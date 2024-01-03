Lin Chen：比特幣 2024 年底期貨的價格已經升至 51660 美元

撰文：Techub News
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Deribit Exchange 亞太商務負責人 Lin Chen 發推稱，比特幣 2024 年底期貨的價格已經升至 51660 美元，溢價 13.7%。

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