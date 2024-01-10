加密貨幣託管商 BitGo 獲得新加坡大型支付機構原則性批准

撰文：Techub News
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據 CoinDesk 報道，加密貨幣託管商 BitGo 已原則上獲准在新加坡作為大型支付機構 (MPI)運營，該批准將允許 BitGo 在等待正式許可期間運營，向新加坡的客戶提供數字資產支付服務。

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