LLMOps新紀元｜利用Manus AI重塑企業SOP：智慧自動化｜蘇仲成

LLMOps新紀元｜在最近的一次演示中，Manus AI 展現了令人震撼的能力，徹底改變了我對人工智慧的認知。只需一個簡單的指令，Manus AI 就能自動完成一系列複雜的任務，彷彿 AI 已經進入了「自然自動化」的時代。更令人驚嘆的是，它在處理同一件事時，能夠根據不同情境提供多種解決方案。例如，在分析一隻股票是否值得投資時，Manus AI 不僅能從基本面、技術面等多角度進行評估，還能結合市場趨勢、歷史數據等多種方法，給出全面且精準的分析結果。這種靈活性和深度，讓人不禁反思：在企業的標準作業流程（SOP）中，是否真的需要事事都由人力完成？還是說，AI 已經能夠幫助我們高效處理那些重複性高、耗時費力的工作，從而釋放更多創造力與價值？



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

核心功能與技術優勢

根據近期的報導（如《經濟時報》、Medium、LinkedIn 等多家媒體的詳細解析），Manus AI 在設計理念上真正實現了“讓思想落地”的目標。它不再只是一個智慧聊天機器人，而是一整套跨領域、多模態的資訊處理系統，能自動調用各類外部工具，實現以下幾方面的突破：

•⁠ ⁠全自主任務執行

Manus AI 能夠獨立完成從報告撰寫、資料視覺化到複雜流程自動化等任務。例如，在進行股票市場分析時，一個模型即時抓取資料，另一個模型則負責生成圖表，系統內部還有專門的品質檢測模組，確保最終輸出的準確性和實用性。這樣的多模型協作模式，使得 Manus AI 在 GAIA 基準測試中取得了領先成績，遠超傳統僅能提供建議的人工智慧助手。

•⁠ ⁠多模態資料處理與工具集成

Manus AI 不僅能處理文本，還支援圖像、代碼等多種資料形式。它可以借助外部流覽器、代碼編輯器及資料庫管理系統，實現與其他應用的無縫對接。無論是自動生成 PPT、定制化旅行攻略，還是智慧化的供應鏈資料分析，Manus AI 都能根據使用者需求快速回應，形成一整套完整的自動化工作流程。

•⁠ ⁠自我調整學習與個性化優化

通過持續學習用戶的操作習慣與偏好，Manus AI 會不斷優化自身的決策模型，逐步實現從“建議”到“執行”的轉變。這意味著，在日常辦公或業務處理過程中，用戶無需頻繁干預，AI 便能按照既定的標準獨立完成任務，極大地提高了工作效率和資料處理的精確度。

正因如此，Manus AI 被視為繼 Deepseek 之後，又一具有顛覆性意義的技術產品。Deepseek 主要側重於資料深度搜索和內容挖掘，而 Manus AI 則在自主執行、跨模態集成和即時優化上展現出了更大的潛力。隨著 Manus AI 在市場上逐步展開試用，其引發的熱潮也預示著未來 AI 應用將不再僅僅停留在“對話層面”，而是全面進入實操領域，為各行各業注入強勁的智慧化動力。

重構 SOP：從傳統流程到 LLMOps 的轉型之路

在 Manus AI 引領的技術浪潮中，企業不僅需要關注新工具本身，更需要反思和重構自身的運營機制。標準作業程式（SOP）作為企業管理的重要組成部分，在資訊化、數位化迅速發展的今天，已顯得尤為滯後。面對新經濟形勢中不穩定與不斷改革的市場環境，企業更應主動“停下來思考”，找出 SOP 中存在的缺陷、浪費和人為失誤，並借助新一代人工智慧技術實現全流程重構。

1.⁠ ⁠傳統 SOP 的局限與挑戰

許多企業長期沿用幾年前甚至十年前制定的標準流程，這些 SOP 往往基於過去的經驗和單一場景，難以適應今日複雜多變的市場需求。主要問題包括：

•⁠ ⁠資訊滯後與流程冗餘

傳統 SOP 往往存在資料更新不及時、流程環節重複等問題，導致資源浪費嚴重。比如，在人工審核、資料錄入等環節中，既耗費時間又容易出錯，嚴重影響服務品質和運營效率。

