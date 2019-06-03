【網購攻略】網購衫褲鞋物Size要點揀?

有時上網買衣物經常遇到嘅一個煩惱就喺，到底Size要點揀？？？喺冇得試上身試上腳嘅情況下，究竟可以點樣精準揀岩自己嘅Size？今日就等網購達人教你幾個小Tips助你解決煩惱！！

衣服：

喺產品頁面嘅「寶貝詳細」中，大部份都可以搵到詳細嘅衣物尺寸資料。資料一般包含衣長﹑肩寬﹑胸圍﹑腰圍等，大部份都以厘米(cm)顯示。咁樣你就可以度下自己嘅尺寸，睇下適合邊個尺碼喇。

(淘寶截圖)

細心嘅商家仲會比埋建議穿著嘅體重或者身高作參考。以呢件衫為例，例如體重80-90斤的話，就建議著S碼。

(淘寶截圖)

另外，有啲店舖都會列出試著Model嘅身高﹑體重﹑三圍，同埋穿著嘅尺碼作參考。

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鞋：

(淘寶截圖)

鞋可以根據碼數﹑cm去參考，但係唔同鞋款，例如波鞋同高踭鞋嘅size都會有分別。所以用cm去考量基本上喺會準啲！波鞋一般會預鬆少少，因為要著襪；而高踭鞋﹑涼鞋等等就要啱啱好貼腳先好睇。建議可以搵返自己著開嘅鞋，去睇返佢嘅鞋長，咁就可方便參考知道咩size啱自己著啦。

褲：

(淘寶截圖)

褲嘅尺碼就分得更仔細，一般包括腰圍﹑臀圍﹑大腿圍﹑腳口圍﹑褲長等等。量度好自己合適嘅size後，你仲可以參考褲嘅物料，例如厚度﹑彈性等等。如果喺比較有彈性嘅物料，咁就可以選擇一個較貼身啱啱好嘅size喇。

最後，睇商品嘅買家評論都好重要㗎！好多買家都會分享自己嘅網購經驗，可能會建議其他買家點樣選購size, 例如有時鞋嘅尺碼可能偏鬆或偏細。買家可能都會分享呢啲有關嘅意見，所以呢啲實用嘅評論都好值得參考吓。