Web3 要聞 ｜北京警方破獲一起利用虛擬幣轉移資金的地下錢莊案件

1. tZERO 獲美國數字資產託管批准，成為該國第二家獲得此類許可的公司

據 The Block 報道，金融科技公司 tZERO Group 宣佈獲得美國證券交易委員會（SEC）和美國金融業監管局（FINRA）的批准，成為「數字資產證券託管」的特殊目的經紀自營商，為美國第二家獲得該許可證的公司。

去年，數字資產公司 Prometheum 也獲得了美 SEC 的類似批准，隨後又獲得了 FINRA 的批准，可通過其特殊目的經紀商牌照提供數字資產證券清算和結算服務。

2. 尼日利亞 SEC 計劃對無牌加密貨幣公司展開執法行動

據 CoinDesk 報道，尼日利亞證券交易委員會（SEC）計劃對未受監管的加密貨幣公司採取執法行動。該機構總幹事 Emomotimi Agama 在週日的聲明中表示，該機構希望向那些不按規定行事的公司發出明確信息，即他們不得針對該國公民展開運營，「我們肯定會對那些想在這個市場上運營卻沒有意圖接受監管的公司展開執法行動。」

3. 埃森哲投資金融科技初創公司 Emtech，並計劃將其 CBDC 解決方案整合到其服務中

據 Cointelegraph 報道，埃森哲宣佈投資金融科技初創公司 Emtech，並計劃將其 CBDC 解決方案及其監管與合規沙箱整合到其核心銀行服務中。Emtech 還將加入埃森哲創業項目 Spotlight 加速器。

Emtech 由前 IBM 區塊鏈高管 Carmelle Cadet 於 2019 年創立。該公司的客户包括加納、尼日利亞、幾內亞等七家央行。除了提供 CBDC 基礎設施外，Emtech 還提供監管沙盒功能，並正在為金融服務提供商開發合規功能。繼 2022 年獲得 600 萬美元 Pre-seed 輪融資後，Emtech 於 2023 年 8 月獲得了 400 萬美元的種子輪融資。

4. 昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 1.17 億美元

據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 9 月 10 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 1.17 億美元。

富達 ETF FBTC 單日淨流入約 6316 萬美元；Ark & 21Shares ETF ARKB 單日淨流入約 1268 萬美元；灰度 ETF BTC 單日淨流入約 4113 萬美元；貝萊德 ETF IBIT、灰度 ETF GBTC、Bitwise ETF BITB、VanEck ETF HODL、Valkyrie ETF BRRR、Invesco Galaxy ETF BTCO、Franklin ETF EZBC、WisdomTree ETF BTCW 和 Hashdex ETF DEFI 無資金淨流入或淨流出。

5. 前 Alameda Research 聯合 CEO Caroline 將於 9 月 24 日接受量刑

據 The Block 報道，前 Alameda Research 聯合 CEO Caroline Ellison 將於 9 月 24 日在紐約法庭接受量刑。Caroline Ellison 是 FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried 的前女友，於 2022 年 12 月認罪。Caroline Ellison 面臨的指控包括實施兩項共謀電信欺詐、兩項實際電信欺詐和一項共謀洗錢，最高可判處 110 年監禁。

此外，前 FTX 高管 Gary Wang 的判決定於 11 月 20 日，而 Nishad Singhh 的判決定於 10 月 30 日。

6. 北京警方破獲一起利用虛擬幣轉移資金的地下錢莊案件，涉案金額 8 億餘元

據新京報報道，近日，北京警方破獲了一起通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團伙。目前，涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。經查證，該團伙利用虛擬幣交易平台，協助有轉移資金意向的境內人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約 8 億餘元。同時，警方查明該團伙曾為多起電信詐騙案件、職務侵佔案等提供資金通道、轉移涉案贓款。

7. 英國 FCA 首次針對非法運營加密貨幣 ATM 的個人提出指控

英國金融行為監管局（FCA）指控 45 歲的倫敦居民 Olumide Osunkoya 在未進行必要註冊的前提下在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期間在多個地點非法運營加密貨幣 ATM，處理了 260 萬英鎊的加密貨幣交易。FCA 在聲明中表示，「這是首次針對在英國非法運營加密貨幣 ATM 的個人提出的指控。」

8. 美國眾議院金融服務委員會首次就 DeFi 舉行聽證會，議員意見不一

據 Cointelegraph 報道，美國眾議院金融服務委員會於 9 月 10 日首次就 DeFi 舉行聽證會「解碼 DeFi：分析去中心化金融的未來」。會上，共和黨和民主黨立法者就該技術發表了截然不同的觀點。其中，共和黨小組委員會主席 French Hill 表示，「DeFi 以自主、自我執行的代碼取代中介機構，可以改變金融市場和交易目前的結構和管理方式。」而民主黨眾議員 Brad Sherman 等加密貨幣批評者稱 DeFi 僅用於犯罪、逃避制裁，主要包括逃税等。

9.OSL 將面向專業投資者開放 SOL 交易

OSL 數字資產交易平台發佈公告，將上線 SOL 的 USD、USDT 和 HKD 交易對，僅限專業投資者參與。

10.德國政府通過德意志交易所旗下機構 Clearstream 推出的數字交易平台 D7 發行 5000 萬歐元數字商業票據

據 Ledger Insights 報道，德國薩克森安哈爾特州財政部通過德意志交易所旗下機構 Clearstream 推出的數字交易平台 D7 發行 5000 萬歐元數字商業票據。蘇格蘭皇家銀行（Natwest）擔任該商業票據的經銷商，參投方為德卡銀行（DekaBank）德國匯豐中心銀行（Deutsche Girozentrale）。

此次發行是歐洲央行批發 DLT 結算試驗的一部分，由德國央行的「trigger」支付解決方案進行結算。