•⁠ ⁠人為操作引發的錯誤

由於人工干預不可避免地帶入主觀因素，許多 SOP 中存在的“關鍵節點”容易因人為失誤而導致整體流程出錯。無論是檔整理、資料分析，還是審批流程，都可能因操作不當而造成不可逆的後果。

•⁠ ⁠缺乏靈活性與個性化支持

許多標準流程無法根據市場變化或使用者需求進行快速調整。固定化的 SOP 模型在面對突發情況或特殊需求時，顯得束手無策，無法發揮應有的效率優勢。

2.⁠ ⁠LLMOps：推動流程再造的智慧解決方案

在新經濟環境下，企業需要利用停下來反思和重構的“沉澱期”，通過引入 LLMOps（大語言模型運營）的理念，重新定義和優化 SOP。LLMOps 強調的是借助大型語言模型的強大分析與自我優化能力，實現企業流程的全自動化管理與動態調整。具體而言，可以從以下幾個方面入手：

•⁠ ⁠資料治理與即時監控

現代企業應構建完善的資料治理體系，利用 Manus AI 這樣的自主智慧代理，對業務流程中的每個環節進行即時監控與資料分析。通過對資料的清洗與整合，及時發現流程中的低效和重複環節，為後續優化提供精准依據。

•⁠ ⁠跨部門協同與資訊互通

傳統的部門割裂和資訊孤島問題在新經濟中尤為明顯。LLMOps 提倡打破部門壁壘，構建一個互聯互通的智慧生態系統。Manus AI 的多模態處理與工具集成功能，可以將各部門的資料即時整合，形成一個全域視角，説明企業管理層做出更科學、及時的決策。

•⁠ ⁠持續學習與流程反覆運算

LLMOps 的核心在於持續學習和不斷優化。企業應建立回饋機制，借助 Manus AI 等智慧系統不斷收集實際業務資料，對 SOP 進行動態調整。這種自我調整機制不僅能減少人為失誤，還能使流程更加靈活高效，真正實現從傳統作業流程向智慧化、自動化運營的轉型。

3.⁠ ⁠實施路徑與未來展望

在實踐中，企業可以通過以下步驟逐步推進 SOP 的智慧化改造：

•⁠ ⁠評估現有流程：全面梳理企業內部現有 SOP，明確每個流程節點存在的缺陷和浪費情況；

•⁠ ⁠引入智慧系統：借助 Manus AI 等先進工具，對各個環節進行資料化管理和自動化監控，實現從資料獲取到決策執行的無縫銜接；

•⁠ ⁠構建回饋反覆運算機制：建立一個基於大資料和人工智慧的持續回饋系統，即時調整和優化 SOP，確保流程始終符合市場變化與企業戰略需求；

•⁠ ⁠培養 LLMOps 思維：在企業內部推廣 LLMOps 的理念，不僅重視技術升級，更強調管理理念和組織架構的變革，讓智慧化工具真正融入企業的每個業務環節。

正如 Manus AI 所展示的那樣，未來的智慧時代不僅需要先進的技術工具，更需要企業在管理模式和流程設計上的全新突破。只有重新審視和重構傳統 SOP，並以 LLMOps 為支撐，企業才能在新經濟環境中穩固自身競爭優勢，實現從“人”到“智”的蛻變。

Manus AI 的崛起不僅展示了中國在全自主 AI 代理領域的技術實力，更為企業開啟了一扇通往智慧化未來的大門。通過借助 Manus AI 強大的自主執行、多模態處理和工具集成功能，企業可以在日

常運營中大幅提升效率，降低人為錯誤。而在此基礎上，重新審視 SOP 並引入 LLMOps 思維，將幫助企業構建一個靈活、高效、自動化的運營體系，為應對不穩定經濟環境和激烈市場競爭提供強大支撐。

在這個轉型過程中，企業需要不斷探索、反覆運算和創新，以適應未來技術發展的新趨勢。只有真正將先進 AI 技術與企業管理深度融合，才能在智慧時代搶佔先機，實現高品質、持續穩定的發展。我們高效處理那些重複性高、耗時費力的工作，從而釋放更多創造力與價值？