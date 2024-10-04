Web3 要聞 | 香港金管局與卡塔爾央行雙邊會晤分享數碼資產經驗

1.美 SEC 就 Ripple 向投資者出售未註冊證券案件再次提起訴訟

據 Decrypt 報道，美國證券交易委員會（SEC）就 Ripple 向投資者出售未註冊證券案件再次提起訴訟，其向第二巡迴上訴法院提交了通知，並表示將對美國地區法官 Analisa Torres 於 8 月做出的最終判決提出上訴。SEC 發言人在一份聲明中表示，「地方法院對 Ripple 案的判決與數十年的最高法院判例和證券法相沖突，我們期待向第二巡迴法院提起訴訟。」

2020 年，SEC對 Ripple 提起了 13 億美元的訴訟，指控該公司以加密貨幣 XRP 的形式向投資者出售未註冊的證券以籌集資金。SEC 曾要求 Ripple 支付 20 億美元的罰款，但今年 8 月，紐約一家法院卻命令該公司僅支付 1.25 億美元的罰款。

2.美 SEC 執法部門負責人 Gurbir Grewal 將於 10 月 11 日卸任

據 Cointelegraph 報道，美國證券交易委員會（SEC）執法部門負責人 Gurbir Grewal 將於 10 月 11 日卸任。SEC 尚未選定 Grewal 的永久繼任者，但 SEC 執法部門副主任 Sanjay Wadhwa 將暫時擔任代理主任。Gurbir Grewal 主張嚴厲監管加密貨幣行業，Cointelegraph 表示，此次離職可能會使 SEC 對加密貨幣採取更為温和的態度。

3.Swift 擬於 2025 年進行數字資產交易試驗

Swift 公告稱，將於 2025 年進行銀行間的全球消息網絡實時數字資產和貨幣交易試驗，覆蓋的銀行來自於北美、歐洲和亞洲等。明年的試驗將試行其基礎設施的高級版本，該版本能夠首次跨網絡協調現實世界的數字資產和貨幣交易。

該試驗是由 Swift 和 Chainlink 合作進行，作為企業抽象層將其網絡連接到以太坊 Sepolia 測試網絡。實驗表明，Swift 可以提供一個單一的訪問點，訪問多個公共和私人區塊鏈網絡，這也可以支持機構創建代幣化資產和開發中央銀行數字貨幣。

4.香港金管局與卡塔爾央行進行雙邊會議，會上分享數碼資產等經驗

香港金融管理局與卡塔爾中央銀行於 10 月 3 日在多哈舉行雙邊會議，加強兩地金融服務領域的合作。會議期間，金管局與卡塔爾央行討論多項合作計劃，以加強在金融基建範疇的合作，並就資本市場互聯互通、可持續金融、債券市場發展、數碼資產及人才培育進行經驗分享。

5.Ripple 與巴西加密貨幣交易所合作推出企業級支付解決方案

據 CoinDesk 報道，Ripple 與巴西加密貨幣交易所 Mercado Bitcoin 合作推出企業級支付解決方案。

Mercado Bitcoin 使用 Ripple 的服務來改善其在巴西和葡萄牙之間的內部財務運營。旨在為其企業和零售客户提供國際支付支持，讓用户能夠使用巴西雷亞爾進行交易。

6.Visa 推出資產代幣化平台「VTAP」

據 Cointelegraph 報道，Visa 推出資產代幣化平台「VTAP」，旨在支持廣泛的代幣化資產，包括穩定幣和中央銀行數字貨幣（CBDC）。

據 Visa 稱，VTAP 目前處於沙盒階段，包括畢爾巴鄂比斯開銀行 (BBVA) 在內的參與者正在測試核心功能。 該平台將滿足機構投資者和中央銀行的需求，提供端到端的基礎設施，以便在公共和許可的區塊鏈上安全地鑄造、轉移和結算數字資產。