OpenAI 最新融資與未來計劃（2024 年 10 月）｜蘇仲成

OpenAI 最近完成了一輪 66 億美元的融資，使公司估值達到 1570 億美元（資料來源：SiliconANGLE）。此次資金募集由 Thrive Capital、Microsoft、Nvidia、SoftBank 等多家投資機構共同參與，其中 Microsoft 投資了約 7.5 億美元，SoftBank 和 Khosla Ventures 各投資了 5 億美元（資料來源：Yahoo Finance）。此次融資也包括來自摩根大通、花旗集團、高盛、摩根士丹利、桑坦德、富國銀行、三菱日聯銀行、瑞銀集團和匯豐銀行等多家機構提供的 40 億美元信貸額度（資料來源：SiliconANGLE）。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

這一成就顯示出市場對 AI 技術的高度興奮與投資熱情，同時也標誌著 OpenAI 在推動人工智能技術發展方面的重大進展。這筆資金將主要用於幾個重要方向：

1. 加強前沿 AI 研究

OpenAI 將進一步推動前沿人工智能技術的研究，專注於開發更強大和安全的 AI 模型，以保持其在行業內的領導地位（資料來源：OpenAI）。這些研究將包括更為先進的大型語言模型（LLM），如 GPT-4 的後續版本，並進一步提升生成式 AI 的能力，幫助 AI 更好地理解和生成自然語言。

OpenAI 的目標是讓人工智能變得更加普遍和可訪問，以惠及更多人群。為此，OpenAI 將不斷提高其模型的能力，同時確保這些技術的安全性和公平性，從而在提供創新解決方案的同時減少潛在的風險。

2. 擴大計算能力

由於 AI 模型的訓練需求越來越大，OpenAI 計劃投入大量資金擴大其計算基礎設施，以支持更高效的模型訓練和推理過程。大型語言模型的訓練需要極其龐大的計算資源，因此擴大計算能力將成為 OpenAI 未來發展的核心。

根據 SiliconANGLE 的報導，OpenAI 正在考慮與芯片製造商合作，設計一種專用的機器學習加速器，以更好地應對 AI 模型的計算需求。這一計劃不僅有助於提高模型訓練的效率，還可能進一步降低運營成本，甚至可能向其他公司銷售這些加速器，成為新的收入來源（資料來源：SiliconANGLE）。

3. 工具和產品開發

OpenAI 將繼續開發各種工具，以幫助企業和開發者解決複雜的問題，包括改進 ChatGPT 等現有產品，並推出更多支持人類創造力和生產力的 AI 產品。根據公司估計，目前每週有超過 2.5 億人使用 ChatGPT，並且 100 萬家企業註冊了 ChatGPT 的商業版本（資料來源：CNBC）。這些工具的進一步發展將讓更多人能夠獲得先進的智能支持，並提升日常工作和學習的效率。

此外，OpenAI 還計劃開發更多專業化的 AI 解決方案，以滿足不同行業的需求。例如，針對醫療、教育和金融等領域的特定應用，OpenAI 將推出定制化的 AI 模型，幫助這些行業實現數字化轉型。

4. 合作與生態系統建設

OpenAI 計劃與多個政府和企業合作，構建一個以 AI 為驅動的生態系統，並推動其在各行各業的廣泛應用。這包括與美國及其盟國合作，挖掘人工智能的全部潛力，以促進全球數字化轉型和技術創新（資料來源：OpenAI）。

此外，OpenAI 還強調與各國政府在 AI 安全和治理方面的合作，確保技術在推廣過程中的負責任使用。這些合作將有助於建立一個更加透明和可信的 AI 生態系統，讓 AI 技術能夠更廣泛地被社會接受和應用。

5. 重組組織結構

此次融資也標誌著 OpenAI 組織結構的即將重組。OpenAI 目前以非營利性組織形式運營，但其產品工程由營利性部門主導。根據 SiliconANGLE 的報導，OpenAI 計劃將其營利部門轉變為一個利益公司（benefit corporation），這樣的結構變更旨在吸引更多的投資者，並移除對投資者回報的限制（資料來源：SiliconANGLE）。

這一舉措將使得 OpenAI 能夠在推動技術創新的同時，兼顧社會影響，確保技術的發展能夠帶來積極的社會效益。此外，這也將為 OpenAI 提供更多的資本來支持其長期的技術研發和產品創新。

6. 創始團隊變動

OpenAI 自成立以來，創始團隊中有多位成員已經離開公司。最初的 11 位創始人中，如今只有 Sam Altman 一人仍然留在 OpenAI 擔任 CEO（資料來源：Observer）。其他創始成員包括 Greg Brockman、Elon Musk、Ilya Sutskever、Wojciech Zaremba 等，均已陸續離開。

Greg Brockman 起初擔任 OpenAI 的首席技術官，後來成為公司總裁。Brockman 曾在 2023 年 11 月 Altman 被免職期間短暫離開公司，但在 Altman 被重新任命後又回歸公司（資料來源：Observer）。

Elon Musk 在 2018 年因未能將 OpenAI 併入特斯拉而退出了董事會，之後與 OpenAI 的關係逐漸惡化。他在 2023 年創立了自己的 AI 公司 xAI，並推出了與 ChatGPT 競爭的產品 Grok（資料來源：Observer）。

Ilya Sutskever，OpenAI 的聯合創始人之一，是全球著名的機器學習專家。他在 2023 年未能成功罷免 Altman 後，於 2024 年 5 月離開了公司，並創立了自己的 AI 公司 Safe Superintelligence Inc.，致力於發展以安全為優先的 AI 系統（資料來源：Observer）。

Wojciech Zaremba 早期領導 OpenAI 的機器人團隊，該團隊於 2020 年解散，隨後他開始負責 GPT 模型及其代碼生成工具 GitHub Copilot 和 Codex 的開發（資料來源：Observer）。

7. 風險與挑戰

雖然 OpenAI 的新一輪融資為其未來的發展提供了堅實的基礎，但公司仍面臨著諸多挑戰。首先是技術發展的高昂成本，根據內部估計，OpenAI 今年的虧損可能高達 50 億美元（資料來源：CNBC）。這主要是由於大型語言模型的訓練和運營需要大量的計算資源和專業人才，這使得公司需要不斷尋求新的資金來源來維持其發展。

此外，AI 的快速發展也引發了社會各界對其潛在風險的關注，例如數據隱私、偏見和誤用等問題。OpenAI 必須在推動技術創新的同時，確保技術的安全性和負責任的使用，這對於維持社會對 AI 的信任至關重要。

總結與展望

總的來說，OpenAI 的新一輪融資為其未來的發展提供了強有力的支持，將幫助公司進一步推動前沿 AI 研究、擴大計算基礎設施、開發更多創新工具，並與各方合作構建 AI 生態系統。隨著 AI 技術的不斷進步，OpenAI 有望在未來數年內繼續引領行業發展，並為全球數字化轉型作出重要貢獻。

然而，技術的快速發展也帶來了新的挑戰，OpenAI 需要在技術創新與風險管理之間取得平衡，確保技術能夠以負責任且可持續的方式發展。未來幾年內，我們將看到 AI 在更多領域中的應用擴展，這不僅包括健康、教育和供應鏈等行業，還將進一步滲透到我們的日常生活中，提升人們的生活質量和工作效率。

OpenAI 的目標是讓人工智能成為普惠的技術，讓每個人都能從中受益。通過不斷的創新和合作，OpenAI 正在朝著這一目標穩步前進。