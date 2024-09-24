Web3 要聞 | 賀錦麗：若當選將推動加密貨幣領域的投資增長

1. 賀錦麗：若當選下任美國總統，將推動人工智能和加密貨幣領域的投資增長

據彭博社報道，美國副總統賀錦麗週日在紐約市向捐贈者推介她的經濟議程時誓言，如果當選，她將幫助人工智能和加密貨幣領域的投資增長，將促進創新，並將監管重點放在保護消費者和投資者上。賀錦麗表示：「我將把勞工、小企業創始人和創新者以及大公司聚集在一起。我們將攜手投資美國的競爭力，投資美國的未來。我們將鼓勵人工智能和數字資產等創新技術，同時保護我們的消費者和投資者」。

彭博社稱，賀錦麗的此次評論標誌着她作為民主黨總統提名人首次對加密貨幣發表評論。

2. 截至 8 月加密貨幣風投公司今年已籌資超 22 億美元

據 The Block 報道，PitchBook 數據顯示，截至今年 8 月，加密貨幣風投公司已通過封閉式基金籌資超 22 億美元。僅在過去幾周，至少有六家風投公司籌資超 5 億美元，比如 ParaFi Capital 籌集的 1.2 億美元基金、Borderless Capital 籌集的 1 億美元基金、Hack VC 籌集的 7700 萬美元基金和 Robot Ventures 籌集的 7500 萬美元基金。此外，Dragonfly Capital 正尋求為其新基金籌集 5 億美元，目前籌資進度已過半。

3. Upbit 和 Bithumb 上超 3400 個賬户投資超 10 億韓元

據韓聯社報道，韓國金融監督院最新數據顯示，在韓國最大的兩家加密貨幣交易所 Upbit 和 Bithumb 上開設的 770 萬個活躍賬户中，投資超 1 億韓元（約合 7.5 萬美元）的賬户數只佔 1%，但投資規模卻佔平台總交易量的 70%。此外，投資額超 10 億韓元（約合 75 萬美元）的 3400 餘個高淨值賬户中，平均投資金額達到 94.5 億韓元（約合 708 萬美元）。這批高淨值投資者中，40 多歲、50 多歲的投資者佔 60%，平均投資金額為 127 億韓元（約合 952 萬美元）。

4. 澳大利亞證券投資委員會將要求加密貨幣初創企業獲取金融服務許可證

據 AFR 報道，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）計劃於未來兩個月內發佈有關加密貨幣企業的監管指南，要求加密貨幣初創企業根據《公司法》獲取金融服務許可證。

5. 兩名用户對 OpenSea 提起集體訴訟，指控其銷售未註冊證券

據 Cointelegraph 報道，兩名 OpenSea 用户在美國佛羅里達州聯邦法院對 OpenSea 提起集體訴訟，指控其銷售未註冊證券。

原告 Anthony Shnayderman 和 Itai Bronshtein 稱，他們在 OpenSea 上購買的 NFT（包括 BAYC 系列）因其「非法性質」而變得「毫無價值」。訴訟文件寫道，OpenSea 上架 NFT「具有欺騙性，誤導原告購買毫無價值且非法的未註冊證券」。此外，這兩位用户還指控 OpenSea 通過收取費用「不當獲利」，而「該公司知道或應該知道這些資金來自於未註冊證券的銷售」。

6.數字資產銀行集團 Sygnum 的子公司 Sygnum Unit 獲得列支敦士登加密資產服務提供商許可證

Techub News 消息，據 CoinDesk 報道，數字資產銀行集團 Sygnum 的子公司 Sygnum Unit 已在列支敦士登獲得加密資產服務提供商（CASP）許可證。此舉標誌着 Sygnum 計劃擴展至歐盟市場，與 Coinbase 和 Circle 等公司一同準備在 MiCA 框架下擴展業務。MiCA 的穩定幣法規已於今年 6 月生效，其他相關法規預計將於 12 月實施。

7.香港金融管理局啓動「數碼港元」先導計劃第二階段並擴展「數碼港元」項目以探索新型數碼貨幣

Techub News 消息，香港金融管理局今日啓動「數碼港元」先導計劃第二階段，進一步探索個人和企業可使用的新型數字貨幣，包括「數碼港元」和代幣化存款。項目名稱已更改為「數碼港元 +」。

11組入選計劃的機構將在三大領域進行創新用例研究：代幣化資產結算、可編程性和離線支付。

8.CoinShares：上週數字資產投資產品淨流入 3.21 億美元

據 CoinShares 最新週報數據，上週數字資產投資產品淨流入 3.21 億美元 。其中，比特幣淨流入 2.84 億美元，以太坊淨流出 2900 萬美元。

從區域來看，美國淨流入達 2.77 億美元，瑞士淨流入達 6300 萬美元，德國、瑞典和加拿大的淨流出分別達 950 萬美元、780 萬美元和 230 萬美元。