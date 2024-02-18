美國眾議院金融服務委員會研究防止加密貨幣非法融資

撰文：Techub News
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據 The Block 報道，在美國眾議院金融服務委員會的聽證會上，國會小組研究瞭如何防止不良行為者使用加密貨幣進行非法融資，民主黨和共和黨討論了反洗錢 (AML) 條款和法案。

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