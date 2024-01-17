支持加密貨幣的美國總統候選人Vivek Ramaswamy 退出總統競選

撰文：Techub News
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據Cointelegraph報道，支持加密貨幣的美國總統候選人Vivek Ramaswamy在新聞發布會上表示，將退出總統競選，並暫停總統競選活動，他將在即將到來的選舉中全力支持特朗普。

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