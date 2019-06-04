【網購攻略】Kindle電子書 Amazon讓你隨時隨地閱讀四書五經

正所謂書中自有黃金屋，閱讀既可以增進知識，令人建立獨特的思維和見解，更可讓人放鬆心情。Amazon正式宣佈Kindle app 和電子書都加入繁體中文的支援，Amazon電子書主要分為兩種：Kindle和Audible, 現時想隨時隨地看書可以很簡單，只需一機在手便可，無論坐巴士地鐵，或是等吃飯，只要打開電子工具便能翻閱書籍。

日前Amazon正式宣佈Kindle app 和電子書都加入繁體中文的支援，更開設了共有 20,000 本書籍的繁體中文電子書的專區，各大經典之作亦收錄其中。閱讀電子化方便了不少書生，即使出外想攜帶書本看看，也不怕厚重，而且一個程式更可收錄多本書籍，簡單方便。

正所謂書中自有黃金屋，閱讀既可以增進知識，令人建立獨特的思維和見解，更可讓人放鬆心情。愛書的人家裡分分鐘可能擁有過百本書籍，但到最後一本本書脊泛黃滿佈塵埃，亦不知它們該何去何從。現時想隨時隨地看書可以很簡單，只需一機在手便可，無論坐巴士地鐵，或是等吃飯，只要打開電子工具便能翻閱書籍。

電子書

電子書主要分為兩種：

1. Kindle

Kindle是Amazon推出的電子書本，在 Amazon購入書本後，可下載到每一部已連結的流動裝置，打開書本後字體可隨時放大、縮小，亦支援黑色熒幕背景。

Amazon亦有自己的Kindle閱讀器，採用電子墨水屏幕，沒有閱讀平板電腦時所帶來的不適，屏幕在強光下也毫無反光，並可隨意調節亮度。

它擁有特大容量，儲存量可達過千本書籍。一次充電可使用 6-8 週。閱讀器更採用全觸摸屏幕，又可隨意調節字體大小。它內置詞典等工具，是學習外語的好幫手。

2. 有聲讀物Audible

閱讀外語書籍時亦想練習外語聆聽能力？有聲書便能幫助你。

Audible是Amazon訂閱制的有聲電子書服務，讓你可以省卻很多時間，在你開車時﹑做運動等等的時候也可以利用時間聽書。不但可以省時可讀幾本書，更可同時練習你的專注能力和聆聽技巧，一舉多得。

Audible採用月費計劃，會員每個月都會有特定的點數，可以購買不同價格的書籍。當點數用畢的時候，也可以直接選購，非常方便。Audible也可離線收聽，沒有互聯網的限制。

有些Kindle電子書也有Audible版本，兩者可以一起購買，價錢可能更划算。