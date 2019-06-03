【網購攻略】淘寶購物小Tips 點樣避免貨不對辦 「中伏」情況?

淘寶可以話喺一個要乜有乜嘅叮噹百寶袋！但怕網購會貨不對辦？網購達人教你7招免 「中伏」！網購達人認為買家評論喺網購挑選貨品時好重要嘅考慮因素！參考多啲有相片嘅評論就可以更加清楚產品嘅網頁相片同實際相差遠唔遠，又或者有冇色差問題，咁就可以放心好多，減少中伏嘅機會。

有網購經驗嘅朋友仔，相信都會試過淘寶網購中伏，買到啲「相片只供參考」嘅產品。究竟可以點樣避免減少中伏嘅情況？等網購達人分享小Tips比你，等你買得精明！

淘寶可以話喺一個要乜有乜嘅叮噹百寶袋！只要你噏得出嘅都會有。但係有時候例如想要一把電風扇，上到淘寶好有可能會搜尋到十個一模一樣嘅電風扇…… 呢個時候點揀好?

1. 網購達人嘅習慣就喺首先喺「搜尋結果順序」嘅地方，選擇依「銷量從高到低」排例。咁就可以即刻見到邊個產品最多人選購。

2. 呢個時候熱賣嘅產品可能都仲喺有好多選擇，網購達人個人就會喺芸芸眾多嘅選擇中揀相片最吸引，或者最適合嘅去睇吓先～

3. 入到產品嘅網頁，可以睇到仔細嘅產品詳情，例如尺寸﹑顏色選擇﹑材料等等值得參考嘅資料。

4. 然後要睇嘅嘢就喺查看返呢個商店嘅評價。進入店舖介面之後，喺左上方就可以見到一眾買家對依間舖頭嘅整頭評價。主要有三點：產品與描述相符程度﹑ 店舖服務態度﹑發貨速度。5分為滿分。

5. 分數嘅旁邊仲會顯示該店舖同其他同行業店舖評價嘅比較，高於或低於平均分數嘅百分比。例如當你見到有啲店舖嘅評論比同行低於50%， 咁相信你就可以揀其他評價較高嘅商店喇。

6. 另外一樣嘢可能大家都冇乜研究過，就喺店舖嘅認證標籤！呢個標籤一般會喺店舖名稱旁邊見到。呢啲標籤都可以幫助大家選擇店舖嘅時候作參考。

退貨服務：承諾指定時間內若不滿意貨品可隨意退貨。例如8天﹑15天等

狐狸：年輕人潮流穿搭社區，商品一般針對即時潮流及較年輕的消費者。

新品：是指該款式，在淘寶其他店舖首次發佈28天內的商品。

7. 最後，一定要睇嘅就喺商品嘅買家評論！網購達人認為買家評論喺網購挑選貨品時好重要嘅考慮因素！好多買家都會樂意分享中肯嘅買家感受，有啲仲會好仔細分享購買心得添，例如喺揀該衣物szie時應該注意地方﹑物料評價﹑色差等等。

好多時候買家評論都會分享埋產品嘅圖片，甚至喺衣物試著嘅相！參考多啲有相片嘅評論就可以更加清楚產品嘅網頁相片同實際相差遠唔遠，又或者有冇色差問題，咁就可以放心好多，減少中伏嘅機會！