元宇宙與執法｜機遇還是挑戰？虛擬世界如何保安寧

在持續的科技進化中，執法機關面臨前所未有的挑戰：在元宇宙進行治安維護。這個超越物理邊界的虛擬三維世界，為犯罪、法醫及治理提供了新的前沿。國際刑警組織的《元宇宙：執法部門視角》白皮書深入探討了這些虛擬環境與執法之間的複雜關係，突出了機遇與挑戰。



作者：蘇仲成（嶺南大學研究生院客席助理教授）

元宇宙與執法

元宇宙，常被描述為互聯網的下一階段，結合了增強現實和虛擬現實，為各種應用創建了一個多元的平台，包括執法。該報告概述了在這方面的幾種使用案例，如先進的培訓和模擬、虛擬會議，以及一線警務的運作協調。在這些沉浸式環境中，執法官員可以進行現實主義的訓練場景和合作行動，而無需承擔相關的現實世界風險或成本。

挑戰與機遇

然而，這個新的數字領域並非沒有挑戰。技術和基礎設施要求、數據隱私顧慮、法律模糊性和網絡安全威脅只是執法機構必須應對的一些障礙。儘管有這些挑戰，元宇宙為沉浸式學習、業務擴展、資源效率和全球執法機構間的合作提供了無與倫比的機會。

元犯罪：犯罪活動的新領域

隨著元宇宙的發展，犯罪活動的性質也在變化。該報告介紹了“元犯罪”的概念，指的是特有於元宇宙或由元宇宙促成的犯罪。這些包括金融詐騙、身份盜竊、網絡欺凌和虛擬資產盜竊。執法機構必須適應並開發新策略，以有效對抗這些新興犯罪。

元宇宙中的法醫與調查

元宇宙中執法的最關鍵方面之一是數字法醫和調查。傳統的犯罪現場調查和證據收集方法正在虛擬環境中重新定義。報告討論了從虛擬實境頭盔中獲取數據、從元宇宙基礎設施中恢復證據，以及與第三方服務提供商合作進行全面調查的重要性。

未來可能性與人工智能的整合

展望未來，人工智能（AI）在元宇宙中的整合為執法帶來了令人興奮的可能性。AI可以增強訓練場景，幫助預測型警務，並擴大虛擬行動的範圍。然而，必須對這些技術的潛在犯罪風險和不可預測性保持警覺。

結論

《元宇宙：執法部門視角》白皮書是理解和解決元宇宙為執法帶來的挑戰與機遇的基石。它呼籲採取全面的方法，包括多利益相關者的參與和跨境合作，以確保虛擬世界的安全與穩定。隨著元宇宙的持續發展，顯然執法機構必須適應和創新，以跟上這些虛擬環境的步伐，確保實體和數字領域的安全與安寧。