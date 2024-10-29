Web3 要聞 | 港府擬於明年推出虛擬資產託管發牌制度

1. FTX Estate 以 2.28 億美元與 Bybit 達成訴訟和解

據 Cointelegraph 報道，FTX Estate 同意與 Bybit 達成 2.28 億美元的和解協議。根據該法律文件，和解協議將允許 FTX 提取在 Bybit 上持有的 1.75 億美元加密貨幣資產，並向 Bybit 的投資部門 Mirana Corp 出售約 5300 萬美元的 BIT 代幣。FTX Estate 方律師指出，「原告對資金週轉、違反自動中止、欺詐和優先轉讓的索賠存在爭議，具有一定的風險，而且無論如何，進一步訴訟都將耗時費錢」。和解協議仍須經法院批准，批准雙方協議的聽證會定於香港時間 11 月 21 日凌晨 2 點舉行。

FTX Estate 最初於 2023 年 11 月對 Bybit 和 Mirana 提起價值 10 億美元的訴訟，指控這兩家實體利用「VIP」權限和與 FTX 高管的密切關係，在 FTX 最終倒閉前搶先提取了約 3.27 億美元的加密貨幣資產和現金。

2. Tether 首席執行官：USDT 的儲備資產目前包括約 1000 億美元的美國國債、超 8.2 萬枚比特幣和超 48 噸黃金

據 Cointelegraph 報道，Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 在瑞士盧加諾的 PlanB 活動上發表演講，提供了支持 USDT 的儲備資產明細。Ardoino 透露，Tether 持有約 1000 億美元的美國國債、超 8.2 萬枚比特幣（當前價值約 55 億美元）和超 48 噸黃金。

此前《華爾街日報》報道稱，美國當局正在調查 Tether，指控其違反反洗錢法和美國製裁措施。

3. 香港財庫局副局長陳浩濂：港府擬於明年推出虛擬資產託管發牌制度

據東網報道，香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，計劃在明年就虛擬資產場外交易（OTC）規管完成第二輪公眾諮詢，亦會在明年提出規管虛擬資產託管服務提供者的擬議發牌制度作諮詢，以確保數碼資產的安全保管符合國際標準。

4. 香港財政司司長陳茂波：年底前有望再發出數個虛擬資產交易平台牌照

據《信報》報道，香港財政司司長陳茂波在香港金融科技週上表示，自兩年前發表數碼資產政策宣言後，短期內已有多項進展，包括推出虛擬資產交易平台監管要求，至今有三個營運商獲發牌，今年底前預計再有數個牌照可望發出。陳茂波提到，今年以來，亞洲最大的金融科技投資，3 宗在內地，2 宗在香港，可見香港金融科技市場具吸引力。

5. 日本上市公司 Metaplanet 增持 156.78 枚比特幣

日本上市公司 Metaplanet 宣佈增持 156.78 枚比特幣，價值 16 億日元。目前，Metaplanet 持有 1018.17 枚比特幣。

6. 港交所將於 11 月 15 日推出虛擬資產指數系列

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）宣佈，將於今年 11 月 15 日推出香港交易所虛擬資產指數系列（指數系列）。

該指數系列將包括比特幣和以太幣的參考指數以及參考匯率。參考指數以比特幣或以太幣的 24 小時交易量加權的基準現貨價格為基礎，並依據多家主要虛擬資產交易所的彙總市場價格計算，且即時以美元計價。而參考匯率是為金融產品結算而設計，於香港時間每日下午 4 時計算。

7. 香港證監會正為所有持牌虛擬資產交易平台建立正式諮詢小組

香港證監會中介機構部執行董事葉志衡在香港金融科技週上表示，為支持持牌虛擬資產交易平台發展可持續的業務模式，香港證監會正為所有持牌虛擬資產交易平台建立一個正式的諮詢小組，由每個持牌機構的代表組成，以確保證監會在制定政策過程中考慮它們的觀點。香港證監會預計該諮詢小組將於 2025 年初啓動。香港證監會今後發佈關於虛擬資產行業優先監管事項的白皮書，將以該小組未來進行的討論及來自其他持份者的反饋作為基礎。

8. 比特大陸關聯公司 Sophgo 否認向華為供應人工智能芯片

據 Cointelegraph 報道，比特大陸（Bitmain）關聯芯片公司 Sophgo 否認與華為有任何業務關係。Sophgo 表示，美國對台積電和華為的調查與 Sophgo 及其產品無關，也從未直接或間接與華為有業務往來。此前據路透社援引知情人士報道，台積電在發現 Sophgo 向其訂購的芯片與華為 Ascend 910B 上的芯片相匹配後，暫停向後者發貨。而據 The Information 報道，美國商務部對台積電是否在知情的情況下向華為供應芯片展開了調查。

Sophgo 於 2019 年由比特大陸聯合創始人詹克團創立。

9.Bitstamp 獲得斯洛文尼亞證券監管機構頒發的 MiFID MTF 許可證

Bitstamp 發推表示，已獲得斯洛文尼亞證券監管機構頒發的 MiFID MTF 許可證，能夠向機構和零售客户提供更復雜的產品，該許可證還允許 Bitstamp 推出包括永續合約在內的加密貨幣衍生產品。

10.玻利維亞銀行 Banco Bisa 推出 USDT 託管服務

據 Cointelegraph 報道，玻利維亞銀行 Banco Bisa 推出了 USDT 託管服務，允許客户購買、出售和轉讓 USDT。