元宇宙是一個虛擬的世界，它可以讓人們通過不同的設備進入，體驗各種各樣的場景和活動。原宇宙的發展，不僅為人們提供了娛樂和社交的平台，也為人們帶來了新的工作機會和方式。在原宇宙工作，有什麼好處呢？又需要什麼條件和技能呢？



文：Michael C.S. So

在元宇宙工作的好處是，它可以讓人們擁有更多的創意和創新的空間，發揮自己的潛能和才華。在原宇宙工作，你可以利用豐富的數字資源和工具，創造出你想象不到的作品和服務。你也可以接觸到來自不同領域和背景的人，學習到新的知識和技能，拓展你的視野和思維。你還可以參與到各種各樣的項目和挑戰中，體驗不同的角色和責任，提升你的能力和素質。

Apple推出的Vision Pro正是為了可以投入元宇宙中工作的最強利器

要想在原宇宙工作，需要一個能夠連接到原宇宙的設備，例如VR/AR頭戴式顯示器，或者智能手機、平板電腦等。這些設備可以讓你感受到原宇宙的沉浸感和真實感，也可以讓你和原宇宙的其他用戶進行互動和交流。目前，市場上有許多不同品牌和型號的設備，你可以根據你的預算和需求來選擇。其中，最受關注的是Apple Vision Pro和Meta Quest 3，這兩款設備都是最新推出的混合現實頭戴式顯示器，具有先進的硬件性能和軟件功能，可以讓你在原宇宙中獲得更好的體驗和效率。

除了這些設備，你還需要一個能夠支持你在原宇宙工作的平台。這裡，我們要介紹的是microsoft微軟 早兩天推出的Microsoft Mesh¹。team Mesh是一個基於Teams的協作平台，它可以讓你在原宇宙中建立、加入和管理不同類型的工作團隊，並與他們進行即時的溝通和協作。你可以使用team Mesh的多種功能，例如視訊會議、文件共享、任務分配、日程安排等，來提高你的工作效率和質量。你還可以使用team Mesh的AI助手，來幫助你安排會議、記錄筆記、生成報告等，讓你更專注於你的工作內容。team smash還可以與其他microsoft微軟的產品和服務無縫集成，例如Office、Outlook、OneDrive等，讓你可以在原宇宙中使用你熟悉的工具和應用程式。

總之，元宇宙是一個充滿可能性和機會的世界，它可以讓你在工作上獲得更多的自由、創意和效率。如果你想在原宇宙工作，你需要一個適合的設備和平台，來讓你與其他人連接和協作。Apple Vision Pro和Meta Quest 3是兩款優秀的混合現實設備，可以讓你在原宇宙中享受更好的體驗和效率。Team Mesh是一個基於Teams的協作平台，可以讓你在原宇宙中建立、加入和管理不同類型的工作團隊，並與他們進行即時的溝通和協作。這些都是你在原宇宙工作的好幫手，希望你能在原宇宙中找到你的樂趣