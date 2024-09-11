Web3 要聞 ｜ FBI：2023 年因加密貨幣欺詐損失超 56 億美元

1.FTX 與 Emergent 就 6.06 億美元 Robinhood 股份所有權問題達成和解，將支付 1400 萬美元行政費用

據 Cointelegraph 報道，FTX 就 Robinhood 股份所有權問題與 Emergent Technologies 達成和解。根據 FTX 首席執行官 John Ray III 於 2024 年 9 月 6 日向特拉華州破產法院提交的法律文件，FTX 將向 Emergent 支付 1400 萬美元，用於解決後者撤回 5500 萬股 Robinhood 股份及相關現金索賠的行政費用。 Emergent 於 2022 年 5 月通過與 Sam Bankman-Fried 和 Alameda Research 的協議獲得約 5600 萬股 Robinhood 股份，當時估值約 6 億美元。FTX 崩潰後，美國司法部於 2023 年 1 月依法扣押這些股份。隨後，FTX、BlockFi、Bankman-Fried 和 Emergent 等多方均對這些股份提出所有權或權益主張。2023 年 9 月 1 日，上述股份以約 6.06 億美元的價格被 Robinhood 回購。

2.昨日香港比特幣和以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0

據 SoSoValue 數據顯示，昨日（9 月 9 日）香港比特幣和以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0 目前香港比特幣 ETF 資產持有總量約為 4480 枚，總淨資產約為 2.457 億美元。資產規模方面，華夏 ETF 持有約 2330 枚，博時 Hashkey 以及嘉實分別持有約 1650 枚以及 498.65 枚比特幣。 目前香港以太坊 ETF 資產持有總量約為 1.449 萬枚，總淨資產約為 3343 萬美元。資產規模方面，博時 Hashkey 持有約 5880 枚以太坊，華夏以及嘉實分別持有約 5950 枚以及 2660 枚以太坊。 （注：香港加密 ETF 支持現貨申贖機制，淨申購是指一定時間段內申購金額和贖回金額之差為正，即買入比賣出多，反之則為淨贖回。） SoSoValue 表示，香港 BTC（or ETH） ETF 支持現金認購（in-cash）與現貨認購（in-kind），同時由於通過現貨比特幣認購的 ETF 份額，並未對比特幣這個資產產生現金流入，因此不能被簡單計入每日淨流入等統計口徑。 基於此，SoSoValue 嘗試了包括跟蹤鏈上比特幣流轉路徑等方式，但均未能成功區分每日現金認購與現貨認購的比例與數額。 因此，SoSoValue 香港 BTC（or ETH） ETF 看板，以ETF相對比特幣折溢價率、每日 BTC（or ETH） 流入個數、ETF 發行總份額數、ETF 內 BTC（or ETH)）總存儲量等為核心追蹤指標。

3.美國法官裁定 Coinbase 必須面對股東因監管風險提起的集體訴訟

據 CoinDesk 報道，美國法官裁定 Coinbase 必須面對股東因監管風險提起的集體訴訟。 該訴訟由 Coinbase 股東提起，指控該交易所誤導他們關於被美國證券交易委員會（SEC）起訴的可能性。多名 Coinbase 股東於 2022 年起訴該交易所，指控交易所「發表了實質性虛假和誤導性陳述」，關於其運營和麪臨的監管風險。 新澤西州地方法院法官 Brian Martinotti 於週四裁定，儘管原告對 Coinbase 在監管行動方面的行為（實際上 SEC 確實起訴了 Coinbase）提出了有説服力的案件，但他們對大多數指控沒有提出有説服力的案件。法庭文件中寫道：「法院認為原告充分指控被告誤導性地描述了 SEC 不會採取執法行動的可能性，通過反覆強調他們列出的加密資產不是證券。」

4.AI 基礎設施 PIN AI 完成 1000 萬美元 Pre-Seed 輪融資

AI 基礎設施公司 PIN AI 完成 1000 萬美元 Pre-Seed 輪融資，參投方包括 a16z CSX、Hack VC、Anagram、Blockchain Builders Fund、Symbolic Capital 等，個人投資者包括 NEAR Protocol 創始人 Illia Polosukhin、SOL 基金會主席 Lily Liu、Polygon 聯合創始人 Symbolic Capital、Mysten Labs CEO Evan Cheng、Worldcoin 基金會 dcbuilder、Gitcoin 聯合創始人 Scott Moore 等。本輪融資將用於開發全球開源個人智能網絡（Personal Intelligence Network，PIN）。 PIN AI 利用個人上下文數據和加密技術，在設備上部署 AI 模型，處理跨應用的任務，如購物、訂餐、財富管理以及與中心化交易所、DeFi 和預測市場的互動。PIN AI 的技術領導團隊包括前以太坊核心研究員 Davide Crapis、MIT 畢業生 Ben Wu、斯坦福 AI / 數學博士 Bill Sun 和 CMU 畢業生 Regan Peng。公司將加入 a16z CSX 2024 年秋季紐約市 cohort，並與 a16z 加密研究、Flashbots、Espresso Systems 以及斯坦福、哥倫比亞和紐約大學的學者合作。

5.昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 2872 萬美元，貝萊德旗下 IBIT 淨流出超 900 萬美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 9 月 9 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 2872 萬美元。其中，貝萊德旗下比特幣現貨 ETF IBIT 出現了推出至今的第三次資金淨流出。此外，這也是比特幣現貨 ETF 推出至今首次出現在 IBIT 資金淨流出下，美國比特幣現貨 ETF 整體實現資金淨流入的情況。

