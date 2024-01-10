AI人工智能推動保險業變革　生成個性化保單　由承保到索賠的應用

近年來，由於科技的進步，保險業經歷了顯著的變革。人工智能（AI）、機器學習（ML）、區塊鏈和大數據分析等新技術的出現，為初創公司和老牌企業提供了機會，以創新解決方案顛覆這一行業，提高效率，降低成本，並增強客戶體驗。

作者：蘇仲成（嶺南大學研究生院客席助理教授）



承保到個性化保單的AI應用

保險業中一個可應用技術的領域是承保。AI驅動的系統能夠分析來自社交媒體檔案、信用報告和醫療記錄等各種來源的大量數據，比傳統方法更準確地確定個人的風險檔案。這使保險公司能夠提供更符合客戶需求的個性化保單，同時減少手動承保過程相關的行政成本。

人工智能下的保險索賠處理

技術另一個應用領域是索賠處理。AI驅動的系統可以自動化例行任務，如文件審查和索賠驗證，釋放人力資源以處理更複雜的案件。這使保險公司能夠更快、更準確地處理索賠，同時減少可能導致延遲或拒絕的錯誤風險。

除了提高效率外，技術還可以通過提供無縫的數字平台來增強客戶體驗，用於保單管理、索賠提交和支付處理。這使客戶能夠隨時隨地訪問他們的保險資訊，同時也減少了交易雙方的行政負擔。

在保險業中，技術還在數據分析領域產生影響。大數據分析可用於分析大量的客戶數據，包括索賠歷史和人口統計信息，以識別可能有助於更好的風險評估和定價決策的趨勢和模式。這使保險公司能夠提供更有競爭力的價格，同時減少定價過低或向客戶過度收費的可能性。

最後，區塊鏈技術在保險業中的應用日益增多，用於安全的數據存儲、提高透明度和加快索賠結算。通過將有關保單的所有相關信息存儲在一個可由多方同時訪問的去中心化賬本上，區塊鏈使索賠處理更高效，同時減少了如重複索賠或夸大損失等欺詐活動。

總之，由於技術的進步，保險業正在經歷重大變化。通過利用AI驅動的系統進行承保和索賠處理，利用大數據分析進行更好的風險評估和定價決策，以及利用區塊鏈進行安全數據存儲和加快索賠結算，初創公司和老牌公司都可以用創新的解決方案來顛覆這個行業，提高效率，降低成本，並增強客戶體驗。

香港保險行業應用AI減省成本

值得一提的是，在香港，InsurTech初創公司通過利用技術提高風險評估能力和降低手動處理流程的成本，已經取得了顯著進展。這些公司在車險承保單方面的記錄，成功地與政府倡議相結合，提高了行業的透明度和效率。

此外，香港的InsurTech行業還獲得了本地和國際投資者的顯著支持，過去幾年發生了幾次高調的融資活動。這反映出對技術顛覆這個傳統保守行業的新穎和創新方式的日益認可。