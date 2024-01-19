近千筆融資，超百億美元：一覽 2023 Web3 一級市場晴雨表

2023年基礎設施最受歡迎，358 起共融資近 30 億美元，AI 領域異軍突起，26 家公司融資超過 20 億美元。

2023年，是熊市向「牛市」過渡的一年，在前 9 個月的熊市裏，Web3 行業的融資持續下滑，10月後進入「小牛市」，融資也開始出現回暖。據不完全統計，2023 年 Web3 行業完成了 954 起融資，融資總額 111 億美元。

12 月 20 日，Web3 稅務初創公司 Tres Finance 完成 1100 萬美元 A 輪融資；12 月 21 日，Web3 粉絲平台 Medallion 宣佈完成 1370 萬美元的 A 輪融資；12月 22 日，澳洲比特幣礦商 Arkon Energy 完成 1.1 億美元融資……

在 2023 年底「熊轉牛」的呼聲中，全球 Web3 行業迎來了新一個融資峰值。

從月份上看，2023 年3/4月份的融資出現峰值，隨後持續下跌，9/10月跌至最低谷。

進入10月以來，加密貨幣行業迎來了小牛市，3個月內比特幣從 2.65 萬美元上漲至 4.4 萬美元，漲幅超過60%。同時，11月、12月的融資數量和金額均出現大幅上漲。

據 Techub News 統計，2023年 Web3 行業的融資事件有 954 起，融資總額為 111 億美元。雖然相比於2021 年和 2022 年的290 億和 332 億美元，2023 年融資出現大幅下降，但卻遠遠高於之前的任何一年。

從融資輪次上看，早期項目較受歡迎，Pre-seed 和種子輪的融資起數佔 78%，融資金額佔比為 37%。

在早期融資輪次中，融資金額超過 2000 萬美元的有 9 起，均為種子輪融資，其中，基礎設施領域領域 4 起，AI 和 NFT/GameFi 分別為 2 起。

基礎設施佔比最高

從具體細分領域來看，基礎設施是最受歡迎的投資領域，融資事件達 358 起，約佔總數的 38%，融資金額近 30 億美元，佔全年融資總金額的 30%。

其中，融資超過 1000 萬美元的項目有 80 起，融資超過 2000 萬美元的項目有 39 起，超過 1 億美元的有 7 起。以下為融資金額排名前 10 的項目：

其次是 NFT/GameFi 領域，融資起數和金額分別佔 16% 和 11%。其中，融資金額超過 1000 萬美元的有 29起。融資金額排名前 10 的項目如下：

AI 融資異軍突起

自 2022 年底 OpenAI 發布聊天機器人大模型 ChatGPT 以來，AI 一直是投資機構關注的重點，幾乎所有的 Web3 VC 都在討論 AI 帶來的變革潛力，這在融資中也明顯的體現出來。

AI 領域 2023 年的融資起數並不多，只有 26 起，但融資金額卻超過 20 億美元，佔全年總融資額的 21%。

在全年融資金額前 10 名的項目中，AI 領域佔 5 起，分別是 Anthropic（融資兩次，融資金額分別為1億、4.5 億美元）、Mistral AI（融資兩次，融資金額分別為1.13 億、4.15 億美元）、OpenAI（3 億美元）、光年之外（2.3 億美元）、AI21 Labs（2.08 億美元）。

在 2023 年，DeFi 和 CeFi 領域融資相對較少，共有融資事件 170 起，佔全年融資事件總數的 14%，融資金額共 14 億美元，佔總融資金額的 17%。以下是融資金額最高的 10 個項目：

a16z 投資 37 起

2023年投資 Web3 行業次數最多的機構是 a16z（Andreessen Horowitz），共參與了 37 起投資，領投 23 起，其次是 Coinbase Ventures（35 起）、Shima Capital（33 起）、Animoca Brands（32 起）等。

以上 8 家機構 2023 年參與投資的項目有 190個，其中，基礎設施領域 72 個，NFT/GameFi 領域 38 個。以下是各個機構投資的融資金額較大的項目：