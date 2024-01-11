韓國監管機構再次申明：仍禁止加密貨幣ETF

撰文：Techub News
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據 The Block 報道，韓國金融監管機構表示，美國比特幣現貨 ETF 的批准不會促使韓國監管機構解除勞動力或重新考慮勞動力。金融市場的穩定和投資者保護是維持當前限制的原因。

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