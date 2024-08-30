Web3 要聞 | 日本首相：Web3 和區塊鏈技術是解決社會問題的基礎

1. Bitwise BITB 將收購 Osprey 比特幣信託基金 OBTC 的全部資產

據 The Block 報道，Osprey Bitcoin Trust（OBTC）發起人 Osprey Funds 已與 Bitwise Bitcoin ETF（BITB）和 Bitwise Asset Management 達成協議，BITB 將收購 OBTC 基金的全部資產。

Osprey Funds 表示，「作為此次交易的一部分，OBTC 單位持有人將獲得 BITB 的股份，作為 OBTC 清算分配的一部分。對於現有的 BITB 持有人來説，他們的股份不會有任何變化，BITB 的運營也不會有任何變化。」Osprey 曾在今年 3 月指出，它正在考慮潛在的出售或與比特幣 ETF 合併，同時進行其他戰略操作。Osprey 必須在 2024 年 9 月 1 日之前完成出售或合併，否則將清算 OBTC。

2. 貝萊德以太坊現貨 ETF ETHA 將於本週三在巴西 B3 交易所上市

據巴西媒體 Portal do Bitcoin 報道，貝萊德以太坊現貨 ETF ETHA 將於當地時間本週三在巴西 B3 交易所上市。該 ETF 將作為巴西存託憑證（BDR）進行交易，代碼為 ETHA39。

今年 3 月，貝萊德比特幣現貨 ETF IBIT 在巴西證券交易所交易。

3. Gameplay Galaxy 完成 1117 萬美元種子輪擴展融資，Blockchain Capital 等領投

據 The Block 報道，Web3 遊戲開發公司 Gameplay Galaxy 完成 1117 萬美元種子輪擴展融資，Blockchain Capital 和 Merit Circle 領投。該公司創始人兼首席執行官 Doron Kagan 透露，此輪融資使 Gameplay Galaxy 的估值達到 7100 萬美元，該公司曾在 2022 年 9 月完成 1280 萬美元種子輪融資，截至目前其融資總額近 2400 萬美元。

Gameplay Galaxy 目前正在開發自行車賽車遊戲 Trial Xtreme Freedom 作為其首款 Web3 遊戲。該遊戲目前處於技術軟啓動階段，計劃於明年第一季度全面發佈。Kagan 補充説代幣發行將與遊戲發佈同步進行。

4. 港股上市公司國富創新於今年 3 月至 8 月購入總價值約 3600 萬港元的比特幣

據金融界報道，國富創新（0290.HK）發佈公告，董事會已批准公司進一步提高於加密貨幣及虛擬資產基金的投資額度，而公司已於 2024 年 3 月至 2024 年 8 月期間，於公開市場上進行了一系列交易，以購買價值總額約為 3600 萬港元（不包括交易成本）的比特幣，上述購買比特幣以集團籌資活動的所得款項及內部資源撥付。

5. 部分 Celsius 債權人考慮罷免比特幣礦企 Ionic Digital 董事會並對其資產進行清算

據彭博社報道，部分 Celsius 債權人正考慮罷免比特幣礦企 Ionic Digital 董事會並對該公司資產進行清算（Ionic Digital 是在 Celsius 破產後成立的，其目的是補償 Celsius 債權人）。原因是 Ionic Digital 上市計劃遇阻，未能如期在今年年中在納斯達克上市。對此，Ionic 律師 Gregory Pesce 表示，公司現金流為正，擁有約 2 億美元現金和加密貨幣，目前計劃「在 2025 年某個時候」上市，且聘請新審計師的過程可能還需要幾周時間。

目前，Celsius 破產案的賠付進程仍在進行中，據最新法庭文件顯示，約 25 億美元已分配給 251,000 名 Celsius 債權人，另有 121,000 名債權人仍在等待賠付。

6. 日本首相岸田文雄：Web3 和區塊鏈技術是解決社會問題的基礎

據 Coinpost 報道，日本首相岸田文雄在 WebX 大會上表示，在政府推行的「新資本主義」政策背景下，「Web3 和區塊鏈技術是解決社會問題的基礎。」岸田文雄稱，政府為了幫助 Web3 初創企業更順暢的募集資金，已着手推進了包括税制改革和法律修正在內的具體措施。此外，岸田文雄表示，在「2024 年基本政策」中，將努力改善與 Web3 相關的代幣使用環境、便利支付和內容產業，同時考慮用户保護。

7. 中銀國際證券：現階段正積極推出虛擬資產期貨 ETF

據《香港經濟日報》報道，中銀國際證券現階段正積極推出虛擬資產期貨 ETF。

8. 最高人民法院將「涉案虛擬貨幣處置問題研究」列為 2024 年度司法研究重大課題之一

最高人民法院近日發佈 2024 年度司法研究重大課題招標公告。公告顯示，重點資助課題包括涉案虛擬貨幣處置問題研究、涉數字經濟司法問題研究、涉人工智能糾紛司法應對研究等。

9.冷水江公安追贓百萬破獲系列搶劫虛擬貨幣「案中案」

據湖南公安公眾號消息，冷水江公安局破獲一起有組織有預謀冒充「電信詐騙受害人」，利用「受害者」不敢報警心理「黑吃黑」，多次實施搶劫的虛擬貨幣「案中案」，追贓挽損百萬餘元。

