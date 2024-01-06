比特幣挖礦難度上調 1.65% 至 73.2 T

撰文：Techub News
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Techub News 消息，據 BTC.com 數據顯示，比特幣在區塊高度 824,544 處迎來挖礦難度調整，挖礦難度上調 1.65% 至 73.2 T，續創歷史新高。

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