以太坊 提案續篇：了解 Execution Tickets 和 Execution Auction

解決 MEV 問題的背後是區塊空間分配規則的制定，事關以太坊區塊生產供應鏈。在《當前以太坊共識與 MEV 的博弈，要從 PoW 轉向 PoS 那天説起……》一文中，我們談到了 Merge 前後以太坊關於處理 MEV 的一些提案（PBS、ePBS、PEPC），本篇我們將繼續介紹另外兩個提案—— Execution Tickets 和 Execution Auction。

被低估的以太坊提案的重要性

以太坊路線圖和以太坊提案在以太坊生態發展中都起着引領方向的作用。其中關係到各利益相關方的利益問題。如今，以太坊已然成為一個公共物品，公共物品的治理已不應只停留在以太坊基金會和資深專業人士手中，其應當實現去中心化。規則方向的確定就像薛定諤的貓，一旦確定了路線，你就只能看到這個路線下所屬黑盒子的結果。以太坊提案和路線圖事關以太坊規則制定和戰略方向，去中心化治理不僅僅是口號問題。

Execution Tickets

在協議層面，Execution Tickets 將構建區塊的權利以票證的形式出售，如果想構建 execution payload 的話，必須先購買 Execution Tickets 才能獲得構建權利，具體到區塊的構建權則是通過隨機選取。這裏 Execution Tickets 相當於是一個區塊構建權的入場券。構建區塊的權利僅需通過購買 Tickets 即可獲得，而無需質押併成為驗證者。

Execution Tickets 的估價約為原本 proposer 提議區塊的機會成本。假設驗證者的資金成本為每年 3%，而發行獎勵為每年 2%。那驗證者每年的機會成本則為 1%。假設以太坊一年有 2,628,000 個區塊，以及 890,000 個驗證者，那每個驗證者每年被選為 proposer 的機會約為 3 次。即成為成為 proposer 的成本約為 32 個 ETH 的 0.33%，0.11 ETH。這就是一張 Execution Tickets 的近似價格。Ticket 的價格將根據流通數量進行動態調整，Ticket 也可轉售給協議來減少流通數量。未使用的 Ticket 可以流通，但一旦 ticket 被分配給某個位置，就不可在一級市場轉售，只能在二級市場流通。出售 Ticket 的費用如何分配，暫時尚未確定，可能會分配給驗證者，也可能被銷燬以實現mev-burn的願景。

總體來説，Execution Tickets 創建了區別於 PBS 的另一種市場規則，在 PBS 中，創建了一個市場規則，讓 proposer 按利潤大小選擇 builder 中提交的區塊，而在 Execution Tickets 中，proposer 的職責相較於 PBS 則更為簡單，proposer 只負責提議被選中的擁有區塊構建權的 Execution Ticketss 持有者所構建的區塊。驗證者將不作為 MEV 激勵的直接參與者。這會大大降低 proposer 參與時序博弈的動機。因為 proposer 無法從提議中獲取額外利潤。（但如果加入了 IL 可能就不同了）。但就區塊構建者而言，由於區塊構建權是需要購買 ticket 並且 ticket 的價格還會波動，但 MEV 實際獲取利潤的高低可能是不確定的，因此可能存在一定風險。

Execution Auction

與 Execution Tickets 的隨機抽取 ticket 持有者來獲取區塊構建權不同，Execution Auction 會提前 32 個 slot 拍賣 slot 的區塊構建權，價格最高者獲得該 slot 的區塊構建權。proposer 則負責提議該區塊，attester 對 proposer 提議的區塊進行見證並確認區塊內容是否為競價最高者所構建的。

在 Execution Tickets 中，可能會存在一個 execution proposer 購買多個 tickets 的情況來提高獲取構建區塊的可能性。但 Execution Auction 則是單 slot 單 slot 地拍賣。

Execution Auction 和 Execution Tickets 都是都是為了保證 proposer 職責簡單化——對最終獲得構建權的權利方來進行提議。Execution Auction 的好處在於能某種程度上實現 precomfirm。從實現的簡潔性來看，Execution Auction 會優於 Execution Tickets，這裏跳過了 Execution Tickets 需要考慮的隨機性問題，從機制實現的角度而言，Execution Auction 可行性更高一些。如果要對比這兩個提案的 trade-off 還可以從協議收益的角度或是從所有利益相關方來看，哪個方案可能更優。

本文獲得《以太坊 MEV 提案續篇：一文了解 Execution Tickets 和 Execution Auction》授權轉載作者：Tia