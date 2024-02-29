前 GHO 流動性委員會主席：揭示 DeFi 治理的真面目

TokenBrice：我已辭去 GLC（GLC 即 GHO 流動性委員會 GHO Liquidity Committee，是負責管理穩定幣 GHO 資產流動性的委員會）的職務，並希望在這篇文章中分享更多關於在治理 GHO DeFi Dao 中所經歷到的難題以及可以從中汲取的經驗教訓。

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- tokenbrice.eth 從多簽中退出的鏈上記錄

下面是我在 GLC 中看到的問題，同時也是我辭去 GLC 的職務決定的原因：

- GLC 的運作模式低效，阻礙了提案的推出和實現。

- GLC 的責任範圍不清晰，導致大多數成員對參與治理的積極性不高，並導致出現治理問題後處於被動的狀態。

- GLC 主要由治理專業人士組成，但缺乏在流動性管理領域的專業金融知識。同時他們有許多其他承諾並未實現以及對資源不合理的使用。這導致運營效率低下、存在各種利益衝突。

治理對於所有 DAO 來說一直都是挑戰。事實上，將權力交給網路上的隨機且素未謀面的人似乎有點瘋狂，但事實就是這樣。這種治理體制中存在一種理想化的民主假設，但大多數治理純粹是大戶在掌控，這其實嚴重阻礙了 DAO 治理中的民主，難以實現社區共同目標。

GLC 之所以由 Aave 治理委員會來任命，正是因為 Aave 治理委員會認識到自己在流動性管理方面的能力有所欠缺。

然而，更瘋狂的是將權力交給眾人認為是某一領域 ⌜專家⌟ 的人。這些人大多是徒有其表，在某一領域中最知名和媒體曝光度最高的專家往往並不了解該領域。就我個人而言，我對流動性管理的問題有較深研究，因為我的專業領域就是做流動性管理，這其實是一個容易受公輿論操縱的話題，因為這跟持幣者的利益相關。

Curve War案例

舉例說明：關於流動性話題，眾所周知的 Curve 是最好的模型，所有專業人士和專家都使用 Curve。

上一輪（62輪）的 Votium 投票中，如果一個項目花費 1 美元，就能獲得 0.7 美元的資金池獎勵，也就是說向veCRV/vlCVX 持有者提供（賄賂）30%的額外獎勵。這意味着，這筆額外獎勵直接分配給流動性提供者，他們將獲得額外 30% 的美元獎勵，可以吸引更多的流動性，而不必擔心 CRV 價格波動帶來的風險。簡單來說，通過給流動性提供者足夠的獎勵，從而抵消 CRV 價格波動帶來的風險。

我們來快速回顧一下 GLC 這段期間到底發生了什麼：

- 許多項目內部缺乏流動性方面的專業人員，所以經常會出現團隊隨意揮霍資金的情況。而市面上部分因流動性高而聞名的 DeFi 項目其實是花錢大戶，並沒有把資金用對地方。

- Curve War 已經成為一個梗：可以看出，加入的新 DeFi 玩家已經寥寥無幾。其中的原因很簡單，對大多數玩家來說，尤其是那些沒有參與 Curve 生態系統的玩家來說，這在資金利用率上來說 Curve 比不上新 DeFi 項目。此外，與 Uniswap 或 Maverick 相比，Curve 上可用的流動性基礎設施（stableswap 和 V2）對於許多非常常見的 DeFi 代幣類型（LSD、LRT、穩定幣）來說都不合適。

- 剩下的是 ⌜內部協議⌟，GHO 團隊在 Curve 生態系統之上建立代幣池，他們通常需要持有大量的 veCRV/vlCVX 倉位，使他們能夠收回賄賂的大部分份額（1. 擁有 veCRV/vlCVX ⇒ 2. 發送賄賂 ⇒ 3. 對剛剛賄賂的資金池進行投票 ⇒ 4. 收集並在下一輪重複）。這種策略讓大家誤以為在 Curve War 中投入的都是真實的資金。其中一些現在的 ⌜內部協議⌟ 用戶最初是支持 ⌜外部協議⌟，比如加密貨幣公司 Inverse 或 Alchemix。

為了方便大家理解以及印證我的結論，以下是上一輪賄選中支出最高的地址，按支出金額排名，其中內部協議以紅色突出顯示，其中涉及的協議包括 Frax、Convex、Alchemix、CLever (Aladin)、Prisma、Conic、Inverse 等。

