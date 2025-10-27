2025開發者大賽啟動!贏走總現金3.4萬美元、香港路演、創業支援

華為開發者大賽是華為ICT領域面向全球的頂級開發者賽事，以推廣技術成果、識別優秀項目、甄選優秀人才為主要目的，以構建牢固、開放、繁榮的開發者生態為宗旨，將華為的技術成果、開放能力、開發工具等以API的方式開放。全面開放華為各產業領域的技術成果，鼓勵開發者發揮想像力和創新精神，用ICT技術解決實際問題、創造價值，打造高端賽事品牌，為參賽者提供頂級競技舞臺，與開發者共建雲生態。



亞太地區創新者: 誠意邀請您參加2025年Spark Infinity 華為開發者大賽！

活動現正接受參賽報名：https://bit.ly/4ozEuB0

參賽獨家優惠：

獨家「WOW」福利：使用關鍵字「WOW」註冊，即可獲得200美元的華為雲積分（用於原型），與我們的Web3/AI/FinTech/ESG專家進行15分鐘的一對一會議，並優先參加賽前研討會（華為工程師+WOW導師將完善您的專案——沒有花言巧話，只有可操作的反饋意見）。

大獲全勝，成長加速：總計3.4萬美元的現金獎勵（每個賽道獲勝者高達5,000美元！），免費參加香港決賽（11月19日），在我們10萬+全球社群面前路演，以及華為2026年開發者大會的門票+我們下一次的WOW峰會。 頂級專案也有資格獲得華為4萬美元的創業計劃或風險投資介紹。

您的軌道，您的聲音：在金融（金融科技創新）或社會與可持續性（ESG驅動的技術）之間進行篩選——我們在這裡幫助您將您的方案優化，提升入團機會。

登記方法：填寫團隊詳細資訊，然後輸入活動錦囊獲取碼「WOW」

您的福利將在3個工作日內到達您的華為雲戶口（需要批准）



無論您是學生、獨立開發人員、5人初創公司，還是追逐Web3/AI/FinTech/ESG勝利的團隊，都歡迎你參加。 比賽註冊於11月9日結束，不要錯過這個擴大您的想法的機會!

了解更多比賽詳情：https://bit.ly/4ozEuB0