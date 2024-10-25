Web3 要聞 | 越南發佈國家區塊鏈戰略

1. 越南發佈國家區塊鏈戰略

越南近日正式發佈新的國家區塊鏈戰略，該戰略由副總理 Ho Duc Phoc 簽署，概述了發展越南區塊鏈生態和利用該技術潛力的全面計劃。該戰略為越南設定了到 2030 年要實現的目標，其中包括在平台、產品和服務上打造 20 個越南區塊鏈品牌，在主要城市建立至少三個區塊鏈測試中心或特區以創建國家網絡。

2. 丹麥税務委員會建議對未實現的加密貨幣收益徵税

據 Cointelegraph 報道，丹麥税法委員會建議引入一項法案，該法案可能從 2026 年開始對丹麥加密投資者持有的加密資產的未實現收益和損失徵税。此外，税務委員會還表示，該法案將要求加密資產服務提供商以歐盟所有國家都可以訪問的方式報告有關其客户交易的信息。

3. 前 Celsius CEO 將於 11 月 13 日重返法庭參與撤銷指控辯論

據 Cointelegraph 報道，根據 10 月 23 日美國紐約南區地方法院的文件，法官 John Koeltl 下令前 Celsius 首席執行官 Alex Mashinsky 及檢察官於 11 月 13 日出庭，以「保留證詞」並處理前 Celsius 首席執行官提出的撤銷部分起訴的動議。 今年 1 月，Mashinsky 的律師提交了撤銷與商品欺詐和市場操縱相關指控的動議。

4. 因 Ripple CEO 在加密貨幣領域的地位，花旗集團停止對其個人銀行業務以避免審查

據 FinanceFeeds 報道，Ripple 首席執行官 Brad Garlinghouse 在華盛頓舉行的華盛頓特區金融科技週上表示，由於他在加密貨幣領域的關鍵人物地位，花旗集團停止對其個人銀行業務以避免聯邦監管機構審查。Garlinghouse 還表示，與 Ripple 的加密貨幣 XRP 掛鈎的 ETF 的發行是「不可避免的」。

5.歐洲數字資產平台 STOKR 完成 798 萬美元融資

據 The Block 報道，歐洲數字資產平台 STOKR 完成 798 萬美元融資，本輪融資由 Fulgur Ventures 領投，本輪融資大部分資金將用於建立歐洲首批企業比特幣儲備庫。

STOKR 還計劃從目前的虛擬資產服務提供商身份轉變為歐洲新的 MiCA 監管框架下受監管的加密資產服務提供商。

6.GnosisDAO 推出 4000 萬美元風投基金，專注於 RWA 與去中心化基礎設施

據 Cointelegraph 報道，GnosisDAO 推出 4000 萬美元風投基金「GnosisVC Ecosystem」，專注於 RWA 與去中心化基礎設施。

其中 GnosisDAO 將向該基金注資 2000 萬美元，其餘 2000 萬美元將來自外部有限合夥人 (LP)。