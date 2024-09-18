Web3 要聞 | 印度高法裁定加密貨幣欺詐調查中不可凍結銀行賬户

1. World Liberty Financial 任命 Scroll 聯創 Sandy Peng 擔任顧問

特朗普家族旗下加密貨幣項目 World Liberty Financial 宣佈以太坊L2 Scroll 聯合創始人 Sandy Peng 成為該項目顧問。

2. 印度高等法院裁定警方在加密貨幣欺詐調查中只可凍結相關資金，不可凍結銀行賬户

Techub News 消息，據 Bitcoin.com 報道，印度馬德拉斯高等法院在一起加密貨幣金融欺詐案中裁定，警方在調查期間只能凍結涉嫌欺詐的資金，不能凍結整個銀行賬户。法官 G. Jayachandran 強調，凍結整個賬户不利於個人的生計和財務穩定。

3. Flappy Bird 開發者：與網傳將以 Web3 形式迴歸的新版 Flappy Bird 遊戲無關

Techub News 消息，據 Cointelegraph 報道，近日，一個自稱為「Flappy Bird 基金會」的組織表示將重新推出下架 10 年的手遊 Flappy Bird。而據研究員 Varun Biniwale 的調查，新遊戲網站的隱藏頁面將該遊戲描述為「Web3 遊戲」，具有「玩賺」功能，此外還提到了「質押」和「免費空投」等。對此，Flappy Bird 獨立開發者 Dong Nguyen 回應稱自己與這款遊戲沒有任何關係，「也不支持加密貨幣。」

去年，Gametech 對 Nguyen 的 Flappy Bird 商標提出異議，並在美國專利商標局 (USPTO) 裁定 Nguyen 放棄該商標並終止其索賠後，於今年 1 月獲得了該商標權。Flappy Bird 基金會表示，它已從 Gametech 手中獲得了 Flappy Bird 的版權。

4. 美國民主黨參議員敦促 10 家加密貨幣 ATM 運營商解決針對老年人的欺詐問題

Techub News 消息，據 Cointelegraph 報道，由美國參議院多數黨黨鞭、參議院司法委員會主席 Dick Durbin 領導的美國參議院民主黨議員團敦促 Bitcoin Depot 等美國最大的十家加密貨幣 ATM 運營商立即解決針對美國老年人的欺詐問題。

在 9 月 12 日的一份聲明中，包括 Elizabeth Warren 在內的七位民主黨參議員引用了聯邦貿易委員會的數據，指出今年上半年比特幣 ATM 造成的欺詐損失達到了 6500 萬美元。其中，60 歲及以上的老年人遭受損失的可能性是年輕人的三倍多。

5.CoinShares：上週數字資產投資產品淨流入 4.36 億美元

據 CoinShares 最新週報數據，上週數字資產投資產品淨流入 4.36 億美元 。其中，比特幣淨流入 4.36 億美元，以太坊淨流出 1900 萬美元。

從區域來看，美國淨流入達 4.16 億美元，德國和瑞士分別淨流入 1060 萬美元和 2700 萬美元，加拿大淨流出為 1800 萬美元。