【網購攻略】香港淘寶退貨好簡單! 網購達人教你 幾個步驟

網購唔啱要安排退款退貨，唔洗怕麻煩，以下流程一睇就明～ 遇到任何有關貨品嘅問題都可以在淘寶上直接和店主即時聯絡，一般店舖都會在短時間內回覆，提供有關協助。

上網買嘢有時難免會遇到預期同現實唔一樣嘅情況，例如實物同圖片可能會有色差，又或者衣物size揀唔啱！網購達人教你購物嘅時候可以睇多啲其他買家嘅評論同分享圖片，咁就可以減少踩地雷嘅情況出現。但喺如果都喺出現咗唔滿意嘅情況，就要安排退款退貨！

遇到任何有關貨品嘅問題都可以在淘寶上直接和店主即時聯絡，一般店舖都會在短時間內回覆，提供有關協助。如果喺貨品有問題或者店主發錯貨， 大部份網店都會受理，店主亦可能會要求買家提供相片證明貨品有問題。商家一般都好重視買家嘅售後評論，所以都會好樂意提供售後服務。

以為淘寶退貨好麻煩？以下流程一睇就明～

關於淘寶退貨和退款其實是有2個階段，如下：

1. 當商家已經把貨物發出，集運倉庫已經收到商品，但你還未支付該集運商的物流費用，在此時你發現自己不喜歡該商品或者買錯了，這個時候可以在自己的淘寶訂單裡選擇退回賣家，填寫賣家的地址，自行支付運費就可以。

2. 如果你已經支付了該集運商的物流費，無論商品已經從集運倉庫發出或還未發出，你亦無法在此刻取消訂單和選擇退貨。只能等收到包裹後，再在淘寶網上聯絡商家申請退貨，並需自行找一個物流集運商把商品發回國內，但必須注意的是並非所有的商品都可以發到大陸的，請看：香港海關出口管制物品列表

若要把貨品退回去的話，建議可與商家溝通好，商量誰來支付運費。如果是商家發錯貨的話一般他們都會願意負責支持運費。

香港有些集運公司其實都有代退貨的服務，但必須留意某些公司可能只支援當貨品在國內貨倉還未送出到香港時，才可選擇退貨服務。

目前提供代退貨服務的物流公司：

1. DIMBUY

2. TECHTONE

希望以上資訊幫到大家，以後都唔洗驚退貨好麻煩啦～ 當然，如果想慳錢慳時間，你一定要學識避免淘寶中伏嘅小Tips！