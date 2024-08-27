狂攬 1.4 億美元融資，Story 憑什麼成為 a16z 寵兒？

8 月 21 日，專注於知識產權（IP）的 L1 Story 宣佈完成 8000 萬美元 B 輪融資，a16z 領投，參投方包括 Polychain Capital，個人投資者包括 Stability AI 高級副總裁兼董事會成員 Scott Trowbridge、K11 創始人兼億萬富翁 Adrian Cheng 以及數字藝術收藏家 Cozomo de' Medici。加上去年同樣由 a16z 領投的 2930 萬美元的種子輪融資和 2500 萬美元的 A 輪融資，Story 總融資額達 1.4 億美元。

如此鉅額的融資，讓不少從業者為之震撼。與此同時，行業內也出現了很多質疑聲。就如 X 用户@wsjack_eth指出的，「一個 ERC-6551 協議，真有這麼誇張的敍事空間嗎？」在當下地獄難度的一級市場，Story 的橫空出世是真的指向標還是隻是「資本攢局？」

Story 的技術堆棧帶着疑惑，筆者查閲了 Story 的技術文檔。總結來説，Story 計劃通過 Story Network（L1）、創造力證明協議（智能合約）和可編程 IP 許可這三個技術堆棧，改善 Web2 世界中 IP 依賴於傳統法律「耗時耗錢」的局面，從而實現其「IP 樂高」的終極目標。

具體而言，Story Network 是一條 EVM 兼容 L1，旨在快速且經濟高效地處理 IP 等複雜數據結構。其具體的邏輯是使用預編譯基元，以邊際成本在數秒內遍歷複雜的數據結構，然後基於成熟的 CometBFT 協議棧的共識層，確保快速終結和低成本交易。

而創造力證明協議（Proof-of-Creativity Protocol）則由各種智能合約組成，包括處理包括有關 IP 許可、版税和爭議等「模塊」。創造力證明協議原生部署於 Story Network 上，允許創作者將自己的 IP 註冊為「IP Assets」。每個 IPA 由鏈上 NFT 及關聯的 IP 賬户組成。IP 賬户基於 ERC-6551 （代幣綁定賬户）實現。

此外，可編程 IP 許可（PIL）旨在在鏈上合約與真實法律條款間建立映射，允許創作者將代幣化 IP 遷移到鏈下法律系統中，並寫入具體條款，如創作者如何對其 IP 進行混合、貨幣化和創造衍生品等。

正如許多行業人士指出的，Story 的技術堆棧並不複雜，也沒提出什麼新概念。那麼，Story 能融到如此鉅額資金究竟靠的是什麼？通過 a16z 合夥人 Chris Dixon 撰寫的投資文章，我們或許可以發現一些潛在因素。

投資就是投人

首先是 Story 的團隊背景。根據 Chris Dixon 的描述，Story 創始團隊「在技術和創意領域都擁有深厚的專業知識」。a16z 團隊「在三年前第一次見首席執行官兼聯合創始人 Seung Yoon Lee 時」，就被其「遠見卓識和世界級的戰術執行力」折服。而據博古睿研究院（Berggruen Institute）收錄的信息顯示，Seung Yoon Lee 畢業於牛津大學，曾當選牛津大學聯盟首位亞洲主席。此外，其打造移動小説應用 Radish Fiction 獲得了軟銀、UTA 和貝塔斯曼的支持，並於 2021 年被韓國科技巨頭 Kakao 以 4.4 億美元收購，而 Lee 也出任了 Kakao 的全球戰略官，負責全球投資和併購活動。此外，Lee 還是韓國最大的區塊鏈基金 Hashed 的創投合夥人，也是亞洲 21 世紀青年領袖和三邊委員會的研究員。2016 年，Lee 還被選為福布斯亞洲 Under 30 的首屆成員，隨後又被評為全明星校友。

此外，據@jason_chen998透露，Seung Yoon Lee 還在韓國國會與美國眾議院工作過，而且還供職過兩家報社，「同時手握政府+媒體+資本三張牌」。

至於目前負責領導 Story 技術開發的另一位聯合創始人 Jason Zhao，雖然其履歷不及 Seung Yoon Lee，但仍舊亮眼。Jason Zhao 畢業於斯坦福大學，專業為計算機科學，後在 DeepMind 就職。

所謂「投資就是投人」大概就是如此。當然了，除了創始團隊優秀的背景外，a16z 選擇投資 Story 的背後，其自身的投資理念也值得考量。

Story 看重的所有權，也是 a16z 重視的作為 Web3 敍事的領頭人，a16z 發表過許多關於 Web3 的深刻見解，而從 Chris Dixon 關於 Web3 「可讀可寫可擁有」特徵描述中不難看出，其對所有權這一概念極其看重 。Chris Dixon 在投資文章中指出，「數十年來，互聯網在創作者與平台之間達成一種隱性的經濟契約，即創作者帶來供給，而平台提供需求」，然而，「生成式人工智能的發展很可能會打破這一約定」，大大損害創作者的利益。旨在保護創作者所有權的 Story 或許就是因此擊中了 Chris Dixon 的心。就像 Jason Zhao 在闡述為何將 Story 打造為 L1 時所解釋的，「下一代區塊鏈基礎架構需要『為特定目的而建』」，a16z 看重的是 Story 的理念，而非技術。

其他可能因素

除了技術堆棧、創始團隊和投資理念方面的因素外，還有投資者提到了其他可能@akiaeki指出，Story 團隊大概手握強大的韓娛資源。考慮到「韓流」在全世界範圍的影響力（手動狗頭，華流才是最 diao 的），如果 Story 能將各種 KPOP IP 帶入加密貨幣行業，其影響力確實不容小覷。

此外，如@jason_chen998在 Story 完成 A 輪融資時所曾暢想的，歷來瘋狂的韓國炒幣人在 Do Kwon 「進去」後，很可能會立新王。

IP 的力量

作為加密貨幣行業裏的普遍現象，Story 1.4 億美元融資是否存在「注水」無法考證。但考慮到 IP 這一龐大的行業，Story 要是能成，估值22.5 億美元或許也很正常，畢竟「一個鋼鐵俠就可以拯救整個漫威」。Wiki&Mili 統計的數據顯示，2023 年全球最賺錢的 50 個 IP 中，「寶可夢」IP 為寶可夢公司和任天堂帶來的收入高達880 億美元。

不過，Jason Zhao 在接受《財富》採訪時表示，Story 不太可能吸引像迪斯尼這樣的 IP 巨頭。該平台的建立是為了吸引「二級 IP」創作者。Zhao 表示，「這一代使用人工智能工具的創作者就像之前的網紅，並不被傳統品牌所重視。」「與 YouTube 的情況類似，YouTube 靠的不是諸如斯皮爾伯格這類大導，而是用手機上傳視頻的 Youtuber。15 年後，YouTube 成了『MrBeast』」。

Story 能否成為 Jason 口中的「YouTube」還有待觀察。值得注意的是，在融資消息公佈後，Story 為紀念 ETHDenver 2024 發佈的NFT的地板價就被炒着翻了幾倍。Jason Zhao 在接受The Block採訪時介紹道，Story 主網預計將於今年晚些時候推出。在被問及是否會在主網上線的同時推出代幣時，Jason Zhao 拒絕發表評論。

本文獲得《狂攬 1.4 億美元融資，Story 憑什麼成為 a16z 寵兒？》授權轉載，作者：Yangz