Top bribes in Votium CRV epoch 62

關於 Curve 的話題到這裏。以上只是想強調一下 Curve 這個 ⌜流動性之王⌟ 的例子，實際上它在建立和維持流動性方面的效率很低。Curve 被稱為 ⌜穩定幣的製造者或破壞者⌟，作為一個對大多數穩定幣池來說的流動性基礎設施可以說是不合格的 DEX，即使 Curve 在 DeFi 中是公認的核心項目，但實際上大家看到的和實際情況完全不符。遺憾的是，類似的情況也出現在 GLC 中，所以這就是接下來要探討的話題。

GLC 的案例分析

GLC 就是表面專業，實質上不懂 DeFi 以及相關金融專業知識的典型例子，由一群所謂 ⌜DeFi 政客⌟、對某個 DEX 了解有限且有持倉的人員，以及與 Aave DAO/前 Aave 團隊關係密切但在流動性領域缺乏任何專業知識的人員組成。

這導致資源的浪費、毫無根據的內鬥和嚴重錯誤的決策。最終導致 GLC 就像一個大袋現金，每個人都試圖從中謀取私利。

接下來讓我們深入探討：它有哪些侷限性，以及任何對治理感興趣的人，無論是否基於 GLC，都可以從中學到什麼？

GLC 的運營模式

在最初的幾個月裏，GLC 的運營表現不穩定，有時候甚至會推動幾項相互矛盾的提案，提案的通過又需要更一致的願景。簡單來說就是一群持有大量 GHO 的 degens 在 DAO 治理投票中任性行事。當賄賂分配給對資金造成通脹的池子時這種任性最為明顯，GLC 會在提案通過前，對資產進行通縮處理，即銷燬 GHO。

後來，我被選為 GLC 主席，擔任了重要的職位。這使得我可以從一定程度上將 GLC 拉回正軌，停止各種內鬥與謀取私利，並讓 GLC 將精力、資源和努力集中在真正重要的地方。

然而，GLC 存在的問題也引起了人們的關注，並吸引了媒體的注意（CoinDesk、DeFiant 等），從媒體的角度上，GLC 凸顯了 DAO 治理在實踐中存在的缺陷，也提供一個失敗的案例。在我的兩個任期內，我給自己設定目標為 GHO 利率增加 200 個基點。我的目標是有很大希望能達成，因為很大程度上依賴於 GLC 之外我能一定程度掌控的因素，如利率管理、GHO 的單邊質押等。但就兩屆任期結束後，我在一月初辭去了領導職務。

當通過社區治理選舉出委員會來處理特定任務時，委員會不應該回避領導責任，應該主承擔對於 ⌜去中心化治理⌟ 的責任。

GLC 的問題所在

在目前的事務和運作狀況下，治理層做出的決定是絕對站不住腳的。它甚至不顧幾位 GLC 成員的警告也不給出正當理由解釋，就毅然執行決定。

例如：將 GLC 的 CRV 調動為 sdCRV，從技術層面來看這是一個不合格的方案，因為它要求 GLC 每周投票一次（無沒有投票延續），流動性低，並剝奪了 GLC 應有的 CRV 投票權，除非 GLC 擁有 veSDT 或受益於 veSDT ，以上這些因素都十分麻煩，讓人頭疼。因為它牽連到另一個存在許多可疑行為的協議/團隊，一些 GLC 成員是 veSDT 持有者，並與上述團隊關係密切。

提示：任何被任命的委員會，其權利與職能範圍必須有明確的界定，同時委員會給出的制定 ⌜專業決定⌟ 的原因和理由，以及回答社區的質疑。

所謂 DeFi ⌜專業性⌟ 的真正含義

理想情況下，我們都會認為 GLC 的成員應該都是 ⌜專業人士⌟ ，他們精通自己的領域、準確、始終努力為 GLC 的目標服務，併為使命而全力以赴。

但我們錯了，所謂 DeFi ⌜專業人士⌟ 的真正含義應該是：

- 不要高調行事，避免任何被視為 ⌜政治⌟ 的行為，即使這意味着要與騙子為伍，你不能讓合作伙伴陷入困境；

- 對那些難以接受但又符合公眾利益的事實保持沉默，使社區能夠從以前的錯誤中吸取教訓。例如，我們從未討論過 GHO 開發者未能預見到脱鈎的問題。然而，包括我在內的許多人在 GHO 推出前一年就已經預料到了。在 GHO 推出時，利率模式和 GHO 缺乏單邊質押而導致的缺陷是顯而易見的。任何經驗豐富的穩定幣開發者都應該在 GHO 推出之前預見到並解決這些問題；

