比特幣狂人引爆達沃斯論壇

比特幣狂人、自稱無政府資本主義者的阿根廷總統米萊在達沃斯的最新演講引爆社交網絡大討論。

1 月 15 日，第 54 屆世界經濟論壇在瑞士阿爾卑斯山的達沃斯開幕。來自約 60 個國家首腦和跨國公司的領導人在這個豪華度假勝地舉行會議。米萊是其中一位參會演講人之一。世界經濟論壇創始人施瓦布在介紹米萊時表示，他是一位「非同尋常的人物」。

為什麼米萊是一位深受區塊鏈加密圈人士喜愛的總統？無論在其競選總統期間，還是從事奧地利經濟學的寫作與演講，他都很智慧的站在比特幣受眾一邊。比如他曾經揚言「比特幣可以淘汰央行」，甚至「要炸燬本國央行」以及使用美元作為本國貨幣的激進言論。我們回頭去看，這種激進的言論某種程度上或許幫助到了他，幫助他拉到了比特幣受眾的選票。另外，米萊本人外表蓬亂的頭髮、直言不諱的性格、擁護古典自由主義思想，這些外在標籤都使他在阿根廷國內媒體上迅速走紅，並站穩腳跟。

世界經濟論壇創始人施瓦布表示，米萊的「激進方式」為阿根廷帶來了新的精神。

早在 2017 年，米萊曾經提到過比特幣的潛力，他的大部分言論都在誇讚比特幣技術能夠從中央銀行手中奪回貨幣主權。2019 年，米萊承認他還沒有深入研究比特幣。2021 年，米萊稱比特幣是一個「無懈可擊的概念」。

米萊本次達沃斯論壇演講首先影響到的是社交媒體上加密圈受眾。其中包括 Coinbase 創始人 Brian Armstrong。他轉發了米萊演講全文並表示，「這就是加密貨幣需要獲勝的原因 -- 它將在全球傳播經濟自由。」

2024 年達沃斯論壇上的米萊精選語錄：

今天我在這裏告訴你們，西方世界正處於危險之中，它之所以處於危險之中，是因為那些本應捍衛西方價值觀的人被一種不可避免地通向集體主義的世界觀所收買，從而導致貧困。

不幸的是，近幾十年來，在一些善意的人願意幫助他人的動機以及其他人出於屬於特權階級的願望的動機下，西方世界的主要領導人放棄了自由模式，轉而採用不同版本的自由模式。稱之為集體主義。

沒有人比我們更適合證明這點。當我們在 1860 年採用自由主義模式時，在 35 年時間裏，我們成為了一個世界強國。而當我們在過去 100 年裏接受集體主義時，我們的公民開始變得系統性貧困。全球排名下降到第 140 位。

阿根廷的經驗是無論你多麼富有或者擁有多少自然資源...... 或者在中央銀行裏有多少金條 -- 如果阻礙市場自由、自由競爭、自由價格體系，攻擊私有財產，唯一可能的命運就是貧窮。

新古典主義 (經濟學家) 的問題是他們如此喜愛的模型與現實不符，因此他們將自己的錯誤歸因於所謂的市場失靈，而不是審視他們模型的前提。

以所謂的市場失靈為藉口，引入監管，只會造成價格體系的扭曲，阻礙經濟計算，從而阻礙儲蓄、投資和增長。即使是所謂的自由主義經濟學家也不明白市場是什麼，因為如果他們真的理解了市場，他們很快就會發現，市場失靈的東西是不可能存在的。

談論市場失靈是一種矛盾，不存在市場失靈，如果交易是自願的，那麼市場失靈的唯一情況就是強制，而唯一能夠實施強制的就是國家。

面對國家干預有害的理論論證和國家干預失敗的經驗證據，集體主義者提出的解決方案不是更大的自由，而是更大的監管。

更嚴格的監管會造成螺旋式下降，直到我們都變得貧窮，而我們所有人的生活都依賴於坐在豪華辦公室某個地方的官僚。

他們拋棄了基於經濟制度的階級鬥爭，代之以其他所謂的社會衝突，這些衝突對社區的生活和經濟增長同樣有害。今天的國家不需要直接控制生產資料來控制個人生活的各個方面。

通過印鈔、債務、補貼、利率控制、價格控制和糾正所謂市場失靈的監管等工具，他們可以控制數百萬人的生活和命運。他們說資本主義是邪惡的，因為它是個人主義的，而集體主義是好的，因為它是利他的，當然是用別人的錢。

那些促進集體正義的人提倡這樣一種理念，即整個經濟是一塊餡餅，可以以更好的方式分享，但餡餅不是固定的，它是在以色列・科茲納 *(Israel Kirzner*) 所謂的市場發現過程中產生的財富。

如果國家在資本家成功時懲罰他們，並阻礙 (市場) 發現過程，他們就會破壞他們的激勵，結果是他們的產量會減少，蛋糕會變小，這將危害整個社會。集體主義通過抑制 (市場) 發現過程並阻礙對發現的利用，最終束縛了企業家的手腳，阻止他們以更優惠的價格提供更好的商品和服務。

由於自由企業資本主義，世界現在正處於最好的時刻，在全人類或人類歷史上從未有過比今天更加繁榮的時期。當今世界比人類歷史上任何時期都更加自由、更加富裕、更加和平、更加繁榮。對於那些尊重經濟自由和個人財產權的國家來說尤其如此。

資本家、成功的企業家是社會的捐助者，他絕不會侵佔他人的財富，而是為所有人的普遍福祉做出貢獻。一個成功的企業家就是一個英雄。

自由主義是在互不侵犯原則的基礎上，無限制地尊重他人的生命計劃，捍衛生命權、自由權和財產權。

其基本制度是：私有財產、不受國家干預的市場、自由競爭、勞動分工和社會合作。只有通過以最優惠的價格為他人提供質量更好的商品，您才能取得成功。

集體主義造成的貧困不是幻想，也不是宿命論，這是我們阿根廷人至少一百年來熟知的現實。我們經歷過這一切，我在這裏警告你們，如果通過自由模式致富的西方國家繼續走上奴役之路，將會發生什麼。

我今天來到這裏是為了邀請西方世界其他國家重返繁榮之路。經濟自由、有限政府和對私有財產無限制的尊重是經濟增長的基本要素。

最後，我想向在座的所有企業家和商界人士，以及那些沒有親自出席但來自世界各地的人們留下一句話：你們是社會的恩人，你們是英雄，你們是我們所見過的最非凡繁榮時期的創造者。不要讓任何人告訴你，你的野心是不道德的。如果你賺錢，那是因為你以最優惠的價格提供了更好的產品，從而為整體福祉做出了貢獻。你們才是這個故事真正的主角。

請放心，從今天開始，您可以信賴阿根廷作為無條件的盟友。

本文獲得《比特幣狂人引爆達沃斯論壇》授權轉載，作者：碳鏈價值