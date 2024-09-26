Web3 要聞 ｜美 SEC 主席重申不會廢除「SAB 121」

1. 美 SEC 推遲對貝萊德和 Bitwise 以太坊現貨 ETF 期權交易申請做出決議

美國證券交易委員會（SEC）發佈文件，推遲對貝萊德和 Bitwise 的以太坊現貨 ETF 期權交易申請做出決議，決策日期分別被推遲至 11 月 10 日和 11 月 11 日。

2. 前 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 被判處兩年監禁

據 CoinDesk 報道，前 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 被判處兩年監禁。此外，法官 Lewis A. Kaplan 表示，Ellison 還將被沒收約 110 億美元的資產。服刑期滿後，她還將接受三年的假釋。

3. 美 SEC 與 TrustToken 和 TrueCoin 就穩定幣投資欺詐指控達成和解

據 CoinDesk 報道，美國證券交易委員會（SEC）發佈聲明表示，已與 TrustToken 和 TrueCoin 就故意歪曲 TrueUSD（TUSD）的儲備支持並在未適當註冊的情況下發售與之掛鈎的證券的指控達成和解。

兩家公司同意各支付 163766 美元的罰款，TrueCoin 將退還近 40 萬美元的利潤和利息，前提是聯邦法院批准該和解協議。美 SEC 表示，兩家公司還同意不再違反相關證券法。

4. 紐約梅隆銀行計劃逐步推出加密貨幣 ETF 託管服務

據彭博社報道，紐約梅隆銀行（BNY）表示，美國證券交易委員會（SEC）總會計師辦公室今年早些時候對其進行的審查並沒有反對該銀行的決定，即其無需為加密貨幣 ETF 客户遵守美 SEC 的 SAB 121 規則。然而，該銀行也表示，無異議「並不能解決 SAB 121 有效限制銀行託管數字資產的問題」，因此「將酌情通過 OCA 的『事實和情況』流程，就其他用例與 OCA 進行接觸。」紐約梅隆銀行表示，其已與其他銀行監管機構接觸，將為加密貨幣 ETF 客户提供規模化的託管服務。

5. 土耳其擱置對股票和加密貨幣市場收益徵税的計劃

據彭博社報道，土耳其副總統 Cevdet Yilmaz 表示，土耳其今年不考慮出台額外的税收方案，排除了對股票交易或加密貨幣收益徵税的可能性。

6. 渣打香港等三方聯盟參與數碼港元次階段先導計劃

據《信報》報道，渣打香港、貝萊德及萬事達卡將組成的三方聯盟參與由金管局推出的「數碼港元」第二階段先導計劃。該聯盟將採用端到端的方式探索代幣化投資應用案例，允許投資者直接透過數碼港元或代幣化存款，向相關資產管理人購買代幣化資產並進行交易結算。由渣打集團旗下 SC Ventures 培育的 Libeara 將與渣打香港和貝萊德合作提供平台，通過萬事達卡的多代幣網絡，共同推動代幣化資產的潛在發行。

7. 香港警方搗破某開設加密貨幣兑換店的犯罪團伙，涉案資金達 1200 萬港元

據《明報》報道，香港西區警區過去一個月展開代號「刺風」行動，打擊區內發生的罪案和科技騙案，拘捕 53 人，涉嫌洗黑錢、串謀詐騙等罪名。被捕人士涉及 41 宗案件，騙款總額超過 7800 萬港元。行動中，警方搗破一個涉嫌兩次開設加密貨幣兑換店的犯罪團伙。兩宗案件騙走 1200 萬港元，涉及 9 名受害人。

8.美 SEC 主席重申不會廢除「SAB 121」

據 Coinspeak 報道，美國證券交易委員會（SEC）主席 Gary Gensler 在週二的國會聽證會中表示，不會廢除備受爭議的「SAB 121」會計規則，理由是防範 FTX、Terraform、Celsius 等加密貨幣公司破產案件再次發生。

Techub News 此前報道，美國兩院共 42 名共和黨議員已提交聯名信正式要求 SEC 廢除「SAB 121」。眾議院金融服務委員會主席 Patrick McHenry 和參議員 Cynthia Lummis 帶頭致信。

9.Alchemy Pay 與 Terminus.network 和 AEON 合作為東南亞商家提供加密貨幣支付服務

加密貨幣支付協議 Alchemy Pay 與 DePIN 支付網絡 Terminus.network 和模塊化支付協議 AEON 合作為東南亞商家提供加密貨幣支付服務，客户只需在前台掃描二維碼即可使用加密貨幣進行付款。

10.貝萊德和 Bitwise 的以太坊現貨 ETF 期權的上市裁決被 SEC 推遲至 11 月

據美國證券交易委員會（SEC）披露文件顯示，最初定於本週四作出的貝萊德和 Bitwise 的以太坊現貨 ETF 期權的上市裁決，將推遲至 11 月 10 日。SEC 認為有必要指定更長的時間來對擬議的規則變更採取行動，以便有足夠的時間來考慮擬議的規則變更。

SEC 還推遲了對紐約證券交易所關於在 Bitwise 的以太坊現貨 ETF 、Grayscale 以太坊信託和 Grayscale 以太坊迷你信託上市和交易期權的提議的決定。該決定推遲至 11 月 11 日。

11.西班牙銀行參與 Visa 資產代幣化平台沙盒開發

據 Blockworks 報道，Visa 推出了新的資產代幣化平台（VTAP）沙盒，旨在幫助金融機構發行法定貨幣支持的代幣並測試其用例。 其中西班牙畢爾巴鄂 Vizcaya Argentaria 銀行一直該平台參與測試和開發，該銀行正在測試網絡區塊鏈上銀行代幣的發行、轉移和兑換。它計劃於 2025 年在以太坊區塊鏈上向選定客户啓動初始試點。

Visa 去年與匯豐銀行和恆生銀行進行了試點，作為香港金融管理局數字港元計劃的一部分。該測試模擬了銀行間企業對企業支付，包括收款機構和商家之間的財產支付和結算。此外，在去年巴西中央銀行選擇 Visa 參與數字貨幣 CBDC 試點。