李林持有 ABCDE Fund 的 31.25% 權益

港股上市公司新火科技發佈最新公告表示，已於實控人李林簽訂資產管理服務框架協議，為其關聯基金提供資產管理服務，包括 ABCDE Fund、New World Fund、New Era Fund 及 MS Fund，管理費在 1-2%之間。 該公告披露，截至今年 6 月 30 日，ABCDE 的資產管理總額為 4 億美元，李林擁有其中 31.25%的權益。New World Fund 的資產管理總額為 2 億美元，李林擁有其中 50.00%的權益。MS Fund 的資產管理總額為 1810 萬美元，李林擁有其中 96.13%的權益。

9.CoinShares：上週數字資產投資產品流入 1.76 億美元，ETP 交易活動顯著增加

CoinShares 最新週報顯示，上週數字資產投資產品的流入總額達到 1.76 億美元。投資產品的總管理資產 (AuM) 已降至 750 億美元，在調整中損失了 200 多億美元，但此後已回升至 850 億美元。ETP 的交易活動遠高於平時，本週為 190 億美元，而今年迄今為止的每週平均交易量為 140 億美元。 上週每個地區都出現了資金流入，美國、瑞士、巴西和加拿大，分別為 8900 萬美元、2000 萬美元、1900 萬美元和 1260 萬美元。美國仍是本月迄今唯一出現淨流出的國家，總額為 3.06 億美元。 以太坊在最近的市場調整中受益最大，上週吸引了 1.55 億美元的資金流入。這使得其今年迄今的資金流入量達到 8.62 億美元，創下 2021 年以來的最高水平。 比特幣本週初出現資金流出，但在最後幾天出現大量資金流入，使本週總流入量達到 1300 萬美元。空頭比特幣 ETP 出現自 2023 年 5 月以來的最大資金流出，總額為 1600 萬美元（佔管理資產的 23%），使空頭頭寸的管理資產降至今年年初以來的最低水平，表明大量投資者退出。

10.HTX 公佈 8 月默克爾樹儲備證明

HTX 更新 2024 年 8 月默克爾樹資產證明數據，儲備金率均保持在 100% 以上。本次更新為 HTX 第 22 次公示默克爾樹資產審計報告。 HTX 本次具體更新的儲備金率為：USDT100%（火幣錢包資產 535,991,800 枚 USDT）、比特幣 100%（火幣錢包資產 30,354 枚比特幣）、以太坊 100%（火幣錢包資產 93,113 枚以太坊）、HTX105%（火幣錢包資產 341,074,117,249,122 枚 HTX）、TRX105%（火幣錢包資產 9,708,205,562 枚 TRX）。其中，USDT 和 ETH 數據已包含 stUSDT 及 stETH 等資產。