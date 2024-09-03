Web3 要聞 | 美國加密貨幣業計劃9 月 13 日為賀錦麗舉辦籌款活動

1. 美 SEC：保留質疑 FTX 償還計劃合法性的權利

據 The Block 報道，美國證券交易委員會在最近的一份文件中警告 FTX，稱其保留質疑 FTX 償還債權或以其他方式試圖從其「加密貨幣資產證券」儲備中賺錢的合法性的權利。美 SEC 還指出，該計劃沒有明確説明，如果該條款獲得批准，誰將分配穩定幣。此外，美 SEC 還與美國受託人一起反對該計劃中的免責條款，該條款將使 FTX 債務人免於債權人未來可能採取的法律行動。FTX 目前計劃以現金或美元掛鈎的穩定幣償還債權人。

美 SEC 並未直言這種行為是非法的，它寫道：「根據聯邦證券法，美國證券交易委員會不對計劃中概述的交易的合法性發表意見。」但該機構「...... 保留對涉及加密貨幣資產的交易提出質疑的權利」。

2. Pokémon 註冊分佈式賬本及 NFT 相關專利

據 Coinpost 報道，日本知識產權平台 J-PlatPat 顯示，「寶可夢」IP 所有公司 Pokémon 已完成一項關於分佈式賬本及 NFT 的專利申請。該專利的申請日期為 2022 年 10 月 27 日，並於今年 6 月 25 日正式註冊。

3. OKX 新加坡實體 OKX SG 獲新加坡金管局主要支付機構許可證，並聘請前金管局官員擔任 CEO

據 The Block 報道，OKX 新加坡實體 OKX SG 宣佈獲得新加坡金融管理局的主要支付機構許可證，並任命新加坡金管局前官員 Gracie Lin 擔任該地區分支機構的首席執行官。OKX SG 表示，該許可證允許 OKX SG 為新加坡投資者提供數字支付代幣和跨境轉賬服務，包括加密貨幣現貨交易。

OKX 於今年 3 月獲得新加坡頒發的「原則性」MPI 許可證。

4. SBI Group 旗下加密貨幣交易所 SBI VC Trade 將為 Metaplanet 提供比特幣交易託管等服務

日本上市公司 Metaplanet 宣佈與 SBI Group 旗下加密貨幣交易所 SBI VC Trade 就比特幣交易、託管和管理方面建立戰略合作伙伴關係，自 9 月 2 日起生效。

5. Metalpha 子公司 LSQ Capital 採用 Antalpha 和 FTSE Russell 推出的新比特幣挖礦指數

香港資管公司 Metalpha 宣佈其子公司 LSQ Capital Limited 已將 Antalpha 和 FTSE Russell 推出的比特幣挖礦指數納入其比特幣挖礦股票型基金。該指數選取了美國十大上市比特幣礦企，並追蹤它們各自的表現，每 6 個月重新平衡一次。

LSQ Capital Limited 於 4 月獲得香港 SFC 頒發的虛擬資產第 1 類牌照，允許其提供證券和虛擬資產交易服務。

6. 美國加密貨幣行業高管計劃於 9 月 13 日為賀錦麗舉辦 10 萬美元籌款活動

據路透社報道，包括 Blockchain Foundation 執行董事 Cleve Mesidor 在內的加密貨幣行業投資者和高管計劃於 9 月 13 日在華盛頓的一場籌款活動上為民主黨總統候選人賀錦麗籌集至少 10 萬美元。Cleve Mesidor 表示，籌款活動的門票從 500 美元到 5000 美元不等。其他組織者還包括 WilmerHale 律師事務所區塊鏈和加密貨幣工作組聯合主席 Tiffany Smith 以及加密貨幣領域項目創始人 Rahilla Zafar 等。該組織與賀錦麗競選團隊沒有任何關係，賀錦麗競選團隊也未回應置評請求。

此外，名為「Crypto4 Harris」的組織計劃於本月為賀錦麗舉辦籌款活動。該組織已經舉行了一次市政廳會議，億萬富翁 Mark Cuban 和華爾街金融家 Anthony Scaramucci 在會上發言支持賀錦麗。

7.Quidax 成為尼日利亞首家獲尼日利亞證券交易委員會許可的加密貨幣交易所

據 The Block 報道，加密貨幣交易所 Quidax 已獲得尼日利亞證券交易委員會（SEC）頒發的臨時運營許可，成為該國首家獲得數字資產交易所牌照的平台。

https://www.theblock.co/post/314003/quidax-becomes-nigerias-first-sec-licensed-crypto-exchange

8.卡塔爾金融中心發佈數字資產監管框架

據 Cointelegraph 報道，卡塔爾金融中心（QFC）發佈了全面的數字資產監管和創建框架。該框架涵蓋代幣化流程、代幣及相關資產的產權法律認可、託管安排、轉讓和交易等方面，併為智能合約提供法律認可。 卡塔爾央行行長 Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani 表示，新規將為卡塔爾金融業帶來重大機遇。QFC 作為獨立運營的商業中心，允許 100% 外資所有權和利潤匯回，對本地利潤徵收 10% 的企業税。自去年 10 月 QFC 數字資產實驗室成立以來，已接納超過 20 家初創企業進行產品和服務的開發、測試和商業化。

https://cointelegraph.com/news/qatar-financial-centre-digital-assets-regulation

9.CoinShares：上週數字資產投資產品流出3.05億美元

CoinShares 最新週報顯示，上週數字資產投資產品的流出總額達到 3.05 億美元，各提供商和地區普遍存在負面情緒。CoinShares 認為，這是由於美國經濟數據強於預期，降低了降息 50 個基點的可能性。

從地區來看，美國的資金流出總額為 3.18 億美元，德國和瑞典的資金流出總額較小，分別為 730 萬美元和 430 萬美元。瑞士和加拿大的資金流入總額較小，分別為 550 萬美元和 1,300 萬美元。

比特幣的流出資金達 3.19 億美元。比特幣空頭投資產品連續第二週流入資金，共計 440 萬美元，為今年 3 月以來的最高水平。

以太坊的資金流出量為 570 萬美元。而交易量停滯不前，僅達到美國 ETF 推出周水平的 15%，與推出前的交易量水平相當。相反，Solana 的資金流入量為 760 萬美元。