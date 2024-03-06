美國弗吉尼亞州參議院通過一項加密貨幣友好法案

撰文：Techub News
出版：更新：

據 Cointelegraph 報道，美國弗吉尼亞州參議院通過了一項加密貨幣友好法案，該法案提出成立一個工作組，致力於研究整個加密貨幣生態並提出促進該行業發展的建議。

美國
虛擬貨幣