Web3 要聞 | 路易斯安那州已允許居民用加密貨幣支付政府服務費用

1. WisdomTree 推出代幣化 RWA 平台 WisdomTree Connect

WisdomTree 宣佈推出代幣化 RWA 平台 WisdomTree Connect，旨在讓更廣泛的用户能夠訪問代幣化的現實世界資產。WisdomTree 表示，該平台最初將在以太坊上鑄造 RWA 代幣，未來將支持更多區塊鏈。

2. MicroStrategy 發行 8.75 億美元可轉換優先票據，部分淨收益將用於購買比特幣

MicroStrategy 宣佈發行總額 8.75 億美元、2028 年 9 月 15 日到期的可轉換優先票據，此次發行預計於 9 月 19 日完成。這些票據是 MicroStrategy 的無擔保優先債務，利率為每年 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付一次。MicroStrategy 打算利用此次發行的淨收益贖回該公司於 2028 年到期的 6.125% 高級擔保票據全部 5 億美元未償還本金總額，淨收益的剩餘部分將用於購買比特幣和用於一般公司目的。

3. Velo Labs 獲大華銀行子公司 UOB Venture Management 第二筆戰略投資

Web3 公司 Velo Labs 宣佈獲得大華銀行（UOB）旗下私募股權和風險投資子公司 UOB Venture Management（UOBVM）的第二筆戰略投資，具體金額未披露。所籌資金將用於推動 Velo Labs 跨境支付和實時多資產交易產品的擴展，並進一步加速其在東南亞實現無摩擦、無邊界金融解決方案的願景。

4. Silvergate Capital 在特拉華州申請破產，預計將全額償還 1800 萬美元欠款

據路透社報道，Silvergate Bank 母公司 Silvergate Capital 已在特拉華州申請破產，計劃完成清算並將使用剩餘現金向債權人償還欠款。

Silvergate 主要為加密貨幣行業的客户提供服務，該公司於 2023 年 3 月停止運營，並將存款退還給客户。在償還客户存款後，Silvergate Capital 擁有約 1.63 億美元現金，將在破產時在利益相關者之間進行分配。Silvergate 預計將全額償還 1800 萬美元欠款，並向優先股持有人支付款項，但預計無法向普通股持有人償還欠款。

5. REX Shares 和 Tuttle Capital 將推出 2 倍做多或做空 MicroStrategy 的 ETF

據 The Block 報道，REX Shares 和 Tuttle Capital 將推出 2 倍做多或做空 MicroStrategy 股票每日價格走勢的 ETF，其中做多的 ETF 代碼為 MSTU，做空的 ETF 代碼為 MSTZ。兩支 ETF 將在 Cboe BZX 交易所交易。

6. 美國路易斯安那州已允許居民使用加密貨幣支付政府服務費用

據 Cointelegraph 報道，美國路易斯安那州財政部長 John Fleming 宣佈該州政府已允許居民使用加密貨幣支付政府服務費用。John Fleming 表示，該州的第一筆加密貨幣支付已經完成，這是一筆通過比特幣閃電網絡向路易斯安那州野生動物和漁業部支付的一筆罰款。

7. Solana Mobile 披露第二款加密貨幣智能手機「Solana Seeker」，目前預售量已超 14 萬部

據 The Block 報道，Solana Labs 旗下子公司 Solana Mobile 在 TOKEN 2049 大會上披露了其第二款加密貨幣智能手機「Solana Seeker」，目前預售量已超過 14 萬部。Solana Mobile 總經理 Emmett Hollyer 表示，Seeker 由該公司與硬件公司 Fxtec 合作打造，預計將於 2025 年中期發貨。

8. 昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 5283 萬美元，以太坊現貨 ETF 總淨流出約 974 萬美元

據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 9 月 18 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 5283 萬美元，以太坊現貨 ETF 總淨流出約 974 萬美元。

其中，灰度 ETF GBTC 單日淨流出約 813 萬美元；Ark&21Shares ETF ARKB 單日淨流出約 4341 萬美元；Bitwise ETF BITB 單日淨流出約 395 萬美元；灰度微型 ETF BTC 單日淨流入約 266 萬美元；其餘比特幣現貨 ETF 無資金淨流入或淨流出。

貝萊德 ETF ETHA 單日淨流入約 492 萬美元；灰度 ETF ETHE 單日淨流出約 1466 萬美元；其餘以太坊現貨 ETF 無資金淨流入或淨流出。

9.Worldcoin 已於波蘭推出 World ID 驗證服務

Worldcoin 發推稱，已於波蘭推出 World ID 驗證服務。

10.Blockdaemon 國際副總裁：港府或將於年底批准以太坊現貨 ETF 的質押功能

據 The Block 報道，區塊鏈基礎設施提供商 Blockdaemon 國際副總裁 Andrew Vranjes 稱，其團隊正在與香港加密貨幣現貨 ETF 發行人密切合作，並與當地監管機構討論制定可行的以太坊現貨 ETF 質押解決方案。

Andrew Vranjes 補充道，其團隊已經取得了進展，並且預計香港監管機構或將在今年內批准以太坊現貨 ETF 的質押功能。

11.Crypto.com 已在巴林獲得加密貨幣許可證

加密貨幣交易所 Crypto.com 已從巴林中央銀行獲得巴林王國的加密貨幣支付服務提供商許可證（PSP）。

PSP 許可證將允許 Crypto.com 在區域內擴展其電子貨幣和法定支付服務。

12.德國商業銀行與德交所子公司合作為企業客户提供加密貨幣交易服務

據 Coindesk 報道，德國第二大銀行德國商業銀行（Commerzbank）與德國證券交易所旗下子公司 Crypto Finance 合作，為德國企業客户提供加密貨幣交易服務。

該服務於 2024 年 9 月 19 日啓動，初期支持比特幣和以太坊交易。

13.ZachXBT 揭露 Genesis 債權人被盜案，涉案金額約 2.43 億美元

區塊鏈偵探 ZachXBT 發推詳細披露了一起針對 Genesis 債權人的重大加密資產盜竊案。

2024 年 8 月 19 日，三名黑客 Box、Wiz、Greavys 通過社會工程學攻擊，從一名 Genesis 債權人處盜取了價值 2.43 億美元的加密貨幣資產。ZachXBT 稱，黑客冒充谷歌和 Gemini 客服，誘導受害者重置雙重認證並分享屏幕，最終竊取了其比特幣私鑰。盜竊發生後，資金迅速被分散至 15 多個交易所，並在比特幣、以太坊、LTC 和 XMR 之間頻繁兑換。

據警方調查結果顯示，Box 和 Greavys 昨夜分別在邁阿密和洛杉磯被捕。

14.Circle 任命谷歌前高管成為 Circle 董事會成員

Circle 任命谷歌前高管 Bradley Horowitz 成為 Circle 董事會成員。

Circle 稱，Bradley Horowitz 擁有密歇根大學計算機科學學士學位和麻省理工學院媒體科學碩士學位，擁有超過 30 年的科技行業專業知識，包括在谷歌和雅虎擔任領導職務，以及擔任視頻分析初創公司 Virage 的聯合創始人和首席技術官的經驗。他還是 150 多家初創公司的投資者、Wisdom Ventures 的普通合夥人，並被 Business Insider 評為今年排名第 10 的種子投資者。