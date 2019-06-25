【網購攻略】iHerb優惠折扣碼係點用？唔用就蝕啦！

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在iHerb，你可以選購各式各樣的維他命、保健食品、營養補充品、化妝品等。得到推薦碼或優惠代碼時，還有更多折扣和優惠。以下內容教你如何使用推薦碼，賺盡優惠！

要選購健康產品，就要選擇有信心保證的平台！iHerb於1996年在美國加州成立，平台現已有3萬多款健康營養產品可供選購。在iHerb，你可以選購各式各樣的維他命、保健食品、營養補充品、化妝品等。得到推薦碼或優惠代碼時，還有更多折扣和優惠。最重要的，是不用擔心買到次貨。

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iHerb推出的折扣優惠有多種，當中包括新顧客優惠、推廣折扣優惠(iHerb Promote Code)、推薦碼等。於推廣時間內，輸入特定代碼，便可得到優惠：

iHerb折扣優惠資料

折扣代碼會被分類，有些為所有貨品提供折扣，有些只適用於指定貨品。而最方便得到優惠的方法之一，就是使用推薦碼，朋友之間分享這個推薦碼，有褔便能齊齊享了。

當你第一次在iHerb購物，你會得到一個獨一無二的推薦碼（referral code），只要分享給朋友在購物時使用，除了對方可以得到即時優惠，你也可以同時得到回贈。

如何使用推薦碼?

1.      建立你的帳戶，成為會員。

2.      選購貨品，在貨品的圖中按「加到購物車」。

3.      前往結帳前，便可輸入推薦碼於方格中。

4.      選擇你想要的運送方式和結帳方式，便完成購物。(注意﹕不同的運送方式有不同的收費，運送需時亦不同，建議買家可以按照自己的需要選擇。)

最後得到推薦碼，當然是和朋友分享。事不宜遲，馬上登入﹕https://hk.iherb.com/。推薦朋友愈多，優惠愈大，又可以不用出門，輕鬆購買健康產品，享盡網購優惠，簡直是一舉兩得！

*註：注意以上優惠碼的有效期以官方為準 。

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