【網購攻略】淘寶集運到香港教學 1秒看懂的淘寶集運小教室

淘寶可以買到的東西應有盡有，好多時候都會不知不覺在五﹑六間不同的店舖購物，但是如果要每間的貨品逐一寄到香港，就需要支付一大筆運費。所以，集運好重要！可以幫你一次過將所有貨品無論是10件或者20件，都可以一次過集齊再運到香港。讓網購達人傳授集運小知識，一看你就明！

1秒看懂的淘寶集運小教室

淘寶可以買到的東西應有盡有，最重要是又平又抵，但是往往網購都會因為運費的問題而感到煩惱和卻步！好多時候上淘寶時都會不知不覺在五﹑六間不同的店舖購物，但是如果要每間的貨品逐一寄到香港，就需要支付一大筆運費，而且不省時。所以，集運好重要！可以幫你一次過將所有貨品無論是10件或者20件，都可以一次過集齊再運到香港。

「官方集運」與「私人集運」

淘寶集運可分為「官方集運」及「私人集運」，「官方集運」指的是淘寶網內官式方的「國際轉運服務」，用戶可直接經淘寶網選擇指定的集運商進行集運。官方集運的運費大致上比私人集運稍貴，但淘寶則有較清晰的條款保障買家，例如「5天送貨承諾」等。

不過官方集運對貨品種類限制較多，敏感貨品如液體、食物等一律拒絕運送，而且並非每間店舖均支援官方國際轉運服務，因此建議用戶根據自己的貨品種類選擇適用的集運商。

目前與淘寶網合作的集運商只有順豐速遞和官方配送，兩個官方集運公司均提供送貨上門﹑自取點取貨(智能櫃)﹑便行店取貨服務。

(快遞員派送包裹)

官方集運

1. 順豐速遞

順豐可以說是中港速遞業務的「一哥」，出名出名服務穩定﹑有效率，所以價錢亦比較貴。集運首公斤收費為¥25，其後每公斤¥8，派送住宅/偏遠地區需付$30附加費。大部分情況下，順豐可以1至2日內到貨，自取點亦遍佈香港各地，取貨方便。

2. 官方配送－菜鳥

「菜鳥」為阿里爸爸集團旗下的物流業務，集運首公斤收費為¥17.6，其後半公斤¥3.4，派送住宅/偏遠地區需付$20附加費。價錢比順豐便宜。

3個步驟教你如何使用官方集運：

1. 於「收貨地址」一欄填寫您的香港地址

2. 於「官方物流」中選擇「集運」

3. 於右方的「修改服務商」中選擇順豐／菜鳥為集運服務商

如何處理集運貨物：

1. 待包裹被中轉倉簽收入庫後，您就可以將所有貨品一拼集運。可以於「已買到的寶具」點擊「官方集運」，查看包裹入庫狀態、包裹實際重量以及免租期。

2. 當您剔選需要一起集運的貨品後，點擊「一鍵合包結算」，系統會根據寄送限制進行包裹拆分並自動計算轉運費用，您需要確認送貨方式和收貨地址，選擇「送貨上門」或「自提點取貨」的物流配送服務。 確認無誤後，點擊「提交並支付」按鈕，進行轉運費用結算。

3. 成功支付轉運費用之後，轉運商將發貨至您最終的收貨地址，點擊「查看物流」即可查看訂單的物流詳情。

私人集運

使用私人集運的方法亦很簡單，只要將「收貨地址」改為集運公司的收件倉地址。而貨品入倉後，顧客需於該集運公司的網站認領貨物及安排集運。

3個步驟教你如何使用私人集運：

1. 收貨地址填私人集運公司的內地貨倉地址，地址可於其網站找到

2. 提交訂單

3. 登入該集運公司網站，填寫貨物資料以認領貨物，並等待公司安排集運

較多人選用的私人集運公司：

1. DIMBUY

2. 多寶集運

3. 淘派集運

4. Funlala集運

5. 神州集運

6. BUYUP貨運中轉站

7. 集運王

8. 到貨啦集運

建議選擇集運公司時可考慮其公司覆蓋的自取地點是否方便﹑送上門和自取的每公斤收費。

各大集運商收費資訊詳情如下：