具體數據上，灰度 ETF GBTC 單日淨流出為 2276 萬美元；貝萊德 ETF IBIT 單日淨流出為 906 萬美元；富達 ETF FBTC 單日淨流入為 2860 萬美元；21Shares ETF ARKB 單日淨流入為 681 萬美元；Bitwise ETF BITB 單日淨流入為 2199 萬美元。其餘比特幣現貨 ETF 無資金淨流入或淨流出。

6.巴西聯邦税務局：已用 AI 分析平台識別出 1.8 億美元加密貨幣税務欺詐

巴西聯邦税務局官方公告，其內部開發的 AI 分析平台已成功識別出涉及超過 9 億雷亞爾（約 1.8 億美元）加密貨幣的税務欺詐和洗錢操作。公告中提到的兩個典型案例中，一起涉及空殼公司通過 7 億雷亞爾購買加密貨幣，另一起則是涉案金額超 3.5 億雷亞爾的毒品、武器交易和加密貨幣洗錢。

該平台由税務審計員和税務分析師創建，使用人工智能算法和複雜的網絡分析來增強税務數據的分析，並顯着提高檢測欺詐和非法行為的能力，此外還可以在決策時提供更高的安全性並提高税務效率。

7.美國北卡羅來納州通過包含多項 CBDC 禁令的法案

據 Cointelegraph 報道，北卡羅來納州議會披露，9 月 9 日，共和黨主導的參議院以 27 票贊成、17 票反對的結果批准了第 690 號眾議院法案 ，已達到通過法案所需的 60% 多數票。

該法案禁止北卡羅來納州接受 CBDC （中央銀行數字貨幣）作為支付方式，並禁止其參與「任何美聯儲相關機構」未來進行的 CBDC 測試。

8.Worldcoin 因涉嫌洗錢和恐怖主義融資遭到新加坡警方調查

據 Cointelegraph 報道，新加坡副總理兼新加坡金融管理局 (MAS) 主席 Gan Kim Yong 表示，Worldcoin 因涉嫌洗錢和恐怖主義融資遭到新加坡警方調查。有 7 名個人因未經許可提供 Worldcoin 相關服務而受到警方調查，這違反了《2019 年支付服務法》。

Gan Kim Yong 補充道，「非法出售的 Worldcoin 賬户和代幣可能會被濫用於洗錢和恐怖主義融資等犯罪活動」。

9.FBI：2023 年因加密貨幣欺詐損失超 56 億美元，老年人為最大受害者

美國聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心發佈報告， 2023 年因加密貨幣欺詐損失超 56 億美元，這比 2022 年增加了 45%。儘管與加密貨幣相關的報警僅佔總報警量的 10%。但其造成的損失佔所有欺詐案損失金額的 50%。

FBI 稱，老年人是加密貨幣詐騙的最大受害者，僅這個年齡段就損失了近 16 億美元。投資計劃佔詐騙案件的近 71%，而呼叫中心詐騙和冒充政府詐騙佔約 10%。

10.西班牙電信公司 Telefónica 將 Polygon 身份解決方案集成到其區塊鏈產品

據 Cointelegraph 報道，西班牙電信公司 Telefónica Tech 的託管區塊鏈服務 TrustOS 正在與 Polygon 的身份解決方案 Privado ID 進行整合，以推進其數字身份解決方案。

此次合作旨在為各種數字身份用例開發概念驗證，包括年齡驗證、數字國家身份、電子簽名解決方案和內容認證。

11.漢莎航空、德國電信、貝塔斯曼投資和慕尼黑工業大學分別推出 Peaq 區塊鏈節點

據 Cointelegraph 報道，漢莎航空、德國電信、貝塔斯曼投資和慕尼黑工業大學分別推出基於 Peaq 區塊鏈節點，其各自控股公司的總估值超過 1700 億美元。

Peaq 是為 DePIN 和現實世界資產（RWA）構建的一層網絡，主網預計將於 9 月 23 日上線。

12.道富環球投資管理公司推出三隻數字資產 ETF

道富銀行集團的資產管理業務道富環球投資管理公司（State Street Global Advisors）推出三隻主動管理型數字資產 ETF，由 Galaxy Asset Management 提供諮詢服務。

三隻 ETF 分別為 SPDR Galaxy 數字資產生態系統 ETF（SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF，DECO）、 SPDR Galaxy 對沖數字資產生態系統 ETF（SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF，HECO）和 SPDR Galaxy 變革性技術加速器 ETF（SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF，TEKX）。

13.渣打銀行在阿聯酋推出比特幣和以太坊託管服務

渣打銀行發佈公告表示，渣打銀行在迪拜國際金融中心（DIFC）內獲得了迪拜金融服務管理局（DFSA）的許可後，推出數字資產託管服務。最初支持市值最大的兩種加密貨幣比特幣和以太坊。該銀行計劃在未來幾個月擴大其業務範圍，支持更多的數字資產，並正在積極探索將其託管服務擴展到其覆蓋市場的其他主要金融中心的機會。

渣打銀行集團首席執行官 Bill Winters 表示，「推出數字資產託管服務不僅對渣打銀行，而且對金融服務行業都具有重要意義。我們堅信數字資產不僅僅是一種短暫的趨勢，而是金融結構的根本性轉變。憑藉這項新服務，我們將戰略性地定位在託管業務下一次變革的最前沿。我們強大的基礎設施加上我們在該領域的專業知識，使我們能夠在金融服務領域和新興的數字資產生態系統之間架起一座橋樑」。