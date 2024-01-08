韓國設基金推動元宇宙公司成長　他們這麽做布局全球戰略樹立標杆

元宇宙，這一虛擬實境環境的術語，正迅速成為當今社會的熱點。在這個平台上，人們可以通過他們的虛擬形象與他人及數位物件進行互動。隨著非同質化代幣（NFTs）和虛擬實境（VR）裝置的普及，元宇宙的影響力正日益擴大。它被視為一個集娛樂、教育、社交、商業和治理於一體的多功能平台。

南韓政府在這一領域的積極投資尤其引人矚目。他們推出了「元宇宙基金」，旨在支持國內元宇宙生態系統的發展。這一舉措是「數位新政」計劃的一環，致力於培育新興科技，推動新產業的成長。該基金不僅支持元宇宙公司的成長，還涵蓋了建設各種元宇宙服務的項目，包括地區特色計劃。目前，政府已投入a240億韓元（約1810萬美元），打造總值超過400億韓元（約3020萬美元）的基金。

Facebook10月28日改名為Meta，為邁向發展元宇宙踏出重要一步。圖為Meta新標誌的示意圖。（Reuters）

這一基金的目標是打造一個能與Facebook（Meta）、Google和Apple等國際巨頭競爭的全球級元宇宙生態系統。此外，政府還計劃利用元宇宙平台向公民提供各種公共服務和信息。比如，建立都會級元宇宙平台，使人們能夠虛擬訪問政府計劃和服務。政府還打算促進元宇宙中的創意活動，例如開發者大賽、黑客松和展覽。

南韓作為一個技術進步的國家，在區塊鏈技術和NFT領域處於領先地位。這些技術在數字身份、投票和文化遺產保護等領域發揮了重要作用。南韓還擁有元宇宙領域的領先公司，如Naver Z和Kakao Entertainment。

元宇宙不僅是互動平台，更是模擬各類情景的理想場所。例如，近期日本機場的災難和意外就可以在元宇宙中進行虛擬演練，成為國家安全和公共安全的重要組成部分。通過引入AI，我們能夠在元宇宙中模擬和預測未來的某些情況。

南韓對元宇宙的投資，不僅彰顯了其作為新興技術領域先驅的地位，也可能激勵其他國家探索元宇宙的廣闊可能性。元宇宙預計將對未來的社會和經濟產生深遠影響。隨著技術的進步，元宇宙在各領域的作用將不斷擴大，特別是在國家安全和公共安全領域。

南韓的這一舉措，不僅代表了對未來技術發展的前瞻性投資，也顯示了其在全球科技舞台上的戰略布局。元宇宙作為一個多元且複雜的虛擬世界，為各行各業提供了無限的機會和挑戰。

這種全新的互動模式，將顛覆傳統的交流和商業運作方式，為用戶提供更加身臨其境的體驗。元宇宙的發展，不僅限於娛樂和社交，其在教育、培訓、醫療、房地產等領域的應用潛力巨大。特別是在災難應對和危機管理方面，元宇宙提供了一種無風險的環境，使得各類實時演練成為可能。

未來，隨著元宇宙技術的成熟和普及，我們可以期待更多創新應用的出現，它將深刻影響我們的生活方式和工作模式。南韓在元宇宙領域的投資，無疑為這一新興領域樹立了標杆，為全球技術發展開啟了新的篇章。