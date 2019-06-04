【網購攻略】大理石控必看 10款大理石紋餐具及傢俬

想將屋企打造成北歐風格的品味住宅？你不能錯過以下十款大理石紋的餐具及傢俬！ 全部經過小編精心挑選，性價比極高，CP值高之餘價錢亦很划算。

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幾何線條的茶几很有藝術的感覺，台面選用鋼化玻璃，很厚亦可防刮花，讓茶几更耐用。茶几的底部用了防滑腳墊，有防滑作用的同時更可防止枱腳刮花地板，亦可避免搬動茶几時發出的噪音。茶几的底部可選金色或黑色，玻璃亦可選擇透明白玻璃或黑玻璃。在透明玻璃的茶几底下放置一張特色的地墊更可盡顯風格。

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橢圓形的陶瓷西餐甜品碟子形狀十分特別，配有淺色的大理石紋很有北歐風味。特別之處是，除了用來放食物之外，用來放置一些小飾物也很合適。

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一大一小的圓形小茶几無論是放置在家裡或是辦公室接待客人的地方都十分適合。可以在茶几擺放一些小盆栽作裝飾。一張小茶几，無論是喝咖啡﹑吃甜品﹑看雜誌時都很方便。茶几一大一小的配合能讓整個空間變得很有藝術感。

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白色大理石紋的花瓶很適合用來放置在客廳的角落或牆邊。花瓶有三種不同高度和形狀的，還可自由選購黑色的框架增添特色。

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淺灰色大理石紋的碗碟套裝可選擇二人﹑四人或六人使用的套裝，套裝主要包括碗﹑碟子和筷子。

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大理石紋的杯子有不同顏色選擇，和另一半一人一隻剛剛好！可配杯墊或杯蓋，均送咖啡匙羹。

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外貌精緻的甜品需要配有美麗的碟子！六角形的甜品碟放置小蛋糕﹑馬卡龍﹑曲奇餅等也很合適。這樣一來，幫美食拍照的時候顏值高了不少～

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如果覺得灰色淺色的大理石紋太沉悶的話，可以看看藍色和鮮粉紅色的。這個碟子是四四方方的，可以用來盛載一些小吃﹑零食等。

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綠色的大理石紋很特別，托盤旁邊有金色的小手把，十分可愛。這個小托盤用來盛放食物可能有點太小，放在房間擺放手錶﹑戒指等飾物反而剛剛好。

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除了客廳和房間可以用大理石紋的家具裝飾之餘，浴室都不能放過！這個白色大理石紋的浴室套裝感覺很Grand, 整個空間的級數立即提升，變得很像高級酒店～ 大理石紋的傢俱不但好看，而且很耐用，例如是茶几這些傢俱，並不容易刮花。而且由於大理石的表面很光滑，灰塵很難附着在上面，所以打理起來很方便。

只要花些心思就可以把家裡佈置得充滿時尚味道，而且現在買傢俱都不用出外精挑細選，一站式的網站已經能讓你挑選所有心儀產品，送到上門亦很方便，不用再東奔西走的挑傢俱，還要千辛萬苦扛回家了！