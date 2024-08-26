Alkimiya：商品化區塊空間下區塊生產者成本的對沖工具

區塊鏈弔詭的地方在於其是通過代幣激勵礦工的方式來完成去中心化平台的運轉，即用利益化的方式完成理想主義的構建。如果公鏈被視為公共物品，那作為其核心產品——區塊空間也理應成為公共物品，但現實卻並非如此。這與礦工的激勵規則有關。礦工激勵的一部分來自系統設定，另一部分則來自於為區塊空間提供服務用户額外付出的時間費用（這也是 MEV 窗口得以打開並蔓延的主要原因）。並且，這一規則並不能簡單改為固定費用激勵，因為依舊會遇到 DoS 攻擊，這一點也已經被 Solana 驗證了。

如果沿用市場化的激勵規則，那麼區塊空間將被視為商品，區塊構建者則被視為生產者。由於鏈上活動並不一直活躍，因此作為生產者其成本無法很好地控制。PoW 機制下，礦工有實打實的機器和電力成本；PoS 機制下，質押者有其質押機會成本的考慮。Alkimiya 想做的事情就是將區塊空間金融化，給區塊生產者提供一個出口對沖生產成本。

Alkimiya 協議概述

Alkimiya 協議有兩個部分，第一部分是無需許可、非託管的協議，允許礦工通過雙邊合約出售他們的哈希算力。第二部分是結構化產品引擎，用户可以將雙邊合約重組為由現金流支持的其他形式的收益資產（例如固定收益債券、可轉換債券、永續掉期、DAO 支出）。

算力合約

礦工可以出售哈希算力，以在一段時間內鎖定其哈希率的預付款，或者可以出售看漲期權以提高其收益。在熊市中，礦工可以通過鎖定預付利潤來支付每月的運營費用，從而對沖下行風險。在牛市中，現貨算力的需求極高。礦工可以利用高溢價。

用户可以自行創建在某段時間內以固定價格買入/賣出哈希算力的訂單，以等待其他用户 fill 該訂單，也可直接 fill 其他用户的訂單。

算力結構化產品

合約的所有權由臨時代幣（Silica）表示，這些代幣將在違約或贖回時被銷燬。這些代幣可以分解成更小的部分並在二級市場上交易。合約到期時，任何擁有代幣的人都可以領取與合約相關的挖礦獎勵。

通過將挖礦的財務回報視為代幣形式的現金流模塊，用户可以使用它們來創建不同類型的現金流生成資產。

例如，一系列在不同時間段內提供不同數量哈希率獎勵的哈希率交換合約可以捆綁在一起並重新發行為新工具：5% 固定收益債券 + 鏈上 DAO，不斷將獎勵重新投資到新合約中。這些新工具的支出來自挖礦獎勵包。

Alkimiya 允許用户自由設計和啓動這些「結構化產品引擎」——以哈希算力為抵押的固定收益債券、以挖礦收入為標的的可轉換債券、哈希算力永續掉期、將區塊補貼和 MEV 收入分離的結構化產品、由 DAO 運營的鏈上挖礦基金。這些資產可以在其他去中心化交易所交易，並與更廣泛的 DeFi 生態系統整合。

但就筆者在 Alkimiya 目前上線的產品測試過程中，並未發現該部分的產品呈現，預計該部分尚未完全開發完畢。

小結

如今，挖礦和質押活動已經變得越來越工業化，其所需的資本支出也在逐漸增長。隨着挖礦業務的工業化，前期資本支出也在增長。

與傳統大宗商品生產商不同，傳統大宗商品生產商可以利用大量衍生品市場來分擔風險，而礦工及其投資者則承擔了大部分風險。交易現貨算力的唯一方式是通過買賣機器。然而，由於硬件難以移動，機器市場效率極低。Alkimiya 這樣的為哈希算力生產商提供服務的資本市場是必不可少的，生產商需要一個能管理挖礦週期不同階段風險的產品。