據供述，涉案人員得知許多虛擬貨幣商幹着為詐騙分子洗錢的勾當，自認為這羣人出了事也不敢驚動警察，便想到以設局「吃掉」虛擬貨幣商手中虛擬貨幣這一鋌而走險的方式「賺快錢」。該團伙中女性一般假意扮演被詐騙受害者博取虛擬貨幣商信任完成當場交易，其他人則扮演受害者家屬在虛擬貨幣到賬後衝進交易現場進行恐嚇、震懾，各人明確分工與扮演角色後只為伺機搶得虛擬貨幣。

經查，該團伙將搶得的虛擬貨幣置換成人民幣進行銷贓處理，涉案金額巨大，冷水江市公安局抓獲涉嫌搶劫嫌疑人與涉嫌非法經營的虛擬貨幣商多名，繳獲資金百萬餘元。目前，案件正在進一步偵辦之中。

10.薩爾瓦多比特幣教育非營利組織 Mi Primer Bitcoin 面臨資金耗盡的風險

據 Bitcoin.com 報道，成立於薩爾瓦多的比特幣教育非營利組織 Mi Primer Bitcoin 的創始人 John Dennehy 透露，該組織面臨資金短缺的風險，可能在 9 月耗盡資金。John Dennehy 表示，儘管他們預計將在今年年底前獲得多筆贈款，但他們需要額外的資金來支撐到那個時期。

他評估稱，這一狀況是由於今年籌款目標未能達成所導致的。John Dennehy 總結道「我們一直在不懈地努力擴大資金來源，以便我們能夠保持真正的獨立性並確保長期可持續性，但我們需要幾個月的過渡資金來實現這一目標。」

11.香港金管局推出 Ensemble 項目沙盒促進代幣化應用

香港金管局官網發佈公告稱，今日舉行 Ensemble 項目沙盒啓動儀式，宣佈首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產用例主題，標誌着金融業在代幣化技術的實際應用進程中邁出重要一步。

12.螞蟻數科為香港金管局 Ensemble 項目提供區塊鏈技術和解決方案

據螞蟻鏈公眾號發文稱，香港金融管理局今日公佈的 Ensemble 項目中，螞蟻數科協助金管局在沙盒內構建了代幣化資產平台，該平台提供資產代幣化服務，並促進傳統資產和代幣化存款的貨銀對付（DvP）交易，即交易雙方几乎同時交付資產與款項，且同時支持同行及跨行交易。

螞蟻數科列舉出深度參與的案例，如「綠色和可持續金融」 和 「貿易和供應鏈金融」。螞蟻數科在「綠色和可持續金融」中為金管局提供區塊鏈和AIoT（人工智能+物聯網）技術，可以實時記錄實物資產的運營狀態並將數據安全地上傳到區塊鏈。以提高企業的融資效率和可及性；在 「貿易和供應鏈金融」中，螞蟻數科搭建代幣化資產平台，全球航運業務網絡（GSBN）簽發了電子提單（eBL）。在此過程中，匯豐銀行、恆生銀行和中國銀行（香港）促成了使用代幣化存款來結算電子提單的轉讓。

13.Politico：法國當局早在 3 月份就對 Telegram CEO Pavel Durov 和其兄弟發出逮捕令

據 Politico 報道，根據一份法國行政文件，法國當局於 3 月份就對 Telegram 首席執行官 Pavel Durov 及其兄弟 Telegram 聯合創始人 Nikolai 發出了逮捕令。該文件顯示，法國對 Telegram 的調查範圍更廣，而且比之前所知的早幾個月開始。

這些逮捕令是在巴黎檢察官辦公室網絡犯罪部門領導對 Telegram 進行卧底調查後發佈的。

14.匯豐銀行：已於 Ensemble 沙盒完成三項概念驗證用例，成為首批探索用例的金融機構

據 hk.on 報道，香港匯豐銀行宣佈在香港金管局牽頭的 Ensemble 項目下成為首批探索用例的金融機構，並就用例完成概念驗證（Proof-of-Concept）。

此前消息，香港金管局官網發佈公告稱，今日舉行 Ensemble 項目沙盒啓動儀式，宣佈首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產用例主題，標誌着金融業在代幣化技術的實際應用進程中邁出重要一步。

15.知情人士：Telegram 一直無視執法部門傳票和法院命令

據華爾街日報援引多位知情人士報道，Telegram 一直無視執法部門發出的傳票和法院命令，這些傳票和命令都堆積在一個很少查看的公司電子郵件地址中。

此外，據知情人士透露，在 2018 年的午餐會上，法國總統馬克龍曾邀請 Pavel Durov 將 Telegram 遷往巴黎。但 Pavel Durov 當時拒絕了。並且在其與馬克龍會晤前一年，法國間諜曾與阿聯酋聯合行動，將 Pavel Durov 作為目標，併入侵了他的 iPhone。

16.WazirX 請求新加坡高等法院給予 6 個月時間來重組其債務

印度加密貨幣交易所 WazirX 官網發佈公告稱，已向新加坡高等法院申請六個月的時間，以重組其債務。WazirX 在法庭文件中表示，由於加密市場低迷及監管壓力增加，導致公司財務狀況惡化，無法按時償還債務。公司計劃利用這段時間尋求新的融資，並制定重組計劃，以恢復運營和履行債務義務。目前，法院尚未對其請求作出裁決。

17.Telegram CEO 已被帶往法庭

據俄新社報道，Telegram 首席執行官 Pavel Durov 已乘坐汽車被押送至巴黎法庭。