CES 2024亮點：結合區塊鏈與Web3打造健康數據新時代

今年CES 2024是一個展示最新科技創新的盛會,其中有不少產品是利用AI來改善人們的身體健康。例如,有一款智能手環,可以測量你的心率、血壓、血氧和睡眠質量,並通過Web3的去中心化數據平台,讓你可以自主管理和共享你的健康數據¹。這款手環的名字叫做*Orbis86*,它是一個基於區塊鏈的健康數據網絡,它可以讓用戶通過加密貨幣來獎勵自己的健康行為,並與醫生和保險公司進行安全的數據交換²。



作者:蘇仲成(嶺南大學研究生院客席助理教授)

還有一款智能面罩,可以通過AI和區塊鏈,來監測和預測空氣質量,並通過智能合約,來獎勵減少污染的行為³。這款面罩的名字叫做*Airy*,它是一個基於區塊鏈的空氣質量管理平台,它可以讓用戶通過穿戴面罩,來收集和分析空氣質量數據,並通過代幣經濟,來激勵用戶減少排放和改善環境⁴。

除了AI,Web3和區塊鏈技術也在CES 2024上發揮了重要的作用。Web3是一種去中心化的網絡架構,它可以讓用戶擁有自己的數據和身份,而不是被中心化的平台所控制。區塊鏈是一種分散的數據庫,它可以保證數據的安全性和不可篡改性。

AI、Web3和區塊鏈技術如何混合使用,來解決環境和健康方面的挑戰呢?有一些創新的案例可以作為參考。例如,有一個項目是利用AI和區塊鏈,來創建一個去中心化的醫療服務平台,讓用戶可以自主選擇醫生和治療方案,並通過區塊鏈的智能合約,來確保醫療質量和費用的透明性。這個項目的名字叫做*MediChain*,它是一個基於區塊鏈的醫療數據平台,它可以讓用戶通過加密貨幣來支付醫療服務,並通過智能合約來保護用戶的隱私和數據所有權。

這些案例說明了AI、Web3和區塊鏈技術的潛力,它們可以為人類的健康和福祉,帶來更多的可能性和創新。CES 2024是一個展示這些技術的舞台,也是一個啟發我們的未來的窗口。

