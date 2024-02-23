建行山東分行成功以數字人民幣方式結算 25 億元可續期公司債券

撰文：Techub News
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據國是直通車報道，中國建設銀行山東省分行成功承接山東高速集團發行的 25 億元可續期公司債券，該債券以數字人民幣方式結算。

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