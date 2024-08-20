Web3 要聞 | 香港高法審理涉 DAO 資產挪用訴訟案 裁定需披露財報

1. 香港高等法院審理 RioDeFi 訴訟案，裁定 DAO 控制者需披露詳細財務報表

據星島頭條報道，香港高等法院近日審理了一起涉及 DAO 資產挪用的訴訟案，裁定 RioDeFi 六名被告需披露區塊鏈及現實世界資產代幣化（RWA）項目的詳細財務報表及支持文件，以回應資產挪用等指控，索賠金額高達 60 億港元。法院強調，DAO 控制者需對代幣持有人負責，確保項目資金的透明度與問責制。

香港立法會議員吳傑莊認為此案有助促進建立更為完善的 DAO 法律框架，以增強 Web3 投資環境的穩定性，吸引更多 DAO 項目落户香港，建議當局研究設立一個機構，完善有關 DAO 的法律，提升香港的 Web3 影響力。

2. 金融壹賬通：得益於出售虛擬銀行業務的一次性交割收入，上半年淨利潤 1.39 億元

據澎湃新聞報道，港股上市公司壹賬通金融科技有限公司近日發佈 2024 年第二季報及上半年未經審核財務業績。今年上半年，金融壹賬通持續經營業務（指剔除虛擬銀行業務板塊數據）實現營收 14.16 億元，去年同期為 18.33 億元；得益於第二季度出售虛擬銀行業務的一次性交割收入，金融壹賬通的持續經營及已終止經營業務實現盈利，上半年實現歸母淨利潤 1.39 億元，同比增長 173%，歸母淨利潤率為 9.8%，同比提升 20.2%。

3. 澳大利亞證券投資委員會：自去年 7 月以來幫助偵破 615 起加密貨幣騙局

澳大利亞證券投資委員會（ASIC）發佈報告稱，該機構自去年 7 月以來幫助偵破了 5530 起虛假投資平台騙局、1065 個網絡釣魚騙局超鏈接和 615 起加密貨幣投資騙局。ASIC 預估，這些投機騙局共造成約 13 億美元的損失，並提醒所有消費者對宣傳在線交易和加密貨幣投資的社媒超鏈接保持警惕。

4. Gate Ventures 與阿布扎比區塊鏈中心推出 1 億美元 Falcon Gate Ventures 基金

Gate.io 旗下風險投資部門 Gate Ventures 宣佈與阿布扎比區塊鏈中心推出 1 億美元 Falcon Gate Ventures 基金，旨在推動區塊鏈和 Web3 領域的創新。根據官方介紹，該基金將重點關注中東、亞洲和美國等關鍵區域的高潛力項目。此外，該基金還將與國際監管機構合作，制定兼顧創新與安全的監管體系。

5. 尼日利亞聯邦税務局計劃於 9 月推出新加密貨幣税法

據 Cointelegraph 報道，尼日利亞聯邦税務局 (FIRS)）執行主席 Zacch Adedeji 宣佈計劃於 9 月推出針對加密貨幣行業的新税法，確保加密貨幣行業為尼日利亞經濟服務，同時降低潛在風險。

6.Bitwise 收購加密貨幣 ETP 發行方 ETC Group

據彭博社報道，Bitwise Asset Management 收購加密貨幣 ETP 發行方 ETC Group，交易條款尚未披露。

ETC Group 是一家倫敦加密貨幣 ETP 發行方，資管規模超過 10 億美元。這也標誌着 Bitwise 向歐洲擴展，併為 Bitwise 包含 ETP、對沖基金解決方案和單獨管理賬户的廣泛套件增加 9 個在歐洲上市的加密貨幣 ETP。

7.尼日利亞計劃於九月提交加密貨幣税法草案

據 CoinDesk 援引 Punch Nigeria 報道，尼日利亞聯邦税務局（FIRS）計劃於九月向議會提交加密貨幣税法草案。税務局執行主席 Zacch Adedeji 在與國家議會財政委員會的會議上透露了這一計劃。他表示，該法案旨在通過立法來規範加密貨幣，以避免對尼日利亞經濟發展造成損害。 Adedeji 指出，全球其他地區也在立法對加密貨幣徵税，因此尼日利亞必須做好準備，以確保加密貨幣的監管不會對國家經濟產生負面影響。上個月，加密貨幣交易所 KuCoin 宣佈開始對尼日利亞用户的交易手續費徵收增值税。 部分官員認為，加密貨幣是導致尼日利亞貨幣奈拉兑美元匯率下跌的原因之一。中央銀行行長 Olayemi Cardoso 還指控加密貨幣交易所幣安去年允許 260 億美元資金不受監管地流出該國，影響了税收收入，並導致幣安高管 Tigran Gambaryan 被捕。

8.阿聯酋國有銀行 RAKBANK 與 Bitpanda 合作為當地居民推出數字資產平台

據 Cointelegraph 報道，阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 的一家國有銀行拉斯海瑪國家銀行 (RAKBANK) 與加密基礎設施提供商 Bitpanda Technology Solutions 合作，為阿聯酋居民創建了一個數字資產管理平台。 RAKBANK 集團首席客户官 Dongjun Choi 表示：「我們相信數字資產是未來客户更有效、更安全地管理財務的方式之一。」雖然合作關係已經宣佈，但該團隊還澄清説，該平台仍需獲得阿拉伯聯合酋長國央行 (CBUAE) 的批准。Choi 還表示「此次合作旨在填補市場空白。需要一個受監管的銀行平台來處理數字資產，目標是為客户提供更廣泛的數字資產機會。 」

9.新火科技將以 3046.21 萬美元收購 Avenir Asset Holding，全資控股加密貨幣交易平台 BitTrade

港股上市公司新火科技將以約 3046.21 萬美元（約 2.38 億港元）收購 Avenir Asset Holding 的全部已發行股本，計劃通過發行最多近 1.1 億股新股份支付。 Avenir Asset Holding 間接持有 BitTrade 約 84.62% 的股本，交易完成後將成為新火科技的全資子公司，BitTrade 則成為其間接子公司。BitTrade 主要從事加密貨幣交易業務。

10.CoinShares：上週數字資產投資產品僅流入 3000 萬美元

CoinShares 最新週報顯示，上週，數字資產投資產品流入資金較少，總額為 3000 萬美元，投資產品的周交易量下降至前一週的近 50%，為 76 億美元，因為最近的宏觀經濟數據顯示美聯儲在 9 月份降息 50 個基點的可能性較小。

從地區角度看，資金流入情況參差不齊，美國、加拿大和巴西分別流入 6200 萬美元、920 萬美元和 720 萬美元，而瑞士和香港的資金流出最為顯著，分別流出 3000 萬美元和 1400 萬美元。

比特幣的資金流入最為顯著，總計 4200 萬美元，而做空比特幣 ETF 的資金連續第二週流出，總計 100 萬美元。以太坊上週僅流入 420 萬美元；此外因 Meme 幣交易量驟降，Solana 淨流出 3900 萬美元，創最高單週流出紀錄。

11.尼日利亞證券交易委員會向當地加密交易所 Quidax 頒發首張臨時經營許可證

Techub News 消息，據 Cointelegraph 報道，尼日利亞證券交易委員會（SEC）向非洲加密貨幣交易所 Quidax 頒發了首個臨時經營許可證。