Web3 要聞 ｜該虛擬貨幣相關決議被SEC 推遲至 11 月下旬

1. 消息人士： a16z 和 Union Square Ventures 因 Uniswap 被紐約法院傳喚

CoinDesk 援引消息人士報道，上個月紐約州總檢察長 Letitia James 辦公室向一些投資了 Uniswap 的風險投資公司發出了傳票，其中包括 a16z 和 Union Square Ventures。對此，Uniswap 的一位發言人通過電子郵件表示，不希望任何人揹負不必要的傳票負擔。但歡迎與政府機構或民選官員進行對話，共同討論如何進行負責任的 DeFi 創新。

2. 美 SEC 將「7RCC 現貨比特幣和碳信用期貨 ETF」相關決議推遲至 11 月下旬

據 The Block 報道，美國證券交易委員會（SEC）在週二發佈的文件中表示，其將把對 7RCC 現貨比特幣和碳信用期貨 ETF 的決定推遲到 11 月 21 日。 SEC 表示，委員會認為有必要指定一個更長的時間來發布批准或否決擬議規則變更的命令，以便有足夠的時間來考慮擬議的規則變更以及與擬議規則變更相關的評論。

3. Ripple Labs 法律團隊要求推遲支付 1.25 億美元罰款

據 Cointelegraph 報道，針對美國證券交易委員會（SEC）提起的訴訟，Ripple Labs 法律團隊要求推遲支付 1.25 億美元罰款。對此，法官尚未批准該請求。

4. Eigen 基金會發布第二季 Stakedrop 細則，最晚 9 月 17 開放領取

Eigen 基金會發布第二季 Stakedrop 細則，第二季旨在獎勵整個生態系統中的關鍵貢獻者和參與者，包括質押者和運營商、生態系統合作伙伴以及社區。代幣領取將在 9 月 17 日或之前開放。

5. 美聯儲指控加密友好銀行 United Texas Bank 與加密相關客户交易上存在「重大缺陷」

美聯儲週三向加密友好型銀行 United Texas Bank 發出了停止令，理由是該銀行在與加密貨幣客户交易相關的反洗錢法遵守方面存在「重大缺陷」，以及其他涉嫌違法行為。

6. Robinhood 因曾禁止用户提取資產與加州監管機構達成 390 萬美元和解協議

據 CoinDesk 報道，Robinhood 加密貨幣交易子公司因曾禁止用户提取資產與加州司法部達成 390 萬美元和解協議。加州司法部表示，Robinhood 允許客户購買加密貨幣，但卻沒有讓客户對資產進行個人保管，違反了加州商品法。根據和解協議，Robinhood 需允許客户繼續提取加密貨幣，並更新有關其託管行為的披露信息。

7. 澳大利亞資管公司 Monochrome 向 Cboe Australia 提交上市以太坊 ETF 申請

澳大利亞資產管理公司 Monochrome 與合作伙伴 Vasco Trustees Limited 共同向 Cboe Australia 提交申請，計劃在 Cboe Australia 交易平台上市 Monochrome Ethereum ETF（代碼：IETH）。

8. 對沖基金億萬富翁 Alan Howard 之子創立 Halo Capital，籌集 2500 萬美元投資加密貨幣項目

據彭博社報道，英國對沖基金億萬富翁 Alan Howard 的兒子 Daniel Howard 與合夥人 Bhavin Vaid 創立加密貨幣風險投資基金 Halo Capital。該基金已籌集 2500 萬美元，旨在投資早期加密貨幣項目。Halo Capital 總部位於紐約，投資範圍廣泛，涵蓋比特幣到去中心化人工智能等多個領域。