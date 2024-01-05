上海：加快建設城市區塊鏈基礎設施，規範先行的Web3.0生態

1 月 4 日，上海市人民政府官網發布《上海市促進在線新經濟健康發展的若干政策措施》，提出加快建設城市區塊鏈基礎設施，探索建設規範先行的Web3.0生態。具體措施如下：

加快建設城市區塊鏈基礎設施。推動「浦江數鏈」城市區塊鏈數字基礎設施體系建設，構建專用算力集群和分佈式開放網絡，打造支撐便捷上鍊、用鏈、跨鏈的公共基礎服務平台。面向政府和公共服務、數據流通、跨境貿易、航運物流、供應鏈金融、工業網路等領域，打造一批區塊鏈標杆示範場景。鼓勵優質企業、科研院所等聯合開展技術攻關和生態共建，打造區塊鏈全鏈條技術自主創新體系。積極探索與海外開展合作，打造跨鏈開放應用試點。（責任單位：市經濟訊息化委、市委網信辦、市科委、市大數據中心）

探索建設規範先行的Web3.0生態。支持在線新經濟企業面向Web3.0智能合約、網絡操作系統、數字身份認證等技術開展研發攻關。開放數據資產確權、供應鏈管理、經營主體信用、商品溯源、跨境貿易流通等場景，鼓勵在線新經濟企業打造分佈式應用。（責任單位：市經濟訊息化委、市科委）