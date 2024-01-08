索引是銘文語境下的高頻詞。那什麼是索引呢？為什麼銘文需要依賴索引？索引上鍊對銘文又有什麼重要意義？

玩銘文的朋友，肯定經常聽到「索引」這個詞。無論是項目方，還是技術大佬，在銘文語境中，都經常用到這個詞。它到底是什麼呢？為什麼銘文的存在，除了依賴區塊鏈，還會依賴索引？

我們要理解的是，銘文的本質是把區塊鏈當硬盤，在原有的交易數據的「備註」字段去存儲一個新的賬本，從而實現代幣的發行。這個賬本並不會被區塊鏈本身驗證和計算。

如果有人 transfer 一筆自己本不擁有的資產，或者 mint 已經被鑄造完的代幣，這道銘文依舊會上鍊，但它是無效的。也就是說，銘文在區塊鏈上存儲的是一個「髒賬本」，裏面同時存在有效數據和無效數據。

那麼誰來負責甄別有效數據，並計算每個人的餘額呢？這就是「索引」乾的事情。當然，索引必須根據一套已形成社會共識的規則來做這件事。對於銘文而言，區塊鏈只是 DA 層，索引才是真正的共識層。

如果索引分叉，那麼共識就會分叉，銘文就會分叉。如果各錢包、瀏覽器、交易市場等索引服務者在索引升級時沒有很好的協調，或者對索引規則存在分歧，這種情況會出現。

比特幣 BRC20 銘文已多次出現這種情況。去年10月份，有用戶發現，各大交易所運行着不同版本的 Ordinals 索引器，有的銘文在較新的 v0.9.0中會被索引，在更早的版本中則不會，導致了同一賬戶的餘額在不同客戶端顯示不一致。後經協調，各方決定以 v0.9.0 為準，且凍結後續升級。

然而今年 1月份，風波再起，最大的 BRC20 錢包服務商 Unisat 宣佈單方面更新索引器，市場上再度出現兩種索引規則。對此事件，社區分化出不同派別，有反對升級的凍結派，有支持穩健升級的升級派，也有支持分叉的共存派。後續會如何，猶未可知。

現在我們理解了，索引是銘文的共識層。而且這種共識更多是一種社會共識。社會共識不一定不牢固，但在升級過程中，往往會經歷較長時間的拉扯和混亂，才能形成某種程度的「最終確定性」。而這種混亂可能會給用戶帶來資產的損失。

我們有沒有辦法，把社會共識轉化為鏈上共識呢？直覺上似乎沒有，因為任何銘文都沒有辦法要求其依託的公鏈去驗證銘文的有效性。但我們似乎可以另闢蹊徑：如果把索引規則也放到鏈上呢？例如我們把 Ordinals 協議當前的共識版本放到比特幣鏈上？

如果這麼做，鏈上就會存在一份唯一有效的索引規則，任何人都可以基於鏈上數據和鏈上規則，運行出有效的、一致的最終狀態。當然，這樣也不能完全杜絕分叉，不同利益方還是可以上傳不同版本的索引。但這種形式最起碼會成為一種更有效的協調和確認機制，避免社會共識形成過程中的混亂。

這種形式的最早提出者是永久存儲服務商 Arweave，該模式被稱為存儲共識範式，即 Storage-Based Consense Paradim (SCP)，據稱，Arweave 鏈上首個銘文項目 $ARIS，將採用該機制，將索引上傳到 Arweave，成為首個「純鏈上共識」的銘文。

筆者認為， SCP 範式的潛力，絕不止於銘文。它事實上創建了一種區別於 Rollup 的全新的 L2 模型。

這種模型比 L2 更加靈活，它不需要一定是鏈的形態，它可以是任何形態，對於 Web2 服務而言，可以通過 SCP 的方式，直接的切換成 Web3 服務，獲得抗審查、不可篡改等特性。另外，相比 Rollup 模型，SCP 在擴容上的效果更佳顯著，可以達到 Web2 級別的資源效率。

目前看來，SCP 範式在理論上是 Web2 應用向 Web3 大規模遷移的最佳路徑。筆者看好 $ARIS 正在實踐的「純鏈上共識銘文」，它代表着銘文範式的轉換。同時，筆者看好 SCP 的前景，期待 SCP 範式能被更多開發者落地實踐，將更多形式的應用帶到 Web3 生態中來。

本文獲得《為什麼說索引才是銘文的共識層？》授權轉載，作者： 0xmiddle。