業界共論發展前景　香港發展Web3具有多方面優勢

在由 Central Research、Techub News、《香港 01》 主辦，IOST、Cointime、Web3Labs、L7 聯合主辦的「Big Demo Day Annual Summary」上，Web3Labs 創始人黃俊瑯在提到Web3行業在香港的發展時表示，首先，從香港立法的角度來看，其對於發展的願景是長遠且深遠的。其次，香港國際金融中心的定位為發展Web3奠定了堅實的基礎。此外，香港在人才政策和區位優勢方面具有明顯優勢，對加密貨幣行業表現出友好態度。

Web3Labs 創始人黃俊瑯

UWeb校長於佳寧博士表示，行業創新、產業政策和貨幣政策是影響數字資產市場走勢關鍵因素。若行業出現重大創新，且產業政策和貨幣政策均呈現寬松態勢，市場往往容易出現牛市；反之，如果創新乏力，且政策和貨幣均趨於嚴格，數字資產市場則可能無法脱離熊市。

UWeb校長於佳寧博士

水滴資本聯合創始人大山在《區塊鏈的開局和終章》演講中表示，比特幣生態近期獲得了市場和資本的關註，事實上除了資產協議外，比特幣的眾多Layer2技術，包括閃電網絡，RGB，以及他們跟Nostr等協議的結合，完全適用於構建性能優於公鏈的web3基礎設施。

水滴資本聯合創始人大山

Newman Capital 首席業務發展官 Keisy表示，關於Web3遊戲若要在香港發行代幣，需要申請和排期，目前香港對Web3遊戲的監管法案還不完善，如果要發行代幣，遊戲是否還可以在香港運營等都是需要考慮的問題。

Newman Capital 首席業務發展官 Keisy

Stratified Capital 創始人SC表示，任何遊戲都有它的生命周期，GameFi的生命周期相較於Web2遊戲可能更短，大家在市場中投資時，一定要明確區分投資目標，是關註Game 還是 Fi。如果關註盈利，就需關註該遊戲在智能合約交互方面的活躍程度。如果關註Game，那就需要側重遊戲體驗和娛樂屬性。

Stratified Capital 創始人SC

IOST香港負責人Carter表示，Web3遊戲面臨著技術要求較高、運維成本大、推廣難度大等痛點，需要通過加強技術研發和合作、優化遊戲設計和玩法、拓展市場渠道等多項舉措合力才能解決以上難題。

IOST香港負責人Carter

Satori Research創始人 Ian Lam表示，大型Web3遊戲參與者達到數千人次已屬較為理想的表現，然而相較於傳統Web2遊戲而言，這一規模尚不盡人意。Web3遊戲需要考慮如何吸引更多人群參與Web3遊戲，並應設法降低Web3遊戲門檻，並為用戶提供優質遊戲體驗。