- 好好利用 GLC 這類與成員利益深度綁定的治理架構，即使這意味着未來某一天會出現利益糾紛的問題；

- 組織成員開展線上分享交流會，以此來他們證明自己擁有專業的金融知識，以及對各自精通的領域有何獨特見解。

提示：每一位社區治理的參與者在選舉委員的時候，都應該學會如何獨立地判斷候選人的資質和水平，而不是人云亦云投給 ⌜最受關注⌟ 的人選。

我參加 GLC 是不得已而為之，因為管理部門知道，要使 GLC 獲得最大的成功機會，就必須對流動性塑造（尤其是 Maverick）有深入的了解。許多活躍在治理論壇和 Discord 上的專家，儘管他們知識淵博、用心良苦，但仍然無能為力，原因很簡單，因為他們在 DeFi 領域中並不知名。

⌜DeFi 政客⌟ 的崛起及其後果

治理是一個大舞台。任何參與 DeFi 的人都知道這一點，但即使是我自己也驚訝地意識到治理過程中戲劇化的程度。就像現實生活中的政治一樣，我們有專業的政客，對他們正在處理的話題缺乏專業知識，我們在 DeFi 中也觀察到了同樣的現象，即政客階層對各種 DAO 承擔着越來越多的責任。

這些人專門從事與治理相關的操作，其運作方式與現實生活中的公關專家如出一轍，他們主要關心的是公眾看法以及如何操縱輿論以實現他們的目的（通常從 DAO 向其治理結構投入大量資金）。真正的治理討論並不是在論壇上公開進行的，論壇只是一個公開發言的平台。

真正的能影響 DAO 進程的重要討論是在幕後進行的，通過在電話會議、現實生活會議和私信中。儘量避免在論壇上進行討論，尤其是會引起社區爭議的提案。論壇只是用來記錄之前和私下討論過的事項，看看論壇上討論的提案，這類提案大多數看起來很空洞，沒有依據和理論支持，大家甚至會懷疑是機器人在互相交談，這再次讓我想起了現實生活中的政治。有幾次發生過這樣的情況，真正專業的 DeFi 人士在我回復他們的治理帖子時私信了我，讓我避免任何形式的公開討論。

提示： ⌜DeFi 政客⌟ ，即主要通過治理協議或相關活動來賺錢的人，應該被禁止參與任何擁有哪怕微弱權利的組織。因為他們是去中心化的禍根，是毀掉 DeFi 的罪魁禍首。由 ⌜DeFi 政客⌟ 來治理等同於中心化。

最後總結

正如 UniSwap 創始人 Hayden 所說，就去中心化而言，治理處於最底層，因此應該是最後的解決方案。它不僅效率低下，而且容易受到操縱，而且隨着治理管理的權力和資源增加，被操縱的可能性也增加。一旦某個治理髮展到一定程度，其貪腐是不可避免的，至少在當前佔主導的大戶治理模式下是如此：1 代幣 = 1 票，這種治理的方式，我們似乎已經停滯五年。

最後，請容許我用現實生活中的政治做最後一個類比，因為我們已經確定了類似的角色參與了 DeFi 的治理。治理專業人士喜歡否定一些想法，因為他們認為這些想法 ⌜過於政治化⌟。這讓他們能夠以通情達理、不結盟的形象出現。

然而，不結盟是不存在的：每個決定都有政治意圖。那些持相反觀點的人通常傾向於站在另一個極端 ，在中立的外衣下，裹挾着野蠻的利潤最大化主義，也就是 DeFi 的 Emmanuel Macron（現法國總統）。

最後，說到由管理層任命的委員會，我不太可能在 GLC 之後再參加任何其他委員會。除非該委員會的工作範圍得到明確界定，並有辦法對管理層的次優決定提出質疑。

本文獲得原文《告別 GHO 流動性委員會以及揭示 DeFi 治理的新趨勢》轉載。作者：TokenBrice，前 GHO 流動性委員會主席 ；編譯：JIN